القاهرة : حصلت شركة أسترازينيكا مصر على شهادة "Best Workplaces for Parents"، وهو ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الآباء والأمهات بالشركة، وحرصها على خلق بيئة عمل تعزز النجاح المهني والصحة النفسية للموظفين على حد سواء.



تُمنح شهادة " Best Workplaces for Parents" للشركات التي تظهر دعمها الاستثنائي للآباء والأمهات العاملين، وتشمل معايير التقييم توافر مجموعة من المزايا الداعمة للحياة العائلية، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، وقوانين العمل المرنة، وسياسات منح الإجازات العائلية للآباء والأمهات. وتوفر هذه الشهادة الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية من خلال جذب أفضل المواهب، وتعزيز سمعتها، وزيادة التنوع والدمج للقوى العاملة.

وتعليقًا على ذلك، أعرب حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا مصر، عن فخره بالحصول على هذه الشهادة قائلاً: "فخورون بحصولنا على شهادة "Best Place To Work" للعام السادس على التوالي والذي يعكس تفانينا في خلق بيئة عمل داعمة ومنتجة يمكن لموظفينا أن يحققوا التقدم والازدهار فيها. هذا بالإضافة إلى إيماننا بأهمية تعزيز روح الانتماء، حيث يشعر كل فرد بإمكانية تحقيق إمكاناته القصوى والمساهمة بشكلٍ مؤثر في نجاح الشركة".

أضافت السيدة/هبة الشبراوي، مدير عام الموارد البشرية في أسترازينيكا مصر: "فخورون بأن 95% من موظفينا يعتبرون الشركة مكانًا رائعًا للعمل بالنسبة للآباء والأمهات، وهو ما يؤكد التزامنا تجاه موظفينا، ويعكس أولويتنا في دعم صحتهم النفسية، مع التركيز على خلق بيئة عمل متميزة في مختلف الجوانب مثل الثقافة والتعلم والتطوير والقيادة وإدارة المواهب، وتعد هذه الشهادة تأكيدًا على جهودنا في تعزيز بيئة عمل ملهمة حيث يمكن لموظفينا النمو على الصعيدين الشخصي والمهني".

تجدر الإشارة أن أسترازينيكا مصر حصلت على شهادة أفضل مكان للعمل لعدة سنوات، إلى جانب شهادة أفضل مكان للعمل لجيل الألفية والنساء، مما يوضح التزامها بتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة ودعم نمو ورفاهية موظفيها عامًا بعد الآخر.

