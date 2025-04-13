تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

أسعار الدولار

خلال تعاملات الأحد، سجل الدولار نحو 51.2 جنيه للشراء و51.3 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد الماضي، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.13 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

حلقت أسعار الذهب عند مستويات قياسية بعد أن شهدت ارتفاع في عطلة نهاية الأسبوع.

خلال تعاملات الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4660 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3994 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5326 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

دومتي

ستراقب شركة أرلا فودز الدنماركية، صاحبة العلامة التجارية للزبدة "لورباك" - والتي كانت تجري عمليات الفحص النافي للجهالة لتقديم عرض شراء حتى 100% من أسهم دومتي - عملية تقسيم دومتي. أصبحت عملية تقسيم الشركة عائق لإجراء الفحص النافي للجهالة، وفق بيان دومتي للبورصة الأحد. ولا تزال آرلا فودز ترغب في دخول السوق المصرية.

زيادات + اكتشافات، وتصنيفات



- قالت وزارة البترول إن الفجوة السعرية في أسعار المواد البترولية لا تزال قائمة بين التكلفة وسعر البيع رغم الزيادة الأخيرة التي أعلنتها نهاية الأسبوع الماضي. مشيرة إلى أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار قبل 6 أشهر مقبلة.

وقد رفعت الحكومة بداية من صباح الجمعة، أسعار البنزين بنسب تتراوح بين نحو 11.8% و14.5%، فيما رفعت السولار الذي يستخدم في نقل السلع والمواصلات العامة بنسبة 14.8% واسطوانة البوتاجاز بنسبة 33.3%.

"الدولة تستورد حوالى 40% من كمية استهلاك منتج السولار و 50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25% من كميات استهلاك منتج البنزين،" بحسب بيان الوزارة.

- حققت شركة خالدة للبترول 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، ما يزيد مخزون بنحو 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطي مسترجع يبلغ 4 مليون برميل زيت مكافئ، وفق بيان لوزارة البترول السبت.

- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة إلى حد ما، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.



وقال تقرير الوكالة، إن تعرض مصر المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية محدود نسبيا.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا