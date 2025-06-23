تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ فاليو، المدرجة بالبورصة المصرية، إصدار برنامج جديد لسندات توريق بقيمة 10 مليار جنيه (197.3 مليون دولار)، حسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعاليات إدراج أسهم الشركة بالبورصة الاثنين.

بدأ التداول على أسهم فاليو - التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة - الاثنين بعد إدراج مباشر لأسهمها.

"احنا هنعمل برنامج (توريق) جديد بـ 10 مليار (جنيه)،" حسب حسونة مشيرا إلى أن إطلاق البرنامج الجديد سيكون بعد نهاية برنامج جاري دون تحديد موعد لذلك.

كانت الشركة قد أطلقت في أغسطس 2024 برنامج إصدارات سندات توريق بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه، ونفذت منه عدة إصدارات.

أول يوم تداول

بدأ التداول على سهم فاليو بسعر مرجعي 0.777 جنيه وفق بيانات البورصة، وهو نفسه السعر الذي تمت به عملية توزيع جزء من أرباح مجموعة إي إف جي المحتجزة على المساهمين في صورة أسهم في شركة فاليو، وفقا للقيمة الدفترية وليس القيمة الاسمية أو العادلة، وذلك بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد وصل سعر السهم إلى 7.4 جنيه وهو نفسه القيمة العادلة للسهم، والحد الأقصى المسموح التداول عنده في أول يوم تداول، وفق القواعد. وتبلغ القيمة الاسمية لسهم فاليو 0.10 جنيه.

للمزيد: فاليو للتمويل الاستهلاكي المصرية تعتزم إصدار سندات تمويل بالربع الرابع من العام - الرئيس التنفيذي

للمزيد: فاليو المصرية تعتزم إصدار سندات توريق بـ مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 - الرئيس التنفيذي

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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