رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Range Developments، المطور العقاري الفاخر الحائز على جوائز عن إطلاق مشروعه الخامس، "آيلاند هايتس"، الذي يضم مجموعة من الشقق السكنية الراقية في قلب جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

يهدف هذا المشروع إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الراقية، حيث يضم 165 وحدة سكنية مصممة بعناية، تشمل 78 شقة استوديو و87 شقة بغرفة نوم واحدة، وتتمتع بإطلالات بانورامية على جزيرة المرجان. ويتميز المشروع بموقع استراتيجي، على بعد 90 ياردة فقط من الشاطئ، وعلى بعد أربع دقائق من منتجع "وين المرجان"، الذي يُعد أول منتجع ترفيهي تفاعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكبر منتجع "وين" في العالم.

شهدت رأس الخيمة تحولًا ملحوظًا بفضل التقدم الكبير في مشروع "وين جزيرة المرجان"، الذي من المقرر اكتماله بحلول عام 2027. وتُعد جزيرة المرجان واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نموًا في المنطقة، حيث تستقطب المستثمرين الدوليين بفضل أسلوب الحياة الشاطئي الراقي، والمرافق المتميزة، والإطلالات الخلابة على المحيط، والأجواء المجتمعية الفريدة التي تضاهي أرقى المنتجعات العالمية.

وفي هذا السياق، صرح محمد أساريا، العضو المنتدب المشترك وعضو مجلس إدارة شركة Range Developments قائلًا:

"يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع آيلاند هايتس في جزيرة المرجان. يمثل هذا المشروع الإضافة الخامسة إلى محفظتها العقارية في الدولة، وهو مصمم خصيصًا لمحبي الحياة الفاخرة، مع التركيز على تقديم تجربة معيشية لا تضاهى في قلب رأس الخيمة المزدهرة."

من جانبه، قال رياز شريف، الشريك الإداري في شركة :Range Developments

"تتمتع رأس الخيمة باقتصاد متنوع وبيئة أعمال قوية توفر فرصًا استثمارية واعدة تعزز من نمو القطاع السياحي في المنطقة. وبالتزامن مع التأثير المتوقع لمشروع وين المرجان، سيشكل مشروع آيلاند هايتس عاملًا رئيسيًا في هذا النمو، حيث يجمع بين أسلوب الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية الاستراتيجية."

يتميز المشروع برؤية معمارية متقنة تمزج بين الدقة الهندسية والتصميم التفاعلي، حيث تتكامل التفاصيل الداخلية الراقية مع عناصر الحداثة، والألوان الهادئة، والخامات الطبيعية مثل الحجر الجيري، إلى جانب الخطوط الانسيابية التي تضفي طابعًا عصريًا أنيقًا يعكس الفخامة والابتكار.

كما يوفر المشروع لسكانه مجموعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك نادي رياضي متطور، ومساحة عمل مشتركة "لاونج المقيمين"، ومنطقة ألعاب خارجية للأطفال، ومرافق لليوغا، وحوض سباحة إنفينيتي في الطابق الميزانين، وذلك على مقربة من خيارات الترفيه والمطاعم النابضة بالحياة في جزيرة المرجان.

بخبرة تمتد لأكثر من عقد في تطوير المشاريع الفاخرة، نجحت Range Developments في إنجاز مشاريع مرموقة مثل بارك حياة سانت كيتس ومنتجع منتجع وسبا إنتركونتيننتال دومينيكا كابريتس. وبعد الافتتاح الأخير لفندق Six Senses في غرينادا، تواصل الشركة مسيرتها المتميزة عبر استكمال منتجع إنتركونتيننتال غرينادا، المقرر افتتاحه في عام 2026.

ويُعد هذا المشروع أحدث إضافة إلى سلسلة التحف المعمارية التي تطورها Range Developments على جزيرة المرجان، والتي تشمل ذا بيتش هاوس، وذا بيتش ريزيدنسز، وذا بيتش فيستا، ليعزز من مكانة الجزيرة كوجهة فاخرة متكاملة.

يقدم آيلاند هايتس تجربة معيشية راقية على الواجهة البحرية، إلى جانب فرصة استثمارية استثنائية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://rangerak.ae/، أو الاتصال على +971 4 325 3447، أو حجز موعد في مركز المبيعات في برج بوليفارد بلازا، البرج 2، المكتب 1104، وسط مدينة دبي.

نبذة عنRange Developments

تُعدّ شركة رينج ديڤيلوبمنتس مطورًا عقاريًا رائدًا وحائزًا على جوائز في مجال المشاريع الساحلية، وتتمتع بخبرة تزيد عن عقد من الزمان. قامت الشركة بتطوير العديد من المشاريع البارزة، مثل فندق بارك هايات سانت كيتس (الذي تم اختياره من قبل شبكة CNN كأفضل فندق جديد في منطقة الكاريبي لعام 2017) ومنتجع وسبا إنتركونتيننتال دومينيكا كابريتش (الذي وصفته مجلة فوربس بأنه أكثر الافتتاحات الفندقية المنتظرة في الكاريبي لعام 2019). وفي العام الماضي، افتتحت الشركة منتجع "سيكس سينسز لا ساجيس" في غرينادا. بعدها، أطلقت الشركة مجموعة "لا ساجيس"، وهي مجموعة فاخرة تضم ستين شقة تطل على شاطئ لا ساجيس، وتتمتع بموقع استراتيجي بجانب منتجع "سيكس سينسز لا ساجيس" الشهير عالميًا ومنتجع إنتركونتيننتال غرينادا، والمقرر اكتماله في عام 2026. كما قامت شركة رينج ديڤيلوبمنتس بتطوير عدد من العقارات الفاخرة في بعض من أرقى أحياء دبي.

وفي عام 2023، قامت شركة رينج ديڤيلوبمنتس بشراء عدة قطع أراضٍ شاطئية في جزيرة المارجان، وهي بصدد تطوير أكثر من 650 شقة عبر ثلاثة مشاريع مميزة على الجزيرة: "ذا بيتش هاوس"، "ذا بيتش ريزيدنسز"، "ذا بيتش فيستا"، بالإضافة إلى مشروع "آيلاند هايتس" الذي سيُطلق قريبًا.

لمعرفة المزيد عن شركة رينج ديڤيلوبمنتس، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.rangerak.ae

-انتهى-

#بياناتشركات