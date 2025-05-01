ناقش المشاركون في أكاديمية أوتوميكانيكا مزايا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود البديل في الحد من البصمة الكربونية في قطاع خدمات المركبات

الرياض، المملكة العربية السعودية: تزامناً مع تحوّل سلاسل توريد السيارات العالمية نحو إجراءات أكثر استدامة، تبرز الاستدامة كميزة تنافسية، حيث يستثمر كبار المصنّعين في الطاقة المتجددة، وأتمتة المصانع الذكية، والوقود البديل لتقليل الانبعاثات، وتقليل النفايات، وتعزيز الكفاءة.

وقد ناقش الخبراء في معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 استراتيجيات سلاسل التوريد المستدامة التي تُشكّل مستقبل سوق خدمات المركبات، وذلك خلال مؤتمر أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض.

وفقاً لـ كوستوم ماركت إنسايتس، من المتوقع أن يصل حجم سوق تمويل سلاسل التوريد المستدامة إلى حوالي 7.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034، مما يُبرز القيمة المتزايدة للرعاية البيئية والكفاءة التشغيلية.

وخلال جلسة نقاشية بعنوان: "إجراءات سلسلة التوريد المستدامة في قطاع المركبات"، ناقش كبار قادة القطاع كيف تُساهم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود البديل في تقليل البصمة الكربونية في جميع أنحاء القطاع، وسلّط النقاش الضوء على كيفية تبسيط الأتمتة القائمة على التكنولوجيا لإدارة الموارد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة الربحية، كما يُحدث التحول إلى المركبات الكهربائية والهجينة ثورة في قطاع النقل ولوجستيات التوصيل حتى الميل الأخير.

وخلال كلمته أمام جمهور من الجهات الحكومية المعنية، ورواد سوق خدمات المركبات، ومصنعي المعدات الأصلية، ومبتكري المركبات الكهربائية، وخبراء استراتيجيات سلاسل التوريد، قال جافيد أختر محمد، المدير العام لشركة روبرت بوش في السعودية: "نحن بحاجة إلى الإبداع في إيجاد أفضل الحلول للتحول إلى المركبات الكهربائية في قطاع المركبات التجارية. ومع ذلك، قد لا يأتي هذا مباشرةً من شراء مركبات تجارية كهربائية جديدة، بل من خلال تحديث المركبات الحالية، وهو أمر أكثر جدوى واقتصاداً".

وقد أجمع المشاركون على أن اجراءات سلاسل التوريد المستدامة ضرورية لتحقيق الأهداف البيئية، وتوفر مزايا كبيرة من خلال توفير التكاليف، وتعزيز الكفاءة، وتوفير فرص نمو الأعمال على المدى الطويل.

وفي هذا السياق صرّح الدكتور محمد الصرف، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة تلاد للاستدامة قائلاً: أعتقد أن الشراكة أساسية إن لم تكن لديك شراكات، فلن تنجح، لذا فإن الشراكات هي جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، تكمن المشكلة في إيجاد الشريك المناسب".

وأضاف الصرف قائلاً: "أعتقد أن منصات مثل أوتوميكانيكا تساعد الشركات في إيجاد الشركاء المناسبين لتحقيق أهداف الاستدامة التي نسعى لتحقيقها".

وقد اختُتمت اليوم (30 أبريل) فعاليات الدورة السابعة من المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية لخدمات المركبات في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقد استقبلت هذه الدورة رقماً قياسياً بلغ 450 عارضاً.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض):

"يواصل معرض أوتوميكانيكا الرياض تعزيز الحوار عن الابتكار المستدام والنمو الصناعي، ويعزز المعرض دور المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة صاعدة في سوق خدمات المركبات العالمية".

هذا وقد سلّط ​​معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 الضوء على الاستقطاب العالمي المتنامي للمملكة العربية السعودية، بمشاركة عارضين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك أستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية، كما أبرزت ثمانية أجنحة دولية ومناطق مخصصة جديدة لإيطاليا والهند المكانة المتنامية للمملكة كمركز رئيسي في سوق خدمات المركبات العالمية.

من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً:

"تُسلّط دورة هذا العام الضوء على الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في قطاع السيارات العالمي بمشاركة عارضين من أكثر من 30 دولة، حيث يهدف معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 إلى تعزيز التعاون الدولي وربط الابتكارات العالمية بالفرص الإقليمية".

وتضمنت دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا الرياض سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا الرياض:

معرض أوتوميكانيكا الرياض، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، سينطلق في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ستكون هذه الدورة السابعة من معرض أوتوميكانيكا في المملكة العربية السعودية، ويعد المعرض الرائد المتخصص في قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في المملكة. وهو النسخة الرابعة عشر من علامة أوتوميكانيكا - أكثر العلامات التجارية نجاحاً وأكبر معرض لخدمات المركبات في العالم.

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عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

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