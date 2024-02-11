بدر الخرافي: تطبيق "بيدي" Bede العلامة التجارية الجديدة لتوسعات Zain FinTech في أسواق الشرق الأوسط

- "بيدي" Bede سيدعم جهود الشمول المالي في المملكة وستساهم في تطوير النظام البيئي الرقمي

- التطبيق يوفر منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وضوابط مصرف البحرين المركزي

- إنجاز معاملات التمويل الاستهلاكي المصغر بسلاسة وأمان خلال دقائق على الهاتف

المنامة: أعلنت شركة Zain FinTech- ذراع خدمات التكنولوجيا المالية لمجموعة زين - إطلاق علامتها التجارية الجديدة "بيدي" ( Bede) لحلول التمويل الشخصي المصغر في مملكة البحرين.

وكشفت Zain FinTech المزود الرائد لخدمات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن إطلاق العلامة التجارية " بيدي " ( Bede) يمثل خطوة مهمة لعملياتها، التي تسعى من خلالها إلى دفع الشمول المالي في المملكة، وإحداث ثورة في النظام البيئي للتكنولوجيا المالية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن تطبيق "بيدي" ( Bede) يوفر حلول مالية رقمية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وشروط وضوابط مصرف البحرين المركزي خلال دقائق معدودة على الهواتف النقالة، حيث بإمكان العملاء التقدم للحصول على تمويل مصغر من التطبيق بكل سهولة وسلاسة، والحصول على الموافقة بشكل فوري على طلب التمويل.

جاء إطلاق العلامة التجارية " بيدي " (Bede) خلال الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون البحرين، بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة؛ ورئيس مجلس إدارة مجموعة زين أسامة الفريح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، ورئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة زين، وعدد كبير من المسؤولين في المملكة، وحضور مكثف من قادة وخبراء صناعة التكنولوجيا المالية.

ويقدم تطبيق " بيدي " ( Bede) محفظة خدمات مبتكرة تمتد إلى ما هو أبعد من التمويل الاستهلاكي المصغر، حيث يوفر خدمات المدفوعات والتحويلات وبطاقات الائتمان، فالآن العملاء في المملكة بإمكانهم تنزيل التطبيق والحصول على موافقات فورية خالية من التعقيدات بناءً على الملف الائتماني للمستخدم، هذه الإجراءات البسيطة جعلت إمكانية الوصول الرقمي إلى الأموال التي يحتاجونها أسهل من أي وقت مضى، وفي الوقت المناسب، وذلك مع مراعاة الاعتبارات التنظيمية والتجارية المحلية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي " يعد إطلاق العلامة التجارية الجديدة للتكنولوجيا المالية (بيدي) Bede لأول مرة في البحرين، بمثابة مرحلة أخرى من استراتيجية "Sight4" التي أطلقها مجلس الإدارة، حيث قادت هذه الرؤية الاستراتيجية توسعات زين في خدمات التكنولوجيا المالية التي تشتد الحاجة إليها في أسواق العراق، الأردن، والسعودية، وقريبا نتطلع إلى التوسع في الكويت والسودان".

وأضاف الخرافي قائلا "التوسع في خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة يساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، ويدفع بتطوير النظام البيئي الرقمي في أسواق المنطقة، حيث باتت هذه الخدمات تمثل رافدا مهما لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح الخرافي بقوله "تهدف العلامة التجارية الجديدة (بيدي) Bede إلى جعل كل شيء في متناول اليد، لتلبية أنماط حياة المستهلكين والمتطلبات الناشئة التي تتجاوز خدمات الاتصالات الأساسية، فهذه الخطوة تبرز تطلعات زين الإستراتيجية لريادة خدمات التكنولوجيا المالية في أسواق المنطقة، معتمدة في ذلك على الدعم القوي الذي تجده من انتشار عملياتها الواسع جغرافيا، وقاعدة العملاء، وابتكاراتها الرقمية المستمرة".

وأوضح الخرافي قائلا " يمثل إطلاق العلامة التجارية (بيدي) Bede لخدمات التمويل الفوري المصغر لأول مرة في البحرين، خطوة كبيرة في رؤية زين الاستراتيجية لتوسيع ريادتها الإقليمية في أسواق المنطقة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتلبية أنماط الاستهلاك، ومواكبة الاحتياجات السوقية الناشئة التي فرضتها الابتكارات الرقمية".

وانتهز الخرافي الفرصة ليعرب عن شكره لمصرف البحرين المركزي على منحه رخصة العمل في السوق البحرينية، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في المملكة، وأيضا لجهوده المتواصلة في تعزيز الابتكارات الرقمية في القطاع المالي التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

"بيدي" Bede

العلامة التجارية الجديدة "بيدي" ( Bede) مشتقة من المعنى العربي "بيدي"، حيث تشير هذه الكلمة إلى حرية العملاء في إدارة شؤونهم المالية بالطريقة التي يرغبون بها، بينما ألوان العلامة التجارية الجديدة مستوحاة من النهج الإنساني الذي يترجم إلى شخصية تتسم بالود، فالألوان الأساسية الأسود والأبيض مع إضافة ألوان زاهية تركز على الطاقة الإيجابية للخدمات المصرفية والعنصر البشري، ومع شعار العلامة التجارية "عندما تحصل على المزيد، فإنك تقوم بالمزيد"، لذا توفر العلامة التجارية "بيدي" ( Bede) الأدوات والحلول التي تتيح للجميع فرصا متكافئة ليتمكنوا من الإنجاز والذهاب إلى أقصى حد ممكن.

يتسم تطبيق "بيدي" ( Bede) بمجموعة من الميزات المبتكرة لتبسيط الرحلة المالية الرقمية لأولئك الذين يبحثون عن خدمات مالية مريحة وموثوقة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعتمد الحلول الرقمية الشاملة للعلامة التجارية "بيدي" ( Bede) على قوة تطبيقات الهواتف لإجراء عمليات التسجيل الرقمي والتحقق من الهوية الإلكترونية، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم سرعة قبول العملاء للحصول على الائتمان.

الجدير بالذكر أن تطوير تطبيق " بيدي" ( Bede) جاء بواسطة شركة FOO، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المالية، حيث صمم هذا التطبيق ليعطي الأولوية للناحية الأمنية، وخصوصية العملاء وحماية بيانات المستخدم ومعاملاته، ويقدم هذا التطبيق تجربة آمنة وموثوقة مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات المالية للمستخدمين.

ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات، تقوم "بيدي"( Bede) أيضا بتوسيع خدماتها لتقديم خيارات التمويل الشخصي الإسلامي لموظفي هذه الشركات، إذ تتطلع أن يكون التطبيق في متناول الجميع، سواء كان الفرد يتطلع إلى تمويل حالة الطوارئ أو إدارة نفقاته اليومية بشكل أكثر كفاءة.

Zain FinTech

باعتبارها تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة زين، تلعب Zain FinTech دورا رئيسيا في استراتيجية المجموعة من خلال تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مبتكرة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتركز Zain FinTech على طرح المنتجات والخدمات المبتكرة في مجال المدفوعات والتحويلات المالية والمحفظة الإلكترونية وإصدار البطاقات الائتمانية وخدمات التمويل المتناهي الصغر ضمن منظومة زين وخارجها، وتشمل الكيانات الأخرى التي تدعمها Zain FinTech زين كاش في العراق والأردن، و شركة تمام في السعودية، وتهدف زين إلى نشر خدمات التكنولوجيا المالية في الكويت والسودان في المستقبل القريب بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

وتقدم Zain Fintech خدماتها المبتكرة عبر وحدتها التشغيلية FOO المتخصصة في ابتكارات التكنولوجيا المالية، وتملك Zain Fintech استثمارات استراتيجية في الشركات الناشئة التي تركز على خدمات التكنولوجيا المالية، وتتواءم مع خططها الاستراتيجية التوسعية، حيث يعد الابتكار والاستثمار في الخدمات الرقمية، مثل قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو الذي تشتد الحاجة إليه، أمرا بالغ الأهمية للتطور المستدام لمجموعة زين ونجاحها في تزويد المجتمعات التي تخدمها بخدمات أسلوب حياة رقمية جذابة.

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"بيدي" Bede البحرين:

"بيدي" ( Bede) البحرين هي العلامة التجارية لشركة Zain Fintech – ذراع خدمات التكنولوجيا المالية ل‍مجموعة زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا – وهي تتطبيق مبتكر حاصل على رخصة التمويل الاستهلاكي المصغر من مصرف البحرين المركزي.

يوفر التطبيق منصة ديناميكية مخصصة لتطوير عمليات التمويل الاستهلاكي المصغر، حيث يهدف إلى أن يكون كيانا بارزا في صناعة التمويل الإسلامي المصغر في أسواق المنطقة، وتقديم حلول تمويل شخصية سهلة وفورية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى الموارد المالية، وأن يكون في متناول أيديهم، ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات، يقوم تطبيق "بيدي" ( Bede) أيضا بتوسيع خدماته لتقديم خيارات التمويل الشخصي الإسلامي لموظفي هذه الشركات، حيث يوفر الأدوات والحلول التي تتيح للجميع فرصا متكافئة.

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