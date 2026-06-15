دبي، الإمارات العربية المتحدة : فيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للسياحة والضيافة والمعارض والفعاليات الكبرى، تستعرض أومودا وجايكو OMODA & JAECOO قدرة منظومتها المتقدّمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على رسم ملامح الجيل القادم من تجارب العملاء وحلول التنقل الذكية، من روبوتات أيموغا البشرية إلى تقنية الركن الذكي (Valet Parking Driver) المعروفة أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء (Super Intelligent Parking).

وقد استعرضت الشركة مؤخراً روبوتات أيموغا خلال إحدى الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، حيث أدى الروبوت البشري "مورنين" والروبوت رباعي الأرجل "أرقوس" مهام المساعد الذكي، من خلال تقديم خدمات الاستقبال بلغات متعددة، وإرشاد الزوّار داخل موقع الفعالية، والتفاعل معهم، فضلاً عن توفير الدعم التشغيلي.

سلّط هذا التطبيق العملي الضوء على قدرة الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تجاوز مفهوم التصورات المستقبلية لتصبح حلولاً عملية قابلة للتطبيق في قطاعات الضيافة، والسياحة، والتجزئة والفعاليات العامة. وفي السوق الإماراتي، تكشف هذه التقنيات عن إمكانات الروبوتات المساعِدة الذكية ومساهماتها المحتملة في الفنادق الفاخرة والمطارات والمعارض ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية.

يستطيع الروبوت البشري "مورنين" من أيموغا التواصل بطلاقة بـ11 لغة، بالاعتماد على أنظمة متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم الخطاب والتفاعل بوسائط متعددة. كما يساهم في تعزيز التفاعل مع العملاء، وتزويدهم بالمعلومات، وتقديم تجارب تفاعلية سلسة ضمن البيئات الديناميكية سريعة التغير. أما الروبوت رباعي الأرجل "أرقوس"، فقد أثبت قدرته على التنقل الذاتي، وتجنب العوائق، ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحركة.

بالإضافة إلى الروبوتات، تستعدّ أومودا وجايكو أيضاً لطرح تقنية الركن الذكي، المعروفة باسم نظام الركن فائق الذكاء، في دولة الإمارات ضمن مجموعة مختارة من الطرازات المستقبلية. وتتيح هذه التقنية للمركبة البحث عن مواقف شاغرة بشكل مستقلّ، والركن ذاتياً، ثمّ العودة إلى السائق عبر أوامر ذكية عن بُعد، لتوفر تجربة ركن متطوّرة تنسجم مع المدن الذكية في دولة الإمارات، وأسلوب الحياة الراقي فيها وبنيتها التحتية الحضرية المتقدّمة.

وقد أطلقت الشركة بالفعل روبوتات أيموغا في صالات العرض التابعة لها حول العالم، حيث توفّر للزوّار تجربة تفاعلية ذكية من خلال شرح المنتجات وتقديم الدعم متعدّد اللغات. وتجسّد هذه الابتكارات، إلى جانب تقنية الركن الذكي، رؤية أومودا وجايكو الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وحلول التنقّل الذكي بسلاسة في الحياة اليومية.

سجّلت أومودا وجايكو مؤخراً محطة بارزة في مسيرتها العالمية، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية حاجز المليون مركبة خلال ثلاث سنوات فقط، في إنجاز يجسّد نمو العلامة الدولي المتسارع وتوسّع منظومتها التقنية. وفي دولة الإمارات، تجاوزت مبيعات الشركة حاجز 5,000 مركبة، فيما تواصل توسيع حضورها في كل من دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

تضمّ محفظة الشركة في دولة الإمارات سيارة أومودا C5 (OMODA C5)، وسيارة أومودا C7 (OMODA C7)، وسيارة جايكو J7 SHS (JAECOO J7 SHS) المزوّدة بنظام هجين فائق التطوّر، إلى جانب الطراز الرائد جايكو J8 SHS (JAECOO J8 SHS)، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الفاخر وتجارب القيادة الذكية.

في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "يمثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات التنقل الذكي الركائز المستقبلية لأسلوب حياة قائم على الاتصال الذكي. ومن خلال أيموغا وتقنية الركن الذكي، نوسّع آفاق التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا، بدءاً من قطاعي الضيافة والتجزئة وصولاً إلى وسائل النقل المستقبلية. كما أن التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير المدن الذكية وتعزيز الابتكار وتبني التقنيات المتقدّمة يجعلها سوقاً رئيسياً لهذه المنظومات الذكية."

ومع مواصلة دبي وأبوظبي الاستثمار في تقنيات المستقبل ومبادرات التنقّل الذكي، تقدم روبوتات أيموغا وتقنية الركن الذكي تصوّراً عملياً لإمكانية دمج الروبوتات المساعِدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول التنقّل الذاتي في التجارب اليومية لسكّان دولة الإمارات وزوّارها خلال المستقبل القريب.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.

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