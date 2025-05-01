دبي، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، صباح اليوم الدورة الجديدة من معرض التعليم والتدريب العالمي (جيتكس 2025) في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد المعرض الحدث الأكثر حضورًا في دولة الإمارات هذا العام في مجال التعليم والتدريب، ويُعد منصة رائدة تجمع المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية لتعزيز التعليم والتطوير المهني. ويستمر المعرض حتى الثاني من مايو.

وخلال كلمته في الافتتاح، صرّح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأن "جيتكس 2025"، في نسخته الحادية والأربعين، يواصل لعب دور ريادي في تمكين الطلاب من رسم مستقبلهم الأكاديمي والمهني. وأكد أن المعرض يُجسد رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تتماشى مع التحولات العالمية في مجال التعليم والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف معاليه: "يسرّنا أن نشهد هذا التنوع الكبير في الخيارات الأكاديمية والمهنية التي يقدمها المعرض هذا العام، والتي تشمل التخصصات التقليدية، والبرامج التطبيقية، والمسارات المستقبلية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير. ويعكس ذلك المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للتعليم، بفضل سياساتها المرنة، ومؤسساتها التعليمية عالية الجودة، والتزامها القوي بالابتكار والتطوير."

وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن أجندة الدولة الوطنية، وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لبناء مجتمع قائم على المعرفة، وتأهيل الأجيال القادمة بمهارات المستقبل. وأكد أن دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، تواصل التزامها بدعم التعليم، وإعداد جيل قادر على دفع عجلة التقدم الوطني والمساهمة في خدمة البشرية من خلال العلم والكفاءة.

وتابع معاليه قائلاً: "نُقدّر بشدة الجهود المبذولة في تنظيم هذا المعرض الحيوي، ونتطلع لأن يكون مصدر إلهام لكل شاب وشابة يسعون للتميز في عالم دائم التغير."

ويتيح معرض جيتكس 2025، الذي يستمر لثلاثة أيام، الفرصة لآلاف الطلاب وأولياء الأمور للقاء ممثلين عن مؤسسات تعليمية من أكثر من 30 دولة. ويستطيع الزوّار الحصول على معلومات تفصيلية حول الجامعات والبرامج، والاستفادة من خدمات الإرشاد المهني، واستكشاف وجهات التعليم الدولية ومتطلبات التأشيرات الدراسية، كما يمكنهم التقديم الفوري للقبول الجامعي خلال المعرض.

وفي ظل التغيرات الكبرى في السياسات التعليمية العالمية، لا سيما تشديد إجراءات تأشيرات الطلاب الدوليين في وجهات التعليم التقليدية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا، وكندا، يُبرز جيتكس فرص التعليم البديلة في أوروبا، ودول رابطة الدول المستقلة، وماليزيا، والهند، وباكستان، ويقدم مزيجاً غنياً من البرامج الأكاديمية التقليدية وغير التقليدية والموجهة نحو المستقبل.

وتُعد دولة الإمارات من أبرز المستفيدين من هذا التحول العالمي، بفضل سياسات القبول الجامعي المرنة، ومعايير الجودة المتماشية مع المعايير الدولية، ودمج التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات التعليمية، وسجلها المتميز في السلامة العامة، واتصالها العالمي الممتاز، مما يجعلها وجهة جاذبة بشكل متزايد للطلاب الدوليين.

ويُعتبر معرض جيتكس، في نسخته الحادية والأربعين، أقدم وأكبر معرض متخصص في التعليم على مستوى المنطقة. وعلى مدار السنوات، أثبت المعرض قدرته على التكيّف مع تغيرات المشهد التعليمي العالمي، وساعد الطلاب على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

يُقام معرض جيتكس 2025 من 30 أبريل إلى 2 مايو في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، والدخول مجاني.

حول جيتكس:

يُنظم معرض جيتكس من قبل شركة المؤتمرات والمعارض الدولية (IC&E)، ويُعد المعرض التعليمي الأبرز في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود. يربط الطلاب بأهم مؤسسات التعليم المحلية والعالمية، ويوفر تجارب تعليمية عملية وفرصًا لبناء المعرفة.

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