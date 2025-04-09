تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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خطط تخارج

تعتزم مصر عرض حصص من 5 شركات مملوكة للجيش للبيع من خلال صندوق مصر السيادي خلال 2025 و 2026، وفق بيان من الحكومة الأربعاء.

والشركات هي: الشركة الوطنية للبترول، شركة شل أوت، شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، شركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، بحسب البيان.

تعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات حكومية خلال العام الجاري، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة.

صكوك في 2025

تستهدف مصر إصدار صكوك بـ 2 مليار دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح حيث عينت بنوك، ووصلت لمرحلة الدراسات المتقدمة جدا لإصدار الصكوك، بحسب تصريحات لوزير المالية أحمد كجوك الأربعاء لرويترز.

وأشار كجوك، إلى انفتاح الحكومة على أي مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، مضيفا أنه لا يزال النقاش حول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر وأنه لابد من الحذر لأن "أي قدر من عدم اليقين في العالم يؤثر علينا".

أسعار الدولار

سجل الدولار نحو 51.63 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية خلال تعاملات الأربعاء.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.59 جنيه للشراء و 51.44 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب الأربعاء بحلول منتصف التعاملات، وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4400 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3771 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5029 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

الميزان التجاري في يناير

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر في يناير الماضي، بنسبة طفيفة، إلى 3.42 مليار دولار، مقابل 3.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام 2024، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.



جاء ذلك بدعم ارتفاع الصادرات بنسبة 20.1% على أساس سنوي إلى 4.36 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنحو 10% على أساس سنوي إلى 7.78 مليار دولار، وفق البيان.

تأثيرات انخفاض النفط

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي مصري، أن الحكومة تتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت في موازنة العام المالي المقبل 2025 - 2026 والذي سيبدأ في يوليو المقبل، إلى 77 دولار للبرميل من تقديرات 82 دولار للبرميل في العام المالي الجاري.

يأتي هذا على خلفية تراجع أسعار النفط بشكل كبير منذ الأسبوع الماضي، وسجل برنت وخام غرب تكساس تراجعات حادة لادنى مستوى في 4 سنوات، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو على خلفية التوترات التجارية بين أمريكا والصين بشكل أساسي إضافة للتعريفات الجمركية الأمريكية على باقي العالم.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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