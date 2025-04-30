اﻟﺟزاﺋر، ﻧظﻣت ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات (ICIEC)، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص (ICD)، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة (ITFC)، ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻧﺗدى اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ -ﺛﻘﺔ- " ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺧدﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ"" ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء 29 أﺑرﯾل 2025، ﺑﻣﻘر اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺿﯾرات ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك، اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدھﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 19 إﻟﻰ 22 ﻣﺎﯾو 2025، ﺗﺣت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻟﻔﺧﺎﻣﺔ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺗﺑون، رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.

وﻗد ھدف اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ وﺧدﻣﺎت وﻣﺑﺎدرات ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزاﺋر، ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواﻋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.

وﺗﺿﻣّن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺟﻠﺳﺎت ﺣوارﯾﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺣول ﺳُﺑل ﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، واﻟدور اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ دﻋم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء. ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋرض اﻷدوات اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻣﺛل ﺧطوط اﻟﺗﻣوﯾل، ﺗﻣوﯾل وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺗﻣوﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات.

وﺷﮭد اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺣﺿورًا واﺳﻌًﺎ ﻣن ﻛﺑﺎر رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل واﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وھﯾﺋﺎت ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة.

وﻓﻲ ﻛﻠﻣﺗﮫ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ، رﺣّب اﻷﺳﺗﺎذ/ ﻧظﯾم ﻧورداﻟﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ ITFC ورﺋﯾس وﻓد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن، ﻣؤﻛدًا ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻧﻌﻘﺎد ھذا اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﮫ: "ﻣن ﺧﻼل ھذا اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، ﻧؤﻛد اﻟﺗزام ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑدﻋم ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ ﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﻧﺎ اﻷﻋﺿﺎء. ﻧﺣن ھﻧﺎ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻋرض اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﺗﺢ آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻌﺎون.

وﺳﺗوﻓر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻣﻧﺗدى اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﺻﺔ ﻓرﯾدة ﻟﻌرض ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ووﺿﻊ اﻷﺳس ﻻزدھﺎر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ".

واﺧﺗﺗم اﻟﺳﯾد ﻧورداﻟﻲ ﻛﻠﻣﺗﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭم اﻟﺑﻧﺎء، ﻣؤﻛدًا أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗظل ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺎﻣل.

وﺑدوره ﺻرح اﻟﻣدﯾراﻟﻌﺎم ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﺗﺎذ/ ﺷﻛﯾب إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗوﯾدري ﻗﺎﺋﻼ": ﻧﻌﺗز ﻛﺛﯾراً ﺑﮭذا اﻟﻠﻘﺎء، ﻻﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗُﻌد ﻣن اﻟدول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣن أﺑرز داﻋﻣﯾﮫ، ﺣﯾث ﺗرﺑطﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة ﻣﻧذ اﻧﺿﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺗﮫ ﻋﺎم .1975 ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻷﺳﺗﺎذ ﻗوﯾدري": إن ھذه اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﺷﺟﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟدول اﻷﻋﺿﺎء".

ﺣول اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ (CACI)

ﺗﻌد اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ (CACI) ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر. وﺗﺿطﻠﻊ ﺑدور ﻣﺣوري ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗطوﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﻋم ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت. وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺗوﻓﯾر ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﺗﺣﻛﯾم.

وﺗﺳﻌﻰ اﻟﻐرﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻵراء واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺳواء ﺑطﻠب ﻣﻧﮭﺎ أو ﺑﻣﺑﺎدرة ذاﺗﯾﺔ، ﺑﺷﺄن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ.

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ

اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف AAA ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وھو ﺑﻧك ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌدد اﻷطراف ﯾﻌﻣل ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن 45 ﻋﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺧدﻣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت. ﯾﺿم اﻟﺑﻧك 57 دوﻟﺔ ﻋﺿو ﺗﺗوزع ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻗﺎرات، وھو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣس ﺣﯾﺎة ﺷﺧص واﺣد ﻣن ﺑﯾن ﻛل ﺧﻣﺳﺔ أﺷﺧﺎص ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم. وﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧﺎس ﻟدﻓﻊ ﻣﺳﯾرة ﺗﻘدﻣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭم. ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، وﻟدﯾﮫ ﻣراﻛز إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣراﻛز ﺗﻣﯾز ﻓﻲ 11 دوﻟﺔ ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء. وﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧﯾن، ﺗطور اﻟﺑﻧك ﻣن ﻛﯾﺎن واﺣد إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻛﯾﺎﻧﺎت وھﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ (IsDB) ، وﻣﻌﮭد اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ (IsDBI) اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات (ICIEC) ، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص (ICD) ، واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة .(ITFC)

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﻋﺿوٌ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ. ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1994 ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ. وﻋﻠﻰ ﻣدار 28 ﻋﺎﻣًﺎ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ، ﻗدﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أﻛﺛر ﻣن 83 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ. ﺣﯾث ﯾﻣﺛل 666ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر دﻋﻣًﺎ ﻟﻠﺻﺎدرات واﻟواردات، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗدﻣت 17ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.. ووﻓرت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھﺎ 48 ﺑﻠدا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ازدھﺎرھﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ وﺗﻧوﯾﻊ اﻗﺗﺻﺎداﺗﮭﺎ. ﺣﺻﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف Aa3 اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘوة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل وﻛﺎﻟﺔ ﻣودﯾز ﻣﻊ ﻧظرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة. وﻗد ﺑﺎت ﺟﻠﯾﺎً أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ھﻲ اﻷداة اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء، وﺗﺳﮭﯾل اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل ﺣﻠول وأدوات ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟرﺟﺎء زﯾﺎرة: http://iciec. isdb.org

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ICD

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ھﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ. ﯾﺑﻠﻎ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ 4 ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﻣﻧﮭﺎ 2 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺗﺎح ﻟﻼﻛﺗﺗﺎب. ﯾﺗﻛون ھﯾﻛل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، و55 دوﻟﺔ ﻋﺿو، وﺧﻣس ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ. ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺟدة، وﻗد أﻧﺷﺋت ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس ﻣﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎﻋﮫ اﻟﺳﻧوي اﻟراﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﺟدة ﻓﻲ رﺟب 1420 ھـ )ﻧوﻓﻣﺑر .(1999

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل وﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ.

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣوارد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ وﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻘطب اﻟﻣﻣوﻟﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻟﻣﺷﺎرﯾﻌﮭﺎ، وﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت وﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ إﻧﺷﺎء وﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺣدﯾث ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﺗطوﯾر أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل، وﺗﺑﻧﻲ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ، وﺗﻌزﯾز دور اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق.

ﻧﺑذة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة ITFC

أُﻧﺷﺋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة -(ITFC) ﻋﺿو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ (IsDB) ﺑﮭدف اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﮭدف اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌوب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم. وﻗد ﺑدأت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 2008، ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن 55 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻠول اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء. واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻣﺣ ﱢﻔزاً ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠدول وﻣﺎ ھو أﺑﻌد ﻣن ذﻟك، ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ھذه اﻟدول ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓرﺻﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﺗﺟﺎري وﺗوﻓر ﻟﮭﺎ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

ﻧﺑذة ﻋن ﻣﻧﺗدى اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ – ﺛـــﻘــــﺔ (THIQAH)

ﻣﻧﺗدى اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ "ﺛـــﻘــﺔ" ھو ﻧﺎﻓذة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻲ ﺗُﯾﺳر اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء. وﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﺷود ﻣن "ﺛﻘﺔ" ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﻧﺑر ﻓرﯾد ﻟﻠﺣوار اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺎدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟواﻋدة. وﺳﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﺗدى "ﺛﻘﺔ"، ﻣن ﺧﻼل أداء دوره ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﯾﺳراً وﻣﺣﻔّزا، ﻣن ﻣوارد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك ﻟﻣدّ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺛﻘﺔ، وإﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺎت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص. وﺳﯾﻧﺻب اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء ﺑدﻋم ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧك وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

-انتهى-

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