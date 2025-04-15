نظام "عند الطلب" من AIREV أحد أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم

أحد أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم يتيح نظام "عند الطلب" لمزودي الأجهزة فرصة تحقيق الدخل من البنية التحتية

أبوظبي: حصلت AIREV، الشركة الإماراتية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تُعدّ من أسرع شركات الذكاء الاصطناعي نمواً في منطقة الخليج، على استثمار من شركة "فينتشرويف كابيتال" الأيرلندية للاستثمار الخاص. وسيتم استخدام هذا التمويل لدعم مسار النمو السريع لشركة AIREV في إطار سعيها للتوسّع في نظام "عند الطلب"، وهو واحد من أوائل أنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي في العالم. ومن شأن هذه الصفقة مع "فينتشرويف كابيتال"، التي تعمل في فئات أصول متنوعة في أوروبا والولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، أن تسمح لنظام "عند الطلب" بالوصول إلى فرص جديدة، وتحديدًا التوسع في أسواق جديدة في الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا.

ومع استقطابها لأكثر من 4 ملايين مستخدم عالمي للذكاء الاصطناعي، وبدعم من شركة "كور 42" التابعة لـ G42، تواصل AIREV تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي "عند الطلب". ويهدف هذا النظام إلى دعم التحول الاقتصادي في مرحلة ما بعد الذكاء الاصطناعي العام/الذكاء الاصطناعي الفائق، ويتيح للمستخدمين بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم من خلال الجمع بين نماذج اللغات الكبيرة الرائدة عالميًا ومئات الوكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي. كما تُتيح المنصة نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يُبسط تجربة المستخدم ويمكّن الابتكار السريع في منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد أبرمت AIREV بالفعل اتفاقيات نشر تجارية مع شركة Panchea، مورّد أنظمة ومكونات الحاسوب، وشركة AIdeology، مورّد أنظمة وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (شريك النخبة لشركة Nvidia)، وتُجري حاليًا مناقشات تجارية وبحثية وتطويرية مع شركات أشباه الموصلات المدرجة ضمن قائمة Fortune 500. وقام أكثر من 60 ألف مستخدم باعتماد المنصة الجديدة، التي تتيح الوصول إلى إمكانيات الاستدلال عبر نماذج رائدة، مثل نماذج من OpenAI وGemini التابع لـ "غوغل" وLlama التابع لـ "ميتا"، ونموذج اللغة العربية Jais الذي طورته شركة Inception التابعة لـ G42. كما يتوفر أكثر من 300 وكيل متخصص في سوقها، ويتكامل الموقع بسلاسة مع أبرز أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء مثل Salesforce وSAP وMicrosoft Dynamics. وتعمل منصة "عند الطلب" على جميع أنظمة الأجهزة، مما يسمح لمزودي الأجهزة بتحقيق الدخل من استخدام بنيتهم ​​التحتية عبر ربط النشاط الحسابي للمستخدمين بالإيرادات المُحققة.

وشهد توقيع اتفاقية التمويل معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، عضوة في البرلمان الأيرلندي ووزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا.

وقالت معالي نيام سميث: "إن استثمار “فينتشرويف كابيتال” في AIREV يؤكد على دور أيرلندا كحلقة وصل في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. كما أن عمل AIREV في مجال الذكاء الاصطناعي – ابتداء من التعليم إلى الرعاية الصحية – يجسّد قدرة التكنولوجيا على تجاوز الأسواق".

ومن جهته، قال محمد خالد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIREV: "تتيح منصة ’عند الطلب‘ للشركات ابتكار الذكاء الاصطناعي المناسب لها بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. إذ يمكن تشبيهها بمتجر تطبيقات للذكاء الاصطناعي، ولكن بمستويات غير مسبوقة من التحسين والتخصيص. وقد أدركت فينتشرويف كابيتال أن هذه المنصة قادرة على إحداث تحول جذري في الشركات، وأن فريقنا - الشابّ والديناميكي والمرن - يمتلك الخبرة اللازمة لتطوير منتج رائد قادر على إحداث نقلة نوعية في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. فمنذ إطلاقنا لمنصة "عند الطلب"، شهدنا نمواً مبكراً مذهلًا وبنينا مجتمعاً عالمياً رائعاً من المستخدمين. ونتطلع إلى العمل مع فينتشرويف كابيتال وجميع شركائنا لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي الفعالة والمصممة خصيصًا للمطورين والشركات".

وقال آلان فوي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس فينتشرويف: "يسرّ فينتشرويف كابيتال إتمام هذا الاستثمار الاستراتيجي في AIREV، الشركة الإماراتية المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والتي تبرز سريعاً كشركة رائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية. وتلتزم AIREV بالتوسع العالمي انطلاقاً من دولة الإمارات بالشراكة مع أيرلندا. كما يعمل فريقها المتميز على تطوير تقنيات لا تقتصر على توسيع الإمكانات البشرية فحسب، بل تعالج أيضًا تحديات العالم الحقيقي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والطاقة".

يذكر أن AIREV تأسست عام 2023 على يد محمد خالد (الرئيس التنفيذي) والدكتور يوسف يوسف (مدير العمليات) وكيان أونوالا (مدير الاستراتيجية). وإلى جانب منصة "عند الطلب"، تدير الشركة أعمالًا أخرى قائمة على الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ومنها منصة School Hack التعليمية واسعة الانتشار.

نبذة عن AIREV

AIREV هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي ومقرها دولة الإمارات، وتشهد نمواً متسارعاً كشركة رائدة في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية. وفي ظل السدعم المقدم لها من شركة "كور42" التابعة لـ G42، والآن من "فينتشرويف كابيتال"، تسهم AIREV في تشكيل مستقبل النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا من خلال نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الخاص بها، نظام "عند الطلب". وتندرج AIREV ضمن برنامج مايكروسوفت للشركات الناشئة وبرنامج Nvidia Inception، حيث يعتمد نظامها "عند الطلب" بالكامل على بنية Azure من مايكروسوفت.

نبذة عن "فينتشرويف كابيتال"

"فينتشرويف كابيتال" هي شركة استثمار في الأسهم الخاصة تركز على الشركات الريادية ذات الإمكانات العالية. وتسعى الشركة إلى تعزيز الإمكانات المالية من خلال تطبيق أدوات وأساليب فاعلة للتوسع والنمو. وتعدّ "فينتشرويف كابيتال"، العضو في "الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر"، أول شركة أيرلندية توقّع على مبادئ مؤسسة التمويل الدولية للاستثمار المؤثر: https://venturewave.capital.

"فينتشرويف كابيتال" هي شركة إدارة صناديق مملوكة بالكامل لمجموعة "فينتشرويف" (Venturewave Group): https://venturewave.com/

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