أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "أرقام كابيتال"، الشركة الاستثمارية الرائدة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استضافة مؤتمرها السنوي الثاني عشر للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مداري يومي 19 و20 مايو 2025 في فندق فور سيزونز أبوظبي بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). ويجمع المؤتمر أكثر من 500 من كبار المدراء التنفيذيين والمستثمرين العالميين وصنّاع السياسات وخبراء الاقتصاد، لمناقشة الفرص والتحديات الناشئة التي تسهم في صياغة مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة مؤسسات تُدير أصولًا تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار أمريكي، ما يؤكد الأهمية المتنامية للمنطقة في وضع وتوجيه استراتيجيات الاستثمار العالمية.

وبهذه المناسبة، قال رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ "أرقام كابيتال": "يواصل مشهد الاقتصاد الكلي تطوراته على مستوى العالم، ما يفرض على أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز مرونتها وقدراتها الابتكارية. وستناقش الدورة الثانية عشر من مؤتمر مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحولات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على تدفقات الاستثمار والدور الرائد لأبوظبي في التوسع الصناعي القائم على الذكاء الاصطناعي وازدهار أسواق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحولات التي تشهدها قطاعات مثل العقارات والخدمات المالية ورأس المال الاستثماري.

وأضاف مليتي :"تشير المستويات القياسية لإصدارات السندات والصكوك وسلسلة الاكتتابات العامة الأولية وأنشطة توفير السيولة المتنامية، إلى وجود بيئة استثمارية ناضجة ومترابطة عالميًا. ونفخر في "أرقام كابيتال" بتوفير منصة للحوار والتعاون الاستراتيجي، وربط المستثمرين العالميين بالفرص التي تسهم في صياغة مستقبل اقتصادات المنطقة، مع تقديم حلول السيولة والرؤى الخاصة بالسوق وتيسير الوصول إلى الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتقام دورة هذا العام من المؤتمر تحت شعار "من الرؤية إلى تحقيق القيمة: فهم التحولات الجارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وتناقش أهم التوجهات التي تؤثر على استراتيجيات الاستثمار الإقليمية. ومن بين أبرز المواضيع التي سيناقشها المؤتمر، رؤية أبوظبي وأجندتها طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي وتحديثات الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوء تحولات سياسات التجارة العالمية، وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كمحفزات لنمو سوقي الصناعة والطاقة، ومستقبل الطروحات الأولية الإقليمية. وستتناول جلسات أخرى خلال المؤتمر، ارتفاع أسعار الفائدة وابتكارات التقنيات المالية في القطاع المالي ودور أدوات الاستثمار العقاري وإصلاحات صناديق الاستثمار العقاري وأبرز توجهات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستراتيجيات الجديدة لتعزيز ثقة السوق من خلال أبحاث البيع وتوفير السيولة والعلاقات الاستراتيجية مع المستثمرين.

وبالإضافة إلى ما سبق، يسلط المؤتمر الضوء على النشاط القياسي لأسواق الدين والأسهم في المنطقة، حيث بلغ إصدار السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 150 مليار دولار أمريكي، وجمعت الطروحات الأولية أكثر من 13 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعة بإقبال قوي من المستثمرين وتطور السوق ومبادرات التنويع الاقتصادي.

ويشارك في المؤتمر عدد من أبرز الشخصيات الاقتصادية من المنطقة والعالم، من بينهم عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) بول جامبل، المدير الأول للمجموعة السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وكلاوس فرويليش، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة أدنوك؛ ويوسف سالم، المدير المالي لشركة أدنوك للحفر؛ وبول غامبل، المدير الأول في مجموعة السيادة بوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، وفايز عبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ألفا داتا، ومنصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وسيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، وهيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. كما يشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة MSCI، وشركات استشارات مالية رائدة، والشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم وجهات نظرهم الفريدة حول تطوير السوق وتعزيز مشاركة المستثمرين.

وبالإضافة إلى النقاشات العامة والجلسات الحوارية، سيتضمن المؤتمر مأدبات غداء خاصة وورش عمل للجهات المصدرة، واجتماعات مع الشركات، ما يتيح للمستثمرين وفرق الإدارة من مختلف الشركات الرائدة في المنطقة الدخول في حوارات أعمق.

نبذة عن أرقام كابيتال

تأسست "أرقام كابيتال" عام 2007، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولديها عمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان. وتجمع أرقام كابيتال بين أفضل الممارسات العالمية والخبرات الإقليمية، لتُجسّد رأس المال والفرص، وتقدم حلولاً مميزة للمؤسسات والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وتشتهر أرقام كابيتال باحترافيتها وابتكارها ومنتجاتها الحائزة على جوائز، وهي شريك موثوق بما تقدم من إسهامات في دفع عجلة النمو وتحقيق القيمة في بعض أكثر أسواق العالم نشاطًا.

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