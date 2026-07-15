تُعد جائزة جيمس دايسون مسابقة تصميم عالمية تحتفي بالأجيال الناشئة من مهندسي التصميم، وتشجعهم وتلهمهم لتطوير حلول مبتكرة .

يحصل الفائز على مستوى دولة الإمارات على جائزة نقدية بقيمة 5,000 جنيه إسترليني، إلى جانب فرصة مميزة لتسليط الضوء على ابتكاره، فيما ينال الفائز بالجائزة العالمية جائزة نقدية قدرها 30,000 جنيه إسترليني .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعود جائزة جيمس دايسون، المسابقة العالمية التي تحتفي بالأجيال الناشئة من مهندسي التصميم وتشجعهم وتلهمهم، إلى دولة الإمارات في دورتها التاسعة، مع لجنة تحكيم جديدة تضم نخبة من الخبراء في مجالات الهندسة والأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا وريادة الأعمال. ويقدم كل عضو في اللجنة رؤية مختلفة تسهم في تقييم الأفكار المبتكرة وقدرتها على إحداث أثر ملموس.

ومع فتح باب المشاركة في المسابقة، تعكس لجنة التحكيم مشهد الابتكار المتطور في المنطقة، حيث باتت الأفكار الناجحة مطالبة بأن تجمع بين المتانة من الناحية التقنية، والارتباط باحتياجات المجتمع، والقابلية للتطبيق في الواقع.

وتواصل دولة الإمارات مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستضيف جائزة جيمس دايسون، وهو ما يعزز دورها مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار، ويمنح الطلبة فرصة استثنائية للتنافس على الساحة العالمية.

وعلى خلاف مسابقات التصميم التقليدية، لا تقتصر جائزة جيمس دايسون على تقييم الفكرة وحدها، بل تشجع الطلبة المبتكرين على تطوير حلول عملية لمشكلات حقيقية، سواء كانت تحديات يومية أو قضايا عالمية، مع توضيح كيفية تطبيق هذه الحلول على أرض الواقع. وتُقيَّم المشاركات وفق مجموعة من المعايير تشمل فعالية الفكرة، والتفكير التصميمي، وإمكانية تنفيذها من الناحية التقنية، وفرصها للتحول إلى مشاريع قابلة للتسويق.

وتضم لجنة التحكيم في دولة الإمارات لعام 2026:

الدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في الشارقة

صُنّف الدكتور فادي العلول ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم وفقاً لتصنيف جامعة ستانفورد ودار النشر "إلسفير". ويقدم إلى لجنة التحكيم خبرة علمية وتقنية واسعة في مجالي الهندسة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب فهم عميق لكيفية تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وتسهم خبرته في تقييم المشاركات ليس من حيث الإبداع فحسب، بل أيضاً من حيث إمكانية تنفيذها وقابليتها للتوسع مستقبلاً.

أنس عبّار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة حاوي الإعلامية

يُعد أنس عبّار من أبرز روّاد الإعلام الرقمي في المنطقة، وصاحب مسيرة ريادية في عالم الأعمال. يحمل 20 براءة اختراع أمريكية، ونجح في تطوير مجموعة حاوي الإعلامية لتصبح منصة مؤثرة تصل إلى ملايين الجمهور في العالم العربي. ويتميّز برؤية تجمع بين الابتكار والتقنية وفهم سلوك الجمهور، لتحويل الأفكار إلى مشاريع إعلامية مؤثرة وناجحة في السوق.

المهندسة مروة سعيد المعمري، أول مهندسة "Aerospace" في دولة الإمارات

تقدم المهندسة مروة سعيد المعمري رؤية هندسية متخصصة ترتكز على الدقة والأداء وقابلية التطبيق العملي. كما يعزز تخصصها في هندسة "Aerospace" قدرة لجنة التحكيم على تقييم المشاريع من منظور الكفاءة التقنية وجودة التصميم الوظيفي.

كما تدعم برنامج الجائزة لهذا العام الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، التي تواصل ارتباطها الممتد بجائزة جيمس دايسون في دولة الإمارات بصفتها مستشارة وسفيرة للجائزة. وتُعد الدكتورة الشامسي أول مهندسة "Aircraft" إماراتية ومن الخبراء البارزين في هذا المجال، ومن أشد الداعمين لتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وتؤدي دوراً محورياً في دعم الجائزة محلياً، وتسليط الضوء على الأجيال الناشئة من المبتكرين، وتعزيز الوعي بالمسابقة في أوساط مجتمع الهندسة والابتكار في دولة الإمارات.

ويتنافس المشاركون من دولة الإمارات أولاً على المستوى المحلي، حيث تختار لجنة التحكيم فائزاً واحداً إلى جانب صاحبَي المركزين الثاني والثالث. ويحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 5,000 جنيه إسترليني، فيما تحظى المشاريع الثلاثة بفرصة الانضمام إلى القائمة الدولية المختصرة التي تضم أفضل 20 ابتكاراً، ليختار السير جيمس دايسون بنفسه الفائز بالجائزة العالمية، والتي تبلغ قيمتها 30,000 جنيه إسترليني.

وشهدت الجائزة على مدى السنوات الماضية مشاركات من دولة الإمارات تناولت مجموعة واسعة من الاحتياجات المجتمعية، بدءاً من تطوير حلول تعزز سهولة الوصول، مروراً بالرعاية الصحية، ووصولاً إلى حماية البيئة، بما يعكس قدرة جيل ناشئ من المهندسين على ابتكار حلول تتجاوز حدود التخصصات وتلبي احتياجات المجتمعات.

ومع فتح باب التقديم، تدعو الجائزة الطلبة إلى تقديم أفكار عملية تُحدث فرقاً حقيقياً، وتعالج تحديات واقعية، وتمتلك المقومات التي تؤهلها للتطور والوصول إلى مراحل متقدمة من المنافسة.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 15 يوليو، لتبدأ بعد ذلك لجنة التحكيم دراسة المشاريع بعناية واختيار أبرز الابتكارات، على أن يُعلن عن الفائزين على مستوى دولة الإمارات في 9 سبتمبر. ولمعرفة المزيد أو تقديم طلب المشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني : www.jamesdysonaward.org.

-انتهى-

للتواصل

للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:

نادية طه: nadia.taha@dyson.com

ويبر شاندويك:Dyson@webershandwick.com

أو زيارة: https://www.dyson.ae/en/newsroom

ملاحظات للمحررين

تُعد جائزة جيمس دايسون جزءًا من التزام سير جيمس دايسون لإبراز دور المهندسين في إيجاد حلول للتحديات العالمية. ومنذ انطلاقها، ساهمت الجائزة في دعم أكثر من 400 ابتكار عبر تقديم جوائز مالية ومنح الفائزين فرصة للظهور على الساحة الإعلامية العالمية. تُنظَّم الجائزة من قبل مؤسسة جيمس دايسون، وهي مؤسسة خيرية دولية تأسست عام 2002 وتهدف إلى إلهام الجيل القادم من المهندسين. إلى جانب ذلك، تستثمر المؤسسة في الأبحاث الطبية، حيث تبرعت بأكثر من 155 مليون جنيه إسترليني للأعمال الخيرية حتى الآن.

نبذة عن أعضاء لجنة التحكيم:

أنس عبّار هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "حاوي" الإعلامية، إحدى أكبر شبكات المحتوى الرقمي العربي المستقلة في الشرق الأوسط. كرّس مسيرته لتغيير طريقة سرد القصص على الإنترنت، ونجح في توسيع شبكة "حاوي" لتشمل عدة منصات تصل إلى ملايين المستخدمين في مجالات متنوعة كالأخبار، ونمط الحياة، ووسائل التواصل الاجتماعي. يُعرف أنس بدعمه للمحتوى العربي المحلي، والابتكار الرقمي، وريادة الأعمال الإعلامية. وقد أسهم التزامه في دعم المحتوى المحلي، وتعزيز الابتكار الرقمي، وإبراز الأصوات العربية في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الإعلام بالمنطقة. ويواصل أنس دعم ريادة الأعمال الرقمية، وتمكين إنتاج محتوى هادف يسهم في تعزيز التواصل بين المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدكتور فادي العلول: يشغل الدكتور فادي العلول منصب عميد كلية الهندسة وأستاذ علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقد صنفته جامعة ستانفورد ودار النشر "إلسيفير" ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، تقديراً لإسهاماته في تطوير التعليم الهندسي والبحث العلمي في المنطقة. وخلال فترة قيادته، أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة برامج أكاديمية جديدة متعددة التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل، وسجلت نمواً ملحوظاً في أعداد الطلبة، إلى جانب توسيع شراكاتها البحثية مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والشركاء الصناعيين. كما قاد مبادرات لدعم مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة. حصل الدكتور فادي العلول على عدد من الجوائز الدولية، ونشر أكثر من 150 ورقة علمية، كما اختير ضمن قائمة أفضل 10 شخصيات مؤثرة في مجال التعليم العالي في دولة الإمارات.

مروة سعيد المعمري: تعتبر مروة المعمري أول مهندسة " Aerospace " في دولة الإمارات، ويجسد مسارها المهني تنامي إسهامات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة المتقدمة. وبفضل خبرتها في تطوير وتطبيق حلول هندسية متقدمة في أحد أكثر القطاعات تطلباً من الناحية التقنية على مستوى العالم، تمتلك فهماً عميقاً لأساليب حل المشكلات، والتصميم الدقيق، والابتكار في بيئات العمل المعقدة.

نبذة عن المسابقة

التحدي:

تصميم ابتكار يحل مشكلة. قد تكون هذه المشكلة تحديًا يوميًا يواجهه الجميع أو قضية عالمية تتطلب حلولًا مبتكرة. الأهم هو أن يكون الحل فعّالًا ويعكس نهجًا مدروسًا في التصميم. وعلى عكس المسابقات الأخرى، يحتفظ المشاركون بكامل حقوق الملكية الفكرية لمشاريعهم.

آلية التحكيم:

تمر المشاركات بعملية تقييم تبدأ على المستوى الوطني، حيث يتم تحكيمها من قبل لجنة تضم خبراء خارجيين إلى جانب مهندس من دايسون. يتم اختيار فائز ووصيفين اثنين في كل سوق مشارك. بعد ذلك، يقوم فريق من مهندسي دايسون باختيار قائمة مختصرة تتضمن أفضل 20 مشاركة على المستوى الدولي. تُعرض هذه المشاريع لاحقًا على السير جيمس دايسون، الذي يتولى اختيار الفائزين العالميين.

جوائز 2026

الفائزون العالميون: يختارهم سير جيمس دايسون ويحصل كل منهم على 30,000 جنيه إسترليني.

الفائزون الوطنيون في الإمارات: يحصل كل منهم على 5,000 جنيه إسترليني.

الفائزون الوطنيون السابقون في الإمارات

جهاز تنفس منخفض التكلفة مع دوائر PCB قابلة للإنتاج الكمي.

نظام مبتكر لترجمة لغة الإشارة العربية يستخدم التعلم العميق وتقنية الأفاتار لتسهيل التواصل السلس بين الأفراد ضعاف السمع ومجتمعاتهم.

حلاً ذكيًا للتسوق تم تطويره بواسطة فريق من طلاب جامعة هيريوت وات، يعزز تجربة التسوق للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يجعلها أكثر كفاءة وملاءمة.

الفائزون العالميون السابقون:

جهاز ذكي لرصد جودة المياه في الأنهار والبحيرات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لوحة مفاتيح ذكية تقدم إشارات حسية وبصرية لمساعدة مرضى باركنسون.

جهاز محمول وميسور التكلفة لمنع تساقط الشعر لمرضى العلاج الكيميائي.

مستشعر قابل لإعادة الاستخدام مستوحى من الطبيعة لتحسين التنبؤات الجوية ومعالجة النفايات الإلكترونية.

جهاز حقن وريدي بدون استخدام اليدين للمناطق المتضررة من الكوارث.

طلاء خارجي مستدام للجدران بقدرة تبريد عالية، مما يقلل من تكاليف تكييف الهواء البيئية.

مقطورة إسعاف للطرق الوعرة قابلة للجر عالميًا.

وسائل التواصل الاجتماعي لجائزة جيمس دايسون:

الموقع الإلكتروني: https://www.jamesdysonaward.org

إنستغرام: @jamesdysonaward

إكس: @jamesdysonaward

تيك توك: @jamesdysonaward

لينكدإن: James Dyson Award

يوتيوب: youtube.com/jamesdysonfoundation