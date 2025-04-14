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أسعار الدولار

خلال تعاملات الاثنين، تراجع سعر الدولار إلى نحو 51 جنيه للشراء و51.1 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.54 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، بعد أن حلقت عند مستويات قياسية بارتفاعات في عطلة نهاية الأسبوع.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3969 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5291 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

استثمارات قطرية مرتقبة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قطر الأحد، في زيارة خليجية تتضمن الكويت أيضا، فيما نقلت تقارير محلية أن مصر تسعى لجذب استثمارات قطرية جديدة بنحو 2 مليار دولار العام الجاري في عدة قطاعات بينها التطوير العقاري السياحة واللوجيستيات، و6 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

وقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر خلال العام الماضي إلى 128.4 مليون دولار، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2023- 2024 (المنتهي في يونيو 2024) مقابل استثمارات مصرية في قطر بقيمة 171.5 مليون دولار.

بلتون القابضة

أعلنت شركة بلتون القابضة، الاثنين، إتمام ثاني زيادة لرأس مالها، وجمعت أكثر من 10.5 مليار جنيه بنسبة تغطية حوالي 98%. وقد جاءت الغالبية العظمى من الاكتتاب من قبل استثمارات أجنبية، حسب بيان الشركة.

وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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