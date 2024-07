مجموعة الصقر المتحدة، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها أبوظبي، تعتزم استثمار 200 مليون دولار أمريكي في مجموعة «دي إن إي جي» استناداً إلى تقييمها الإجمالي الذي يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي

يدعم الاستثمار استراتيجية مجموعة «دي إن إي جي» الهادفة إلى الحفاظ على ريادة المجموعة في قطاع المؤثرات البصرية وتنويع أنشطتها التجارية

يسهم رأس المال الجديد في تمكين ذراع المحتوى «برايم فوكس استوديوز» من تنفيذ المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج المحتوى

يدعم الاستثمار شركة التكنولوجيا الجديدة «براهما» التي تعمل على تطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام الحاسوب ( CGI ) هو الأكثر شمولاً على مستوى القطاع

مجموعة «دي إن إي جي» تخطط لإنشاء مركز تجارب بصرية في أبوظبي، في خطوة مهمة تسهم في توفير العديد من فرص العمل

أبوظبي – أعلنت مجموعة «دي إن إي جي» ("المجموعة")، الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا وخدمات الترفيه البصري ومقرها لندن، اليوم أن مجموعة الصقر المتحدة تعتزم القيام باستثمار استراتيجي بقيمة 200 مليون دولار في المجموعة، استناداً إلى تقييمها الإجمالي الذي يتجاوز 2 مليار دولار أمريكي.

تتمتع مجموعة «دي إن إي جي» بسجل حافل بالابتكار والريادة في قطاع المؤثرات البصرية منذ أكثر من 25 عاماً، بالإضافة إلى نموها وربحيتها القويين. وتعمل المجموعة في سوق واعدة تشهد تطورات متسارعة، كما هو الحال بالنسبة لجميع مجالات قطاع الإعلام والترفيه. ومن شأن استثمار مجموعة الصقر المتحدة أن يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية الابتكار والتنويع المعتمدة لدى مجموعة «دي إن إي جي» وتمكينها من التحوّل من مجرّد مزوّد لخدمات المؤثرات البصرية إلى شركة متخصصة بإنتاج محتوى يناسب جميع القطاعات وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرار ريادتها على صعيد الابتكار والأعمال الإبداعية، لا سيما في المجالات التالية:

تعتزم مجموعة «دي إن إي جي» إطلاق عمليات قسم التكنولوجيا الجديد «براهما» الذي يعمل على تطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور واقعية باستخدام الحاسوب ( CGI ) هو الأكثر شمولاً على مستوى القطاع، بما في ذلك أداة "زيفا" التي حصلت المجموعة مؤخراً على رخصة حصرية لتشغيلها من "يونيتي". وسيعمل قسم "براهما" على توفير قدرات إنشاء المحتوى البصري الواقعي على نطاق واسع وضمن مجموعة متنوعة من التطبيقات، وتستند هذه القدرات المتقدمة إلى بيانات المجموعة الحصرية التي جمعتها على مدار 25 عاماً بهدف ابتكار منتجات فائقة الجودة.

تسهم هذه الخطوة في تمكين «برايم فوكس استوديوز»، ذراع الملكية الفكرية وإنشاء المحتوى التابعة لمجموعة «دي إن إي جي»، من توسيع نطاق إنتاج والاستثمار في المحتوى عالي الجودة، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده الإنتاج المشترك لفيلم « The Garfield Movie ».

». ستقوم مجموعة «دي إن إي جي» بافتتاح مكتب جديد ومركز للتجارب البصرية في أبوظبي، مع خطط لتطوير منظومة متقدمة لإنتاج وتخزين وتوزيع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط. وتدعم هذه الخطوة إمكانية توفير فرص عمل للأشخاص ذوي المهارات العالية في قطاعات الإعلام والتكنولوجيا، الأمر الذي يعزز مكانة المنطقة كمركز رائد للمحتوى الإبداعي.

وسيواصل السيد ناميت مالهوترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي إن إي جي» العمل في منصبه الحالي. وسينضّم إلى مجلس إدارة المجموعة كل من نبيل قبيسي وإدوارد زرد من مجموعة الصقر المتحدة، وبرابهو ناراسيمهان من «ناما كابيتال» بصفتها أحد المستثمرين الرئيسيين في مجموعة «دي إن إي جي»، والذي سيتولّى أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لقسم «براهما»، حيث سيتوقف عن أداء مهامه في شركة «ناما كابيتال» لفترة محددة من أجل التفرّغ لمهمة الإشراف على إطلاق وتوسيع «براهما».

وتضمّ مجموعة «دي إن إي جي» الأقسام التالية:

شركة «دي إن إي جي» ، التي ستواصل تقديم خدمات المؤثرات البصرية والرسوم المتحركة والخدمات الإبداعية المرتبطة بها والحائزة على جوائز الأوسكار® إلى هوليوود والشركات العالمية المتخصصة في مجال الترفيه البصري. وتشتهر شركة «دي إن إي جي» بأعمالها التي تشمل العديد من أهم الأفلام والرسوم المتحركة مثل: « Dune »، و« Oppenheimer »، و« Interstellar »، و« Tenet »، و« Blade Runner 2049 »، بالإضافة إلى حقوق الامتياز لكل من « Harry Potter »، و« James Bond »، و« Fast and Furious »، و« Mission: Impossible »، و« Marvel Cinematic Universe ».

شركة «براهما»، التي سيتم إطلاق عملياتها بالكامل وستعمل على تطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور باستخدام الحاسوب (CGI) يعتبر الأكثر ريادة وتطوراً على مستوى القطاع.

شركة «برايم فوكس استوديوز»، التي ستعمل على توسيع نطاق إنتاج المحتوى والاستثمار في الملكية الفكرية وتطوير أفلام الأكشن والرسوم المتحركة والألعاب. وتشارك «برايم فوكس» حالياً في إنتاج عدد من أهم الأفلام، بما في ذلك «Animal Friends»، والملحمة الهندية «Ramayana»، و«The Angry Birds Movie 3».

شركة «برايم فوكس تكنولوجيز»، إحدى الجهات الرائدة في مجال البرمجيات السحابية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حزمة برمجيات «CLEAR® AI» المتخصصة في إنتاج وإدارة وتسويق وتوزيع المحتوى.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: " يُعد استثمار مجموعة الصقر المتحدة الاستراتيجي في مجموعة «دي إن إي جي» شاهداً قوياً على تميز أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجالات الإبداع والابتكار والتكنولوجيا والاستثمار. وتساهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي في القطاعات الإعلامية والترفيهية، وتعكس التزامنا بترسيخ أسس منظومة متكاملة داعمة لتطوير المحتوى. كما وسيساهم إنشاء مركز تجارب بصرية في أبوظبي في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز بنيتنا التحتية الداعمة للقطاعات التقنية المتقدمة والتميز الإبداعي. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات البارزة والمؤسسات الطموحة، وبيئة أعمال مزدهرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا".

ومن جانبه، قال نبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصقر المتحدة: "يسعدنا أن نتعاون مع كل من ناميت وبرابهو ومجموعة «دي إن إي جي». يُقدم ناميت نهجاً تقدمياً غير مسبوق لإحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلام والترفيه من خلال التكنولوجيا المتقدمة. وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز وتسريع وتيرة تطوير شركة «براهما» الرائدة والمتخصصة في أنظمة إنشاء الصور باستخدام الحاسوب القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتطوير وتوزيع المحتوى. ومن خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوسيع نطاق عمليات «برايم فوكس استوديوز»، نستعد لدفع عجلة الابتكار وتوفير مجموعة واسعة من فرص العمل النوعية في دولة الإمارات".

كما وعلق ناميت مالهوترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي إن إي جي»: "استندت مسيرتي المهنية على الاستثمار في مجال المؤثرات البصرية الإبداعية وريادته من خلال التكنولوجيا. وتشكّل القدرات التكنولوجية العالية التي تتمتع بها المجموعة عاملاً مهماً ساهم في إبرام هذه الشراكة مع مجموعة الصقر المتحدة، وإطلاق شركة «براهما»، ونجاح منصتنا المتخصصة بتطوير المحتوى. ويسرّنا اليوم أن نعيد تشكيل نموذج أعمالنا كمجموعة رائدة في مجال الحلول المتقدمة على الساحة العالمية، وأن نرتقي بمعايير صناعة المحتوى باستخدام أحدث التقنيات والقدرات الإبداعية".

وأضاف مالهوترا: "يتيح هذا الاستثمار لمجموعة «دي إن إي جي» تسريع وتيرة تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز أنشطتها الحالية، إلى جانب تمكينها من توسيع محفظة خدماتها وتعزيز حضورها في الأسواق التي تعمل ضمنها. وتسعى المجموعة إلى استكمال ومواصلة مسيرة النجاح بافتتاح استوديو جديد في أبوظبي، في خطوة مهمة تسهم في تقديم خبراتنا في مجال تطوير المحتوى وقدراتنا التكنولوجية إلى المنطقة وترسّخ مكانتنا كمجموعة رائدة فيها، وتتيح لنا توظيف قدراتنا العالمية بكفاءة غير مسبوقة".

ومن جانبه، قال برابهو ناراسيمهان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «براهما»: "يتمثل هدفنا بتمكين صناع الأفلام من ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى محتوى بصري بشكل أسرع وأفضل وأقل تكلفة من خلال تزويدهم بأدوات «براهما»، والتي نعمل على تطويرها لتصبح النظام الأكثر شمولاً لإنشاء الصور الواقعية باستخدام الحاسوب وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وخلال الأشهر القادمة، سنعمل على تعزيز فريق إدارة «براهما» بهدف الجمع بين أفضل المواهب في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمتخصصين في مجال المؤثرات البصرية من أجل توفير خدمات «براهما» لكافة صنّاع المحتوى".

نبذة عن مجموعة «دي إن إي جي»

تقدّم مجموعة «دي إن إي جي» ("المجموعة") خدمات الترفيه البصري، وتكنولوجيا الوسائط القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكات الاستثمار والتطوير في المحتوى والملكية الفكرية لقطاعات الإعلام والترفيه والألعاب حول العالمي. وتحت قيادة ناميت مالهوترا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، تضمّ محفظة المجموعة كلاً من «دي إن إي جي» (خدمات الترفيه البصري الحائزة على جوائز الأوسكار®)، و«برايم فوكس تكنولوجيز» (البرمجيات القائمة على السحابة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي)، و«برايم فوكس استوديوز» (الاستثمار والتطوير في المحتوى والملكية الفكرية)، و«براهما» (أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور واقعية باستخدام الحاسوب).

نبذة عن مجموعة الصقر المتحدة

تأسست مجموعة الصقر المتحدة في عام 1980، وتعد اليوم واحدة من مجموعات الأعمال الرائدة متعددة القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تمتلك وتدير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تغطي العديد من قطاعات الصناعة الرئيسية، مثل العقارات، والسيارات، والمعدات الثقيلة، والإنشاءات، والنجارة، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والعديد من القطاعات الأخرى. وعلى مدار السنوات الماضية، نفذت مجموعة الصقر المتحدة عدداً من الاستثمارات الدولية بهدف تعزيز حضورها في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة، مع التركيز بشكل خاص على بناء شراكات مثمرة مع الشركات الراغبة بالتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الخليجية. تتمتّع مجموعة الصقر المتحدة بسجل تجاري حافل بالإنجازات يمتد لنحو أربعة عقود، وتشتهر بالتزامها بأعلى معايير الجودة والإدارة المهنية والريادة في العديد من القطاعات الرئيسية. وبالاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء وفرق المبيعات المنتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط مع حضور في الأسواق الدولية الرئيسية، نجحت مجموعة الصقر المتحدة في ترسيخ مكانتها الرائدة في مشهد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن «دي إن إي جي»

تعدّ «دي إن إي جي» (www.DNEG.com) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الترفيه البصري ومتخصصة في إنتاج الأفلام الطويلة والأعمال التلفزيونية والمحتوى التفاعلي ومتعدد المنصات، وتمتلك شبكة مكاتب واستوديوهات عالمية منتشرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

ومن خلال أعمالها التي نالت استحسان النقاد، حصلت «دي إن إي جي» على سبع جواز أوسكار® عن فئة أفضل مؤثرات بصرية، بالإضافة إلى العديد من جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) وجوائز برايم تايم إيمي® عن أعمالها في مجال المؤثرات البصرية. وتشمل مشاريع «دي إن إي جي» الجديدة والقادمة لصالح شركائها في هوليوود والاستوديوهات العالمية وشركات الإنتاج كلاً من «Dune: Part Two» (مارس 2024)، و«Godzilla x Kong: The New Empire» (مارس 2024)، و«The Garfield Movie» (مايو 2024)، و«Furiosa» (مايو 2024)، و«The Boys Season 4» (يونيو 2024)، و«Those About To Die» (يوليو 2024)، و«Borderlands» (أغسطس 2024)، و«Here» (نوفمبر 2024)، و«Mickey 17» (يناير 2025)، و«That Christmas»، و«Eden»، و«Ramayana»، و«The Gorge»، و«The Cat In The Hat»، و«Animal Friends»، و«Eden»، و«The Angry Birds Movie 3».

نبذة عن «برايم فوكس تكنولوجيز»

تعد "برايم فوكس تكنولوجيز" الشركة المطورة لبرمجيات «CLEAR®». وتوفر الشركة منصات البث المباشر والاستوديوهات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالبث التلفزيوني والخدمات الإعلامية بالاعتماد على السحابة، لتسهم بذلك في تعزيز مستويات الإبداع والكفاءة وزيادة الإيرادات. وتتعاون الشركة مع علامات تجارية كبرى مثل «ستار تي في» المملوكة من قبل «والت ديزني»، و«تشانل 4»، و«آي تي في»، و«سينكلير برودكاست جروب»، و«أيه آند إي نتوركس»، و«وارنر براذرز»، و«ديسكفري»، و«هيرست»، و«بي بي إس»، و«باراماونت»، و«ليونز جيت»، و«كرانشي رول»، و«إنسايت تي في»، و«ديزني+ هوتستار»، و «بي سي سي آي»، و «تيجنا»، و «أمازون إم جي إم ستوديوز»، وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.primefocustechnologies.com

