الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة والمتخصّصة في تطوير العقارات والمجمعات السكنية الفاخرة، عن شراكة مع "جاكوب آند كو" العلامة التجارية العالمية الشهيرة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات، وذلك للكشف عن مشروع "جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفنغ من أوهانا" (Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana)، الذي يجسد مفهوماً جديداً للحياة الفاخرة على الواجهة البحريّة في أبوظبي، حيث يجمع بين التصاميم الحصرية والإطلالات الخلابة والرفاهية، ليمنح السكان تجربة معيشة استثنائيّة على الواجهة البحرية مع أجواء تعكس روح المنتجعات الفاخرة.

ويقدّم المشروع المستوحى من أناقة "جاكوب آند كو" والابتكار الذي تجسّده شركة "أوهانا للتطوير"، خيارين مميزين للمعيشة الفاخرة، إذ تتميز مجموعة الفلل بتصاميم معمارية مبتكرة وإطلالات خلابة على الواجهة البحرية محاطة بمحمية طبيعية، في حين تجمع الشقق السكنية المطلة على البحر بين الراحة والتصاميم الفاخرة. ويوفّر كلاهما مزيجاً مثالياً بين أجواء البحر الهادئة والمساحات الخضراء التي تتميز بها المحمية الطبيعية وما تحتويه من حياة برية متنوعة، إلى جانب مرافق راحة مختارة بعناية وسط أجواء تحتفي بتناغم الطبيعة مع الفخامة.

وبموقعه الاستراتيجي في منطقة الجرف بين دبي وأبوظبي، يتمتع المشروع باتصال استثنائي حيث يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله. ويزداد تميّز الموقع من خلال الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد الطريق الرئيسي الذي يربط الإمارتين.

وتتألف وحدات مشروع "Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana" من شقق بغرفة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى فلل من ثلاث إلى ست غرف نوم، ووحدات بنتهاوس، ومنازل "Sky Mansions" الفاخرة، ومنازل فاخرة مطلّة على القناة المائية ومنازل فاخرة على الشاطئ. كما سيتمتع السكان بتجارب فريدة تشمل صالات مطلّة على البحر ومطاعم راقية. ومن المقرّر الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2028.

وقال المهندس حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "تمثل شراكتنا مع "جاكوب آند كو" العلامة الرائدة عالمياً في تصميم الساعات والمجوهرات الفريدة خطوة هامة في إعادة تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات. ويجسد مشروع 'Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana' التزامنا الراسخ بإنشاء مساحات سكنية استثنائية تمزج بين التصميم العالمي الراقي والراحة الاستثنائية وأسلوب الحياة المليء بالأناقة. كما يتجاوز هذا المشروع مجرّد كونه مشروعاً عقارياً ليمثّل تحفة معمارية فريدة وأيقونة للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية ، مقدماً مرافق عصريّة وتجربة متكاملة للمقيمين".

من جهته قال جاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لـ "جاكوب آند كو": "نحن ملتزمون بابتكار تجارب تتجاوز الحدود المعتادة، حيث ندمج تصاميمنا المستوحاة من مجموعاتنا مع مستوى جديد من الفخامة. إن تعاوننا مع شركة أوهانا للتطوير يعكس رؤيتنا في الارتقاء بفلسفة الجودة والإبداع إلى آفاق جديدة. ويؤكّد هذا المشروع شراكتنا في تقديم مشاريع مميّزة تُعزّز أنماط الحياة ويسعدنا أن نكون جزءاً منه في دولة الإمارات وتحديداً إمارة أبوظبي".

ويتضمن المشروع مجموعة استثنائية من المرافق، بما في ذلك مرافق هي الأولى من نوعها على مستوى العالم مثل نادي جاكوب آند كو الشاطئي "Jacob & Co. Beach Club" والنادي المخصص للمقيمين "Jacob & Co. Residents Club" وصالة "Jacob & Co. Seafront Cigar Lounge". وسيستمتع السكان بمرافق صحية حديثة ومساحات خارجية هادئة والعديد من التجارب المصممة بعناية، على أن يتم إطلاق المشروع رسمياً في الربع الأول من عام 2025.

وتتميز شركة "أوهانا للتطوير العقاري" بمحفظتها المتنوّعة من العقارات عالمية المستوى على الواجهة البحريّة، بما في ذلك مشروع ELIE SAAB Waterfront by Ohana، وفلل أوهانا المرموقة، والتي تحتوي على عناصر مصممة بدقة ومصنوعة بمهارة من مجموعة ELIE SAAB Maison، ومشروع "أوهانا هيلز"، والذي يمثل مجتمعًا سكنيًا يتمتع بإطلالات خلابة، ومشروع "أوهانا باي ذا سي" الذي يضم فللاً فاخرة على شاطئ البحر. وتجسد هذه المشاريع التزام الشركة بإنشاء مساحات راقية ومتفردة تقدم تجارب حياة استثنائية في دولة الإمارات وعلى نطاق عالمي.

