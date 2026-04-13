الرياض - الهيئة العامة لعقارات الدولة والمركز الوطني للتخصيص يعلنان عن بدء مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع تطوير "وادي الجودة" بمدينة الرياض، بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (التصميم، التشييد، التمويل، التشغيل، الصيانة، والنقل)، بعقد يمتد لمدة 32 عامًا (بالإضافة إلى 3 أعوام للإنشاء)، داعيةً الشركات المحلية والإقليمية والدولية من القطاع الخاص إلى المشاركة والتقدم بعروضها.

يشمل نطاق المشروع إعادة تطوير الموقع الرئيسي لمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حي المحمدية بالرياض، وتحويله إلى مخطط عام متكامل ومتعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تتجاوز 191 ألف متر مربع. ويهدف المشروع إلى إنشاء وجهة حضرية تجمع بين المكاتب الحكومية والتجارية، ومرافق تجزئة، بالإضافة إلى تشييد مسجد، ومساحات خضراء، وطرق وممرات مشاة.

يسعى مشروع "وادي الجودة" إلى تعزيز الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتحقيق الاستدامة المالية تماشيا مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني. ويرتكز المشروع على تمكين القطاع الخاص من تطوير وتشغيل الأصول لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتلبية الطلب على المساحات المكتبية والخدمات اللوجستية وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يسهم في تلبية احتياجات القوى العاملة وتوحيد عمليات الجهات الحكومية في بيئة عمل متطورة.

وتدعو الجهات المنظمة المستثمرين والمؤسسات المالية والمشغلين المحليين والدوليين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتـروني للمركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة هو 26 أبريل، 2026م، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

