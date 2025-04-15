تستعد "إكسالوجيك"، وهي المزوّد العالمي للحلول في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للمؤسسات، لكشف النقاب عن مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات خلال مؤتمر ومعرض جولة "إس إيه بيه ناو" للذكاء الاصطناعي (SAP NOW AI Tour) الذي تجري فعالياته في 15 إبريل 2025 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

يجمع هذا الحدث المرتقب نخبة من رواد القطاع وصنّاع القرار الرقمي والمبتكرين لاستكشاف أهم التقنيات التي تساهم في تشكيل مستقبل المؤسسات. وبصفتها أحد الرعاة الرئيسيين، ستقوم "إكسالوجيك" (Exalogic) باستعراض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستكشف النقاب عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل الرائدة – وهي عبارة عن أنظمة تشغيل ذكية قادرة على اتخاذ القرارات وأداء المهام بشكل مستقل عبر مجموعة من وظائف الأعمال والصناعات.

سيحظى الزوار إلى جناح "إكسالوجيك" (Exalogic) التجريبي بفرصة للتفاعل مباشرة مع كبار مهندسي التكنولوجيا وخبراء الذكاء الاصطناعي والاستشاريين في مجال التخطيط الاستراتيجي والتحول في الشركة. سيسلّط الجناح الضوء على مختلف الوسائل التي تستخدمها "إكسالوجيك" (Exalogic) لتمكين الشركات من تخطي الأتمتة – من خلال طرح مجموعة من الأنظمة التي تتعلم وتتكيف وتعمل بشكل مستقل لتحسين العمليات وتعزيز تجربة العملاء.

كما ستسلط "إكسالوجيك" (Exalogic) الضوء على تكاملها العميق مع المساعد الرقمي العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي "إس إيه بيه جول" (SAP Joule)، المدمج في منظومة "إس إيه بيه" (SAP)، لاستكشاف كيف يمكن للشركات الاستفادة بالوقت الفعلي من الرؤى والمعلومات السياقية لاتخاذ القرارات المستنيرة بشكل أسرع. بفضل ما تقدمه من حلول مبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مثل العقارات والخدمات اللوجستية والاستدامة والبنية التحتية الذكية، تتولى "إكسالوجيك" (Exalogic) مساعدة الشركات على إعداد عملياتها لمتطلبات المستقبل في عالم رقمي يشهد تطورات متسارعة.

وفي معرض حديثه عن ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا، قال ساسون صادق، الرئيس التنفيذي لشؤون النمو لدى "إكسالوجيك" (Exalogic):

"تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في المنطقة في تبني التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والرقمنة. وقد ساهمت رؤيتها الوطنية الجريئة واستراتيجيات الابتكار الاستباقية في إنشاء منظومة مزدهرة يمكن فيها للشركات مثل ’إكسالوجيك‘ (Exalogic) و’إس إيه بيه‘ (SAP) التعاون لتزويد العملاء بقيمة تحويلية مفيدة للغاية. كذلك، تشكّل الفعاليات مثل ’إس إيه بيه ناو دبي‘ (SAP NOW Dubai) عنصراً أساسياً لاستقطاب جميع أطراف هذه المنظومة، وتسريع التعلم وتعزيز الشراكات ومواصلة تحقيق التأثير في العالم الحقيقي عبر مختلف الصناعات."

توفر جولة "إس إيه بيه ناو" للذكاء الاصطناعي (SAP NOW AI Tour) منصة فريدة من شأنها أن تتيح للحضور التواصل مع قادة الفكر، والتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الاستراتيجيات الملموسة لتحفيز النمو الرقمي. تدعو "إكسالوجيك" (Exalogic) المهنيين من جميع القطاعات للانضمام إلى الفعالية والمشاركة في المحادثة لاستكشاف الاحتمالات وبناء علاقات هادفة يمكن أن تدعم جهودهم خلال مسيرتهم نحو تحقيق التحول.

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