عجمان، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة جيه جيه العقارية، الاسم البارز في مشهد العقارات بإمارات الشمال، مشاركتها الناجحة في معرض عجمان للاستثمار العقاري 2025، الذي أقيم من 29 أبريل إلى 1 مايو في مركز ضيافة الإمارات بعجمان. وقد سلط الحدث الضوء على ستة من مشاريع الشركة البارزة، ما جذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين والوسطاء والمشترين النهائيين.

باعتبارها واحدة من أسرع مراكز النمو العقاري في الإمارات، تجذب عجمان المستثمرين من خلال عروضها الفاخرة بأسعار معقولة، وموقعها الاستراتيجي، وسياساتها المشجعة للاستثمار. وتُعد الإمارة وجهة مفضلة للراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة وقيمة طويلة الأجل ضمن سوق مستقر.

وخلال أيام المعرض الثلاثة، عززت جيه جيه العقارية مكانتها كلاعب رئيسي في مشهد العقارات بإمارات الشمال من خلال تسليط الضوء على مشاريعها الرائدة – بيلتمور ريزيدنسز، برج خور عجمان، ONE678 ريزيدنسز، برج سكاي جاردنز، أبراج البراجيل، وبرج لؤلؤة عجمان. وتغطي هذه المشاريع مجتمعة أكثر من 8.80 مليون قدم مربع من المساحات المبنية، وستضيف أكثر من 4,500 وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقاري في الإمارات خلال عامي 2025 – 2026.

وقد لاقت الحوافز الحصرية التي تم الكشف عنها خلال المعرض تفاعلًا كبيرًا من الزوار وأصحاب المصلحة، وشملت: ● خصم 20% على الدفع النقدي

● عمولة 7% للوسطاء

● خصم مباشر بنسبة 5% للمشترين

وقد أثبتت هذه العروض جاذبيتها الكبيرة، مما أدى إلى تفاعل قوي ومناقشات نشطة مع المشترين والوكلاء الساعين للاستفادة من ازدهار السوق العقاري في عجمان.

وقال علي جابر، الرئيس التنفيذي لشركة جيه جيه العقارية: "تُعد عجمان جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا طويلة المدى بينما نواصل التوسع في أنحاء الإمارات. وقد وفر لنا معرض عجمان للاستثمار العقاري منصة ديناميكية للتواصل مع مجتمع المستثمرين، واستعراض رؤيتنا للفخامة المعقولة، وإبراز مساهمتنا في تحويل الإمارة."

وتدخل جيه جيه العقارية عام 2025 بزخم قوي، بعد أن سلّمت بالفعل أكثر من 800 وحدة سكنية، وتمتلك حاليًا محفظة مشاريع نشطة تزيد قيمتها عن 550 مليون درهم. وقد سجلت الشركة نموًا سنويًا بنسبة 10% خلال عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب وثقة المستثمرين في مشاريعها.

وقد شكّل معرض عجمان للاستثمار العقاري نقطة التقاء محورية للمحترفين في القطاع العقاري لاستكشاف الاتجاهات، وبناء الشراكات، ودفع عجلة النمو المستقبلي. وأبرزت مشاركة جيه جيه العقارية التزامها بالشفافية، وتنمية المجتمعات، وبناء أنماط حياة حديثة ومستدامة في دولة الإمارات.

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