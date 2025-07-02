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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء، وزاد سعر الجرام بنحو 5 جنيه لعيار 21 مقارنة بالأسعار المبكرة.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4635 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3973 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5297 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

أما سعر الدولار الرسمي، فسجل نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.64 جنيه للشراء و50.49 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار سريعة

- أعلن بنك الاستثمار زيلا كابيتال، تقديم خدماته الاستشارية لشركة جهينة في صفقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة الراشد للتوزيع، إحدى أكبر شركات توزيع المنتجات الغذائية في السعودية. وحسب بيان من زيلا كابيتال الأربعاء تمثل هذه الشراكة الانطلاقة الرسمية لأعمال جهينة في السوق السعودي، في إطار خططها التوسعية في المنطقة.



- رفعت شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها من السجائر والتبغ المسخن في مصر، بداية من شهر يوليو، وذلك بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع الضريبة على السجائر والسماح للشركات برفع الأسعار. بلغت نسبة زيادة أسعار سجائر فيليب موريس بين 9 - 10.5% حسب إعلام محلي.

- قد يؤجل صندوق النقد الدولي، المراجعة الخامسة وصرف شريحة 1.2 مليار دولار لمصر، بسبب بطء الإصلاحات المطلوبة، وفق ما نقله إعلام دولية عن مصادر. يبلغ إجمالي القرض 8 مليار دولار وحصلت منه مصر على نحو 3 مليار دولار. ولم تنفذ الحكومة المصرية نحو نصف مستهدفات آخر مراجعتين لبرنامجها.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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