تشارك كاسبرسكي في مؤتمر ومعرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 في مدينة ملهم بالمملكة العربية السعودية. ويؤكد حضور الشركة في هذا الحدث الرائد للأمن السيبراني على عام من النمو القوي والنجاح في المملكة، حيث أعلنت كاسبرسكي عن زيادة بنسبة 38% في المبيعات في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

ويؤكد هذا النمو على التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال الأمن السيبراني، كما يتضح من انخفاض حوادث التهديدات السيبرانية بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للقراءات التي أصدرتها كاسبرسكي. وقد منعت حلول كاسبرسكي ما يقرب من 38 مليون هجوم في المملكة العربية السعودية حتى الآن هذا العام، مما يشير إلى التركيز الوطني المتزايد على تدابير الأمن القوية مع استمرار المملكة في مسيرتها نحو مستقبل رقمي أكثر أمانًا.

ستعرض كاسبرسكي في معرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، نهجها الشامل والمتكامل للأمن السيبراني، والذي يتضمن Kaspersky Next - وهو حل متعدد الطبقات يدمج حماية نقطة النهاية الأساسية مع الإمكانات المتقدمة لـحل Endpoint Detection and Response (EDR) و Extended Detection and Response (XDR). يعالج هذا الحل احتياجات أمنية متنوعة عبر القطاعات والمؤسسات من جميع الأحجام. ستسلط الشركة الضوء أيضًا على خدمة Threat Intelligence، التي تقدم رؤى في الوقت الفعلي حول الجهات الخبيثة وتكتيكاتها ومؤشرات الاختراق (IoCs). من خلال توفير معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، تمكن كاسبرسكي المؤسسات من اتباع نهج استباقي للتهديدات الناشئة وتعزيز أطر الأمن الشاملة الخاصة بها.

وستقدم كاسبرسكي أيضًا حل Cloud Workload Security، بما في ذلك Kaspersky Container Security، الذي يحدد نقاط الضعف في دورة حياة التطبيقات المحفوظة في الحاويات، وKaspersky Hybrid Cloud Security، المصمم لحماية البنى التحتية الهجينة من مجموعة واسعة من الهجمات الإلكترونية مع تحسين استخدام الموارد.

وعلق محمد هاشم، المدير العام لدى كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين، قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءًا من مؤتمر ومعرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، مما يمنحنا الفرصة للتواصل مع قادة القطاع في المملكة العربية السعودية والمساهمة في التحول الرقمي في المملكة. تعكس حلولنا المقدمة في المعرض التزامنا بدعم المؤسسات في المملكة العربية السعودية بالأدوات التي تحتاجها لحماية أصولها وتعزيز المرونة والمساهمة في النمو على مدى الطويل بما يتماشى مع أهداف الأمن السيبراني في المملكة".

في إطار تزايد الحاجة إلى أمن أنظمة التحكم الصناعي، قدمت كاسبرسكي مؤخرًا خدمة تقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي في المملكة العربية السعودية لدعم المؤسسات التي تواجه تهديدات متزايدة وتحديات تتعلق بالثغرات في بيئات أنظمة التحكم الصناعي. توفر هذه الخدمة فحصًا شاملاً لثغرات أنظمة التحكم الصناعي عبر جميع الطبقات، بما في ذلك أنظمة SCADA، مما يوفر رؤى مهمة حول الثغرات الأمنية ويساعد المؤسسات على بناء إطار عمل مرن للأمن السيبراني.

تسلط كاسبرسكي في مؤتمر ومعرض بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا الضوء على التزامها بتطوير مشهد الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من خلال حلول مبتكرة وخبرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للمملكة. قم بزيارة كاسبرسكي في القاعة 1، جناح T40 للتعرف على حلولها المخصصة المصممة لتلبية متطلبات الأمن السيبراني الديناميكية في المملكة.

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

