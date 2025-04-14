مضاعفة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة تحقيق نتائج متميزة في مصر وقطر، وخطة نمو طموحة للتوسع في أوروبا

الشركة تنجح في الوصول إلى نقطة تعادل الإيرادات مع النفقات وتحقيق معدل نمو لهامش الربح على أساس سنوي نسبته 236 ٪

دبي، أعلنت مجموعة "بي كيه ان301 BKN301 Group " العالمية المتخصصة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية والمصرفية عن زيادة رأسمالها بقيمة23.8 مليون دولار. تعزز هذه الخطوة خطط المجموعة للتوسع على المستوى العالمي وتدشين عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق الأوروبية عبر النمو العضوي للأعمال وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، علاوة على تطوير منصتها لخدمات التكنولوجيا المالية المخصصة للقطاع المصرفي "أوركستراتور".

تعكس زيادة رأس المال عبر جولة تمويلية ناجحة ضمن سلسلة التمويل B الدعم المتواصل الذي تحظى به المجموعة من قبل مستثمرين مساهمين بالفعل فيها إلى جانب استقطاب طيف متنوع من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد والمؤسسات المتخصصة.

تمكين المؤسسات المصرفية من تنفيذ خطط التوسع

وتوفر منصة أوركستراتور حلًا متطورًا للعمليات المصرفية الأساسية ومعالجة المدفوعات والمحافظ الرقمية وإصدار البطاقات وعمليات المطابقة المتصلة بالاستخدام الآمن للتطبيقات المالية والخدمات العابرة للحدود والمصادر المصرفية المفتوحة والذكاء الصناعي التوليدي، الأمر الذي يضمن الربط الآمن مع الأنظمة المستخدمة لدى الجهات الأخرى.

تساهم "بي كيه ان301" بفعالية في تعزيز أنشطة القطاع المالي إذ يوفر نموذج أعمالها المبتكر والقابل للتوسع للمصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية- بما في ذلك الأعمال المصرفية المستندة إلى سلسلة الكتل ومنصات رقمنة المعاملات- الدمج الآمن والمرونة لحلولها وتسريع وتيرة النمو والتوسع إلى أسواق جديدة.

نمو متسارع

أثبتت "بي كيه ان301" على وجه السرعة فعالية نموذجها في أسواق عالية النمو مثل أفريقيا والشرق الأوسط، حيث وقع الاختيار على خدماتها من قبل مؤسسات مالية مصرية بارزة تتعامل مع 18 مليون عميل يوميًا في مصر وحدها على سبيل المثال. وتعمل المجموعة بدأب حاليا على تعزيز حضورها في أوروبا لتدشن بذلك مرحلة جديدة من النمو كرائد عالمي في هذا المجال. وقد انطلقت هذه المرحلة الجديدة من النمو في القارة الأوروبية من إيطاليا إذ عقدت المجموعة شراكة استراتيجية مع المصرف الرقمي neobankHYPE من خلال استخدام منصة "أوركستراتور" لخدمات التكنولوجيا المالية المخصصة للقطاع المصرفي في تطبيقاته الرقمية.

أداء مالي متميز

وقد نجحت مجموعة "بي كيه ان301" في الوصول إلى نقطة تعادل الإيرادات مع النفقات، وبلغ إجمالي الإيرادات 18.4 مليون يورو في العام 2024 بزيادة نسبتها 51٪ على أساس سنوي وكذلك زيادة نسبتها 236٪ لصافي الإيرادات على أساس سنوي. وحققت المجموعة نموًا نسبته 187٪ منذ دخولها السوق في العام2021 .

ومن المتوقع وصول حجم سوق خدمات التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي والمالي إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2033 بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 17 بالمئة بحسب بيانات آلايد ماركت ريسيرتش.

وتعليقًا على ذلك، قال ستيفن موتشيولي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي كيه ان 301": "يمثل استقطاب العديد من المستثمرين البارزين الجدد والثقة المستمرة من قبل المستثمرين الآخرين ممن وثقوا في مشروعنا منذ البداية خير دليل على قوة نموذجنا. يعد إنجاز الجولة التمويلية من السلسلة التمويلية B للسوق أمرا بارزا ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو. هدفنا واضح ويتمثل في توفير منصة فعالة ومبتكرة وقابلة للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي. وفي ضوء خطتنا للنمو في هذا القطاع نتوقع تحقيق معدل ربحية تراكمي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نسبته 36٪ بحلول العام 2028، كما نستهدف توفير خدمات مالية وخدمات مدفوعات مبتكرة وسلسة لعدد متزايد من المؤسسات وعملائهم."

وبدوره، قال إنريكو فيلي، رئيس صندوق التحول الرقمي في سي دي بي فينتشر كابيتال: "تقدم "بي كيه ان301" خير مثال على التميز في هذا المجال وذلك من منظور تجربة العملاء والشركاء حول العالم باعتبارها مشغلا عالميا يسهم بفعالية في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ومن جهتها، تلتزم سي دي بي فينتشر كابيتال بدعم الشركات الساعية إلى تسريع وتيرة الابتكار وخلق القيمة في مجالات أعمالها. لدينا ثقة كبيرة في المشروع وفيما أنجزه فريق العمل في "بي كيه ان 301" ونحن عازمون على دعمهم لتحقيق أهدافهم الطموحة."

دعم كبير من المستثمرين

تجدر الإشارة إلى أن قائمة المستثمرين الجدد المشاركين في هذه الجولة التمويلية شملت كل من سي دي بي للاستثمار المخاطر اس جي آر (من خلال صندوق التحول الرقمي)، أزيموت ليبرا امبريزا اس جي آر من خلال صندوق ديجيتك تحت إشراف اف ان دي اكس، سيمست (من خلال F.81/394المدار نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية)، أليزي للاستثمار دي ألدوفومالي، وغيرهم من المستثمرين. أما قائمة المستثمرين ممن سبق لهم أيضًا المشاركة في الجولات التمويلية السابقة فتشمل كل من اس ام كابيتال، مجموعة بروسوس، سي ار آي اف، مجمعة أبالون، فيديريكو جيزوني وفابيو نالوتشي.

نبذة عن "بي كيه ان301":

تعتبر "بي كيه ان301" مجموعة عالمية ناشطة في مجال خدمات التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي عبر مكاتب في كل من لندن، ميلانو، سان مارينو، والدوحة. وتقوم المجموعة بدعم المؤسسات المالية من خلال منصتها المبتكرة أوركستراتور. وتوفر المنصة حلًا متطورًا للعمليات المصرفية الأساسية ومعالجة المدفوعات والمحافظ الرقمية وإصدار البطاقات وعمليات المطابقة المتصلة بالاستخدام الآمن للتطبيقات المالية والخدمات العابرة للحدود والمصادر المصرفية المفتوحة والذكاء الصناعي التوليدي، الأمر الذي يضمن الربط الآمن مع الأنظمة المستخدمة لدى جهات أخرى.

وبفضل نموذج أعمالها المبتكر والقابل للتوسع توفر "بي كيه ان 301" للمصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية- بما في ذلك الأعمال المصرفية المستندة إلى سلسلة الكتل ومنصات رقمنة المعاملات- الدمج الآمن والقابل للتوسع لحلولها وتسريع وتيرة النمو والتوسع إلى أسواق جديدة.. وتمكنت المجموعة من توطيد مكانتها كمثال يحتذى في سياق الجهود الرامية إلى الارتقاء بالأسواق المالية العالمية.

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