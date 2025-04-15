الدرعية، سجّلت شركة الدرعية رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتنظيمها أكبر درسٍ في السلامة الإنشائية في العالم، وشهد الحدث تفاعلًا واسعًا بمشاركة 2864 عاملًا في مشروع وادي صفار بالدرعية، وجاء تحقيق هذا الإنجاز بتعاونٍ مثمرٍ مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات، حيث جرى حفل اعتماد الرقم القياسي العالمي في المقر الرئيسي لشركة الدرعية، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو، إلى جانب ممثلين رسميين من موسوعة غينيس.

وتضمّن الدرس، الذي استمر لمدة 30 دقيقة، عرضًا لأبرز المخاطر التي تهدّد السلامة في قطاع الإنشاءات، في موقعٍ خارجي جُهّز خصيصًا لذلك، حيث استعرض التدابير الأساسية للصحة والسلامة المتعلقة بالمهام اليومية للعاملين، مؤكدًا على أهمية تبنّي ممارسات عمل آمنة والتحلّي بالمسؤولية العالية في مواقع العمل. وضمانًا لدقة القياس والتحقّق من سلامة الإجراءات، تم تطبيق نظام دخول وخروج مُحكم باستخدام بوابات مخصصة، وهو ما أسهم في تحديد العدد الدقيق للمشاركين والامتثال الكامل لكافة معايير "غينيس"، كما يأتي هذا الدرس في إطار التزام شركة الدرعية بتعزيز ثقافة السلامة وتوفير التدريب اللازم للعاملين، إذ يتم إجراء تقييم دوري في المواقع المختلفة، إضافةً إلى توفير برامج تدريبية متخصصة ضمن برنامج الصحة والسلامة التابع لشركة الدرعية.

من جانبه، قال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "إن هذا الإنجاز العالمي الجديد، الذي جمع كوادر مشروع الدرعية في وادي صفار، أحد المخططات الرئيسية لشركة الدرعية، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 62 كيلومترًا مربعًا، يجسّد التزامنا الراسخ بأعلى معايير السلامة وهدفنا الأسمى بضمان عودة الجميع إلى عائلاتهم سالمين. إن نظام إدارة الصحة والسلامة لدينا يتجاوز التوقعات؛ لحماية وضمان سلامة موظفينا ومقاولينا وجميع الفرق العاملة في مواقع مشروع الدرعية."

يُذكر أن شركة الدرعية تتبنّى أعلى معايير السلامة في جميع مواقع الإنشاء والتطوير التابعة لها، وتُعزّز ذلك من خلال برامج تدريبية منتظمة تستهدف الفرق الداخلية والمقاولين الخارجيين على حدٍ سواء، كما حقّقت الشركة حتى الآن معدلًا إجماليًا للحوادث القابلة للتسجيل (TRIR) بلغ 0.015 في مشاريع البنية التحتية الجارية.

ويُعد وادي صفار، أحد المخططات الرئيسية في مشروع الدرعية، ملاذًا حصريًا يجمع بين الرقي والرفاهية المستوحاة من التراث الثقافي العريق، ويضم مجموعةً متنوعةً من الخيارات السكنية الفاخرة ووجهات الضيافة والتجزئة والترفيه ذات الشهرة، وكانت الشركة منحت في يوليو 2024م عقد إنشاء مشروع مشترك بقيمة 2.13 مليار دولار لتطوير النادي الملكي للفروسية والبولو، وفنادق عالمية فاخرة مثل أمان وادي صفار، وسيكس سينسز وادي صفار، وذا تشيدي وادي صفار، وفايينا وادي صفار، كما يحتضن وادي صفار النادي الملكي للقولف، وملعب وادي صفار للقولف ذو الـ27 حفرة، الذي صممه أسطورة القولف جريج نورمان.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا. وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن. ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسّست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق. وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، ملتزمة بأعلى معايير التصميم والتطوير، مع الحفاظ على تراثها العريق وفقًا للمعايير العالمية.

نبذة عن وادي صفار:

بُني وادي صفار على إرثٍ غنيٍّ من الماضي ورؤيةٍ طموحة تُشكّل مستقبله، ليكون وجهة عالمية فريدة من نوعها وغاية في الفخامة؛ ومقرًا مستقبليًا لأكثر الشخصيات تميزًا في المملكة، وملعبًا للنخبة العالمية. ستُطرح أراضيه بأسعار تُعد من بين الأعلى على مستوى العالم، لتضم عقارات تُخصّص لأكثر الشخصيات نفوذًا في المملكة. وتتكامل في وادي صفار عناصر ضيافة ونمط حياة بمعايير عالمية، تشمل ملعب جولف بتوقيع جريج نورمان، ونادي الجولف الملكي، والنادي الملكي للفروسية والبولو، إلى جانب ثلاثة مراكز متكاملة لأسلوب الحياة تضم منافذ تجزئة ومساجد. كما تحتضن الوجهة ثمانية فنادق فائقة الفخامة، من بينها "أمان"، و"أوبروي"، و"سيكس سينسيز"، وغيرها، بالإضافة إلى حدائق ومساحات مفتوحة، ومسارات طبيعية تمتد لمسافة 42 كيلومترًا، مما يجعل وادي صفار وجهة رائدة تستقطب عشّاق الرفاهية والسفر الفاخر من مختلف أنحاء العالم.

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