دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستقبل كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا، الوجهتين الرائدتين لأرقى تجارب التسوق والترفيه في دبي ضيوف "مفاجآت صيف دبي"، في دورته السنوية الـ 27، بعالم من التسوق الراقي والترفيه المبهج والكثير من الفرص للفوز بجوائز قيّمة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 1 سبتمبر.

دبي فستيفال سيتي مول

للصيف نكهة مميزة في دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة العصرية الرائدة للتسوق والترفيه، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها بمجموعة واسعة من العروض الحصرية والخصومات الضخمة والجوائز الرائعة مثل عرض الأضواء الملونة المبهر "إيماجن دبي" بحلته الجديدة كلياً، والذي يركز على صيف مفاجآت صيف دبي بتقنيات بصرية ساحرة، وحملة "تسوق واربح" التي تتيح للضيوف الذين ينفقون 300 درهم فقط الفوز بجوائز فورية يومية وجائزة كبرى وسيارتين فارهتين من نوع (لكزس آر اكس 350 اتش بلاتينيوم). كما يمكن للضيوف من نزلاء "فنادق مجموعة إنتركونتيننتال" الاستمتاع بخصومات حصرية على وسائل الترفيه ووجهات تناول الطعام من خلال "كتيب عروض صيف مفاجآت دبي للإقامة والترفيه".

ولإضفاء المزيد من الأجواء الاحتفالية، سيقدم دبي فستيفال سيتي مول لضيوفه عرضاً جوالاً نابضاً بالحياة لنحو 50 فناناً، بما في ذلك شخصيتي "مدهش" و"دانة" المحبوبتين، واللتين ستتجولان في جميع أنحاء الوجهة لتضفيا أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والموسيقا والهدايا الرائعة. وسيحظى الضيوف أيضاً بفرصة التقاط أجمل الصور بالقرب من التصاميم والديكورات الجميلة المنتشرة في الوجهة والتي تحمل طابع مفاجآت صيف دبي.

يضم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة واسعة من وجهات الترفيه وخيارات تناول الطعام المتنوعة، حيث شهدت الوجهة مؤخراً افتتاح المزيد من المقاهي والمطاعم الجديدة مثل "ليتو" (L’Eto)، و"جو آن ذا جوس" (Joe & The Juice)، و"ديماش" (Dimash)، و"أي ال آند ان" (EL&N)، و"ليو آند لونا" (Leo & Loona)، و"هيللو بارك" (Hello Park)، و"جو سكيت" (Go Skate).

يرحب فستيفال سيتي مول بضيوفه من العائلات والأصدقاء والبراعم الصغار خلال فصل الصيف ليقدم لهم عالماً من التسوق الفاخر والترفيه الداخلي الفريد.

دبي فستيفال بلازا

يشتهر دبي فستيفال بلازا بأجوائه العائلية والاجتماعية الساحرة، ويعد وجهة مميزة لأصحاب الذوق الرفيع من العائلات والأصدقاء من مختلف الفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجارب تسوق راقية، حيث سيقدم هذا الصيف، في إطار عروضه الترويجية، عرض "تسوق واربح" الذي يتيح للمشاركين فيه فرصة الفوز بسيارة حديثة من بين ست سيارات من نوع "جاك جي اس8 اس يو في". وتتضاعف فرص الفوز مع الدخول غير المحدود للضيوف في السحب للفوز بسيارة جديدة عند إنفاق 200 درهم في دبي فستيفال بلازا والحصول على قسيمة دخول السحب.

كما يمكن لعشاق التسوق استكشاف المنتجات المميزة لدى متجر"كريت اند باريل بازار" للمفروشات الفاخرة في فستيفال بلازا دبي، والاستفادة من الخصومات الكبيرة على أجود أنواع الأثاث والديكور المنزلي والأساسيات الترفيهية، حيث يحرص المتجر على تحديث معروضاته بانتظام، مع طرح عروض تخفيضات مغرية على جميع الأدوات المنزلية على مدار العام. وللبراعم الصغار نصيب من المتعة والترفيه في مركز "Champs Summer Camp" الذي يقدم ملاذاً رائعاً لممارسة هواياتهم والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتنوعة وتعلم مهارات جديدة خلال فصل الصيف.

يقدم كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا تجارب تسوق رائعة وترفيه لا حدود له وجوائز كبرى ستجعل من زيارتهم رحلة للذكرى!

للاطلاع على آخر المستجدات في حملة "تسوق واربح"، يرجى متابعة صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا.

دبي فستيفال سيتي مول

يُعد دبي فستيفال سيتي مول من أبرز وجهات التسوق في دبي وأشهر المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم العقارية حيث نجح باستقطاب أكثر من 23 مليون زائر في عام 2023. ويحتضن المول أكثر من 400 متجر لعلامات تجارية رائدة في مجال الموضة والجمال، ومن ضمنها ذا إيديتورز ماركت وآتش آند أم وواتسونز، ونايكي وأديداس وسيفورا وماك كوزميتكس وغيرها، إلى جانب متاجر الديكورات الداخلية مثل ايكيا وايس.

ويوفر دبي فستيفال سيتي مول وجهة مثالية لرواد المطاعم في فستيفال باي بفضل الإطلالة الخلابة للواجهة المائية واحتوائه على أكبر ركن للمطاعم والمقاهي في دبي، حيث يضم المول 50 مطعماً ومقهى، ويتيح للضيوف مجموعة من تجارب الطعام المتنوعة المقدمة من أشهر العلامات، بما فيها جو آند ذا جوس، وليتو، وإي إل آند إن، وكاراكي لاونج، والمطاعم المرخصة، بما في ذلك السيف دبي، وهيليباد من فروزن تشيري.

ويمكن للضيوف الاستمتاع خلال الشتاء بأجمل التجارب الغامرة التي تقدمها ذا باي باي سوشال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من عروض المأكولات المشروبات ومنافذ بيع القهوة ومناطق العلامة والتحف الفنية التفاعلية وسط أجواء حيوية ومساحات خضراء.

كما يحتضن دبي فستيفال سيتي مول صالة ڤوكس سينما متعددة القاعات؛ وباونس إكس، أول منتزه للقفز الحر في العالم، وعرض "تخيل" العالمي الذي حقق أرقاماً قياسية؛ ومدينة الألعاب الداخلية فابي لاند، وجهة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 70,000 قدم مربع؛ وليو ولونا، وهالو بارك وجو سكيت، الوجهات العائلية المتكاملة.

ويركز المول على تقديم تجارب استثنائية، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي تشمل محطات شحن السيارات الكهربائية وإيزي تاكسي داخل المول وخدمة ركن السيارات ومحطات شحن بطاقة نول، بالإضافة إلى مايد، سفير السعادة الشخصي في المول والمسؤول عن تقديم مساعدة مخصصة للارتقاء بتجربة التسوق.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني

لمحة حول مجموعة الفطيم العقارية

تتمتع مجموعة الفطيم العقارية، الذراع العقارية لمجموعة الفطيم والمطوّر الخاص الوحيد للمشاريع العملاقة في المنطقة، بستة عقود من الخبرة في مجال العقارات والإدارة، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع في مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية. وتعمل المجموعة على تطوير وتشغيل محفظة بقيمة ملايين الدولارات من الأصول العقارية والاستثمارية الفردية والمؤسسية والوجهات الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتمتع بإمكاناتٍ وخبراتٍ واسعة في جميع مراحل سلسلة القيمة العقارية، بدءاً من تحديد المواقع والتطوير والتصميم والتجهيز الداخلي وإدارة الأصول ووصولاً إلى المقاولات والتشغيل. وتشمل أعمال الفطيم العقارية مجموعة متنوعة من القطاعات وأنواع الأصول، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية ومراكز التسوق والضيافة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم.

وتتضمن أهم مشاريعها الحالية المجمّعات متعددة الاستخدامات المندرجة تحت علامة فستيفال سيتي، وهي دبي فستيفال سيتي، وكايرو فستيفال سيتي، ودوحة فستيفال سيتي. ويعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي من المجتمعات السكنية المتكاملة التي تم تصميم مخططاتها الرئيسية لتوفير وجهات سكنية تتيح أرقى أنماط الحياة، فضلاً عما تحتضنه من المرافق المذهلة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية والمؤسسات التعليمية والفنادق من فئة 5 نجوم، والتي تتكامل على النحو الأمثل مع عروض التجزئة والتسلية والترفيه التي توفرها. وتتجاوز المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في محفظة المجموعة العقارية مليون متر مربع من الأصول التجارية ومساحات تجارة التجزئة، كما تحتضن خمسة مراكز تسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستقطب أكثر من 80 مليون زائر سنوياً، وهي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا في الإمارات، وكايرو فستيفال سيتي مول في مصر، ودوحة فستيفال سيتي في قطر، وزناتة مول بالدار البيضاء في المغرب.

وتحظى المجموعة بخبرة واسعة في قطاع تجارة التجزئة، حيث توفر خدمات إدارة الطرف الثالث في إدارة الأصول والتأجير والتسويق والعمليات لمراكز التسوق في المنطقة، بما في ذلك أرابيان سنتر، التابع لمجموعة النابوده.

كما تتولى مجموعة الفطيم العقارية مسؤولية إدارة مجموعة الفطيم للمقاولات، المختصة في تقديم الخدمات الهندسية والإنشائية المتكاملة، والتي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في تطوير المشاريع العملاقة في مُختلف أسواق الشرق الأوسط خلال آخر 50 سنة. وتزود الفطيم الهندسية والتكنولوجيا عملاءها بباقة واسعة من الحلول الهندسية وحلول تكامل الأنظمة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني

لمحة حول فستيفال بلازا

فستيفال بلازا هو مركز تسوق محلي فاخر تابع لمجموعة الفطيم العقارية في منطقة جبل علي جنوب دبي. وينفرد مركز التسوق بموقع مميز في وسط مجتمع وصل غيت، ويمتد على مساحة 65,000 متر مربع ويحتضن مجموعة من وجهات البيع بالتجزئة والمطاعم وخيارات الترفيه. ويقع المركز على طريق الشيخ زايد، ويُعد وجهة حيوية ومريحة تلائم سكان دبي مارينا ونخلة جميرا وجبل علي والفرجان وقرية جميرا الدائرية وموتور سيتي ودبي الجنوب، بالإضافة إلى الأشخاص القادمين من إمارة أبوظبي.

ويحتضن فستيفال بلازا أكثر من 100 متجر لأشهر العلامات العالمية، مثل ايس ومتجر علامة ايكيا الشهيرة الأكبر من نوعه في المنطقة، والمفهوم الجديد من لولو هايبرماركت، وعيادتي هيلث هب ولوتِسيا التابعتين لمجموعة الفطيم. ويتضمن مركز التسوق أيضاً باتل بارك التي تم افتتاحها مؤخراً وفولفو مول استديو وكاڤاك، منصة السيارات المستعملة العالمية في دولة الإمارات، وتشامبز فستيفال بلازا، أضخم مجمع مغلق عالمي المستوى في دولة الإمارات لتلبية احتياجات اللياقة البدنية.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام لدى 20 مطعماً ومقهى في قاعة تتسع لـ500 شخص، إلى جانب المنطقة المخصصة للأطفال. كما يوفر مركز التسوق ما يزيد عن 2,300 مكان مخصص لركن السيارات موزعة بشكل مناسب لتضمن سهولة الوصول. ويوفر دبي فستيفال بلازا مجموعة متنوعة من الخدمات التي تتضمن خدمة الحافلات وغرفة الأهالي ومركز فستيفال بلازا ديزاين، الوجهة التي تجمع بين التصاميم الأنيقة والأفكار المبتكرة لتلبي تطلعات محبي الديكورات الداخلية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: الموقع الإلكتروني

لمحة حول مجموعة الفطيم

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يومياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alfuttaim.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ويبر شاندويك

alfuttaim@webershandwick.com

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا