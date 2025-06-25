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باعت مصر صكوك سيادية بقيمة مليار دولار، لصالح بيت التمويل الكويتي، ضمن خططها لتنويع أدوات ومصادر التمويل وخفض ديونها الخارجية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية، وفق بيان حكومي الأربعاء.

وبيت التمويل الكويتي "بيتك" هو أحد أكبر البنوك الكويتية، تأسس في 1977، ومدرج في بورصتي الكويت والبحرين.

خلفية سريعة

تستهدف مصر - التي تضررت مواردها الدولارية بسبب التوترات الجيوياسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة من قناة السويس - إصدار صكوك بـ 2 مليار دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

وكان قرار جمهوري صدر الشهر الجاري، بتخصيص نحو 41.5 ألف فدان من أراضي الدولة بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية "لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد،" لكنه لم يحدد كيفية استخدامها لذلك.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صدر في وقت سابق من يونيو، أنه سيتم استخدام جزء من الأرض "ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة".

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة المالية تعتزم السماح للقطاع الخاص - بما في ذلك صناديق سيادية - للاكتتاب في إصدارات الصكوك، على أن تكون هذ الصكوك تمويلية لصالح مشروعات محددة.

تفاصيل الإصدار الجديد

(وفق البيان الحكومي وتقاير إعلامية)

-هو ثاني إصدار ضمن برنامج صكوك سيادية أطلقته مصر بنحو 5 مليار دولار ونفذت منه إصدار في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

- تم تنفيذ الإصدار بصورة الطرح الخاص، واستثمر بيت التمويل الكويتي في الإصدار بالكامل.

- تم تنفيذ الإصدار بكوبون سنوي بقيمة 7.875% لأجل 3 سنوات.

- تم إدراج الصكوك في سوق "فيينا MTF".

ومن المتوقع أن تطرح مصر صكوك دولية في طرح عام خلال الربع الأول من العام المالي المقبل والذي يبدأ في يوليو، حسب وسائل إعلام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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