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الأسواق

انتعشت أسواق المال العربية بتعاملات الثلاثاء، مع بوادر تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإعلان أمريكا صيغة لإنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران والتي أطلق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حرب الـ 12 يوم".

ارتفعت البورصة المصرية قفز المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 3.2%. أما المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية "تاسي" فارتفع بنحو 1.9%.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنحو 3% ومؤشر السوق الرئيسي في بورصة أبوظبي بنحو 2%، ومؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9%، وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.2%.

فاليو

ارتفع سعر سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" في البورصة الثلاثاء، بنسبة 20% مسجلا 8.88 جنيه للسهم من الإغلاق السابق البالغ 7.4 جنيه للسهم.

والثلاثاء هو أول يوم يتداول فيه السهم دون قيود. وصل السهم في تداولات اليوم الأول له على شاشة البورصة الاثنين إلى القيمة العادلة والحد الأقصى المسموح له في أول يوم تداول، بعد أن تم إدراج السهم بسعر إدراج 0.777 جنيه.

وسعر الإدراج، هو السعر الذي تمت عليه عملية تحويل جزء من الأرباح المحتجرة لدى مجموعة إي إف جي القابضة على المساهمين في صورة أسهم في فاليو التابعة لها، وفق القيمة الدفترية وليس العادلة أو الاسمية والبالغة 0.10 جنيه للسهم.

وتعتزم فاليو، إصدار برنامج جديد لسندات توريق بقيمة 10 مليار جنيه (197.3 مليون دولار)، حسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعاليات إدراج أسهم الشركة بالبورصة.

أسعار الدولار

أما سعر الدولار الرسمي فتراجع الثلاثاء إلى نحو 49.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.64 جنيه للشراء و52.49 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملانت الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام بأكثر من 100 جنيه، مقارنة بتعاملات الصباح.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4710 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4037 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5383 جنيه للجرام.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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