معالي خليل بن إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالسعودية يفتتح المعرض

الكلمة الرئيسية تستعرض التوجهات الكبرى التي ستُحدث ثورة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات خلال العقد المقبل

الإعلان عن الفائزين بجوائز معرض الغذاء السعودي

المملكة العربية السعودية، الرياض: برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، افتتح اليوم الأحد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم سلمة يرافقه سعادة المهندس ماجد بن رافد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" فعاليات النسخة الثانية من معرض "سعودي فود للتصنيع 2025"، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض.

وتستمر فعاليات المعرض من 13 إلى 15 أبريل 2025، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، جامعًا نخبة من المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي لبناء علاقات الأعمال المتينة، في وقت تواصل فيه المملكة ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وعقب الافتتاح، قام معالي المهندس خليل بن سلمة بجولة شملت أجنحة عدد من الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى أجنحة عدد من الدول المشاركة. ويُذكر أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 550 جهة عالمية تمثل قطاعات المعالجة، والتغليف، والمكونات الغذائية.

وبحضور كوكبة من خبراء قطاع التصنيع في المنطقة والعالم إلى جانب المشاركين والزوار، قدم عبد الرحمن الرميزان، مدير إدارة الاستثمار في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، الكلمة الرئيسية الأولى في الفعالية حول دور الهيئة في دعم مستقبل قطاع الأغذية.

ويشهد المعرض تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين لبحث أفضل الممارسات وفرص التطوير في الصناعة.

واستمع الحاضرون إلى البروفيسور هنريك فون شيل، الخبير الاستراتيجي والمستشرف المستقبلي ومبتكر مفهوم الثورة الصناعية الرابعة في أول ظهور له على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، والذي تحدث عن رؤيته للتوجهات الأبرز التي ستُحدث ثورة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات خلال العقد القادم

وقال شيل: "ستصبح المملكة العربية السعودية خلال العامين القادمين مركز تجارة الأغذية في منطقة الخليج، بينما ستكون المركز المالي لتجارة الأغذية على طول طريق الحرير بحلول العام 2030. أمام المملكة فرصة نادرة لقيادة الثورة المرتقبة في مجال التقنيات والعلوم الحيوية بعد ان كانت في موقع المستهلك خلال الثورات السبع السابقة."

وفي أرجاء المعرض، أتيحت للزوار فرصة التعرف على أبرز اتجاهات الصناعة وبناء علاقات جديدة وإبرام صفقات استراتيجية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات عن كثب.

كما حضرت السفيرة السويسرية لدى المملكة العربية السعودية، ياسمين شاتيلا، فعاليات اليوم الافتتاحي، وأكدت أن المملكة تضطلع بدور محوري هام في نمو قطاع تصنيع الأغذية.

وقالت: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستلعب دوراً بالغ الأهمية في المستقبل - سواء على مستوى الشرق الأوسط أو في المنطقة ككل في مجالي الأمن الغذائي وتصنيع الأغذية. ومن الرائع أن نرى الشركات السويسرية تسهم بدور فاعل في هذا المجال، وتتعاون مع شركات ومؤسسات تتقاسمه معها الرؤية والهدف ذاتهما."

وفي تعليقه على المشاركة، صرّح علي عبد الله كانو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو ورئيس قطاع الصناعة والطاقة في الشركة: "لقد ساهمت كانو للآليات لعقود في دعم مسيرة التطور الصناعي في المملكة من خلال معدات موثوقة وعالية الأداء. وتؤكد مشاركتنا في معرض سعودي فود للتصنيع 2025 التزامنا بدعم قطاع الأغذية والمشروبات عبر توفير حلول معدات موثوقة تُسهم في تحسين الكفاءة وتحفيز النمو. هنا تلتقي خبرتنا العريقة في الهندسة مع احتياجات المستقبل لصناعة متسارعة النمو."

وتابع مانوج تريباتي، الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعة والطاقة في كانو: "نُقدم من خلال كانو للآليات تقنيات عالمية المستوى وخدمات عالية الجودة ومعرفة متخصصة بالسوق السعودي لمساعدة الشركات على التوسع بكفاءة مع الحفاظ على أعلى معايير الإنتاجية والأداء الصناعي. وتجسد مشاركتنا هذا العام رؤيتنا كشريك متكامل في تحقيق النجاح التشغيلي لمصنعي الأغذية في مختلف أنحاء المملكة."كما شهد اليوم الأول من معرض سعودي فود للتصنيع بنسخته الثانية الإعلان عن الفائزين بجوائز صناعة الأغذية السعودية، والتي تهدف إلى تكريم المنتجات والتقنيات المبتكرة التي تعزز الإنتاجية والراحة وتدعم الاستدامة في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، حيث تم تنظيم الجوائز في ست فئات.

فازت برينتاج بجائزة أفضل ابتكار مستدام لهذا العام، عن مكونها المستخدم في إنتاج جبن نباتي قابل للدهن بانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون، بينما فازت UCIC بجائزة أفضل ابتكار سعودي عن شخصية علامتها المستدامة بوكسي التي تهدف إلى الترويج للتغليف الصديق للبيئة.

أما جائزة التحول الرقمي لهذا العام فكانت من نصيب برومتيك عن نظام كوندور لإدارة التصنيع ونظام مايكرومان المتقدم لتتبع عمليات الوزن اليدوي. وفازت مولتيفاك بجائزة أفضل ابتكار في المعالجة لهذا العام عن حلها المبتكر في معالجة العجين إيمبريسا بريد، فيما حصلت ألاجرو على جائزة أفضل ابتكار في المكونات الغذائية عن مشروب بديل الوجبات. أما جائزة أفضل ابتكار في التغليف فمنحت لشركة أولما عن تقنية تايت-باغ المستدامة لاستخراج الهواء، والتي تساهم في تحسين كفاءة التغليف.

تُقام فعاليات معرض سعودي فود للتصنيع 2025 يوميًا من الساعة 2 ظهرًا حتى 10 مساءً. الدخول مجاني للمتخصصين في القطاع عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني: www.saudifoodmanufacturing.com

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