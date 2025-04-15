دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "باي-بال" PayPal، منصّة المدفوعات والتجارة الرقمية العالمية، اليوم، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع "تيرا-باي" TerraPay، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحويل الأموال، بهدف تمكين العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تحويل الأموال بشكل فوري. وتسعى هذه الشراكة إلى دعم النموّ الاقتصادي عبر تسريع وتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وربط البنوك والمحافظ الرقمية والمؤسسات المالية ضمن شبكة موحّدة وآمنة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Mordor Intelligence، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 251.34 مليار دولار أمريكي خلال العام 2025، وأن يصل إلى 422.56 مليار دولار بحلول العام 2030. وفي ظلّ الطلب المتزايد على حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة، تساهم هذه الشراكة في سدّ الثغرة الحيوية في البنية التحتية للاتصالات المالية، مما يمكّن ملايين الأفراد والشركات من الانخراط بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي. من خلال ربط حساب PayPal الآمن، ستعمل TerraPay كممكّن يسمح لمستخدمي المحفظة الإلكترونية والبنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بتحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات PayPal الخاصة بهم.

وفي هذا السياق، قال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "باي-بال": "تتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخطى سريعة على طريق التحوّل الرقمي، إلا أن العديد من الحواجز المالية لا تزال تعيق النموّ. نحن في "باي-بال" ملتزمون بتغيير هذا الواقع. ومن خلال شراكتنا مع "تيرا-باي"، نُسهم في تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بسرعة وأمان ودون تعقيدات للشركات والأفراد، مما يعزز الفرص الاقتصادية ويبني مستقبلًا ماليًا أكثر شمولاً وترابطًا للمنطقة."

وستوفر هذه الشراكة للعملاء مزايا متعددة تشمل: ربط الحسابات بشكل آمن مع "باي-بال" وتحويل الأموال بسلاسة من المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، وتوسيع نطاق الاتصال المالي، بما يمكّن الملايين من المستخدمين من إجراء المعاملات الدولية بسهولة، وتعزيز الشمول المالي، بما يتيح للأفراد والشركات المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

من جهته، قال آني ساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في "تيرا-باي": "تتمثل رسالتنا في "تيرا-باي" في تمكين عالم تصبح فيه المعاملات الرقمية سهلة وآمنة وميسّرة للجميع. وتمثّل شراكتنا مع "باي-بال" نقطة تحوّل رئيسية نحو توسيع الوصول المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل بنيتنا التحتية العالمية المتكاملة، نساعد في تجاوز القيود التقليدية للنظام المصرفي. ومع التوافقية المدمجة في نظامنا، نربط بين البنوك والمحافظ الرقمية، مما يسهّل على المستخدمين إجراء المعاملات بسلاسة على نطاق عالمي، ويدعم توسّع الشركات في أسواق جديدة، لنقود معاً تحولاً نوعياً في عالم المدفوعات الرقمية."

ومع تزايد الطلب على حلول الدفع عبر الحدود في المنطقة، تواصل "باي-بال" و"تيرا-باي" التزامهما بتقديم حلول مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، تدعم الشركات والأفراد وتُمكّنهم من النجاح في عالم أكثر ترابطًا.

حول "باي-بال"

أحدث "باي-بال" ثورة في التجارة على مستوى العالم لأكثر من 25 عاماً. فمن خلال خلق تجارب مبتكرة تجعل تحويل الأموال والبيع والتسوق أمراً بسيطاً وآمناً ومخصَّصاً بطابع شخصي، يمكّن "باي-بال" المستهلكين والأنشطة التجارية في حوالي 200 سوق من الانضمام إلى الاقتصاد العالمي والازدهار فيه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://about.pypl.com/‎ وhttps://investor.pypl.com/‎.

نبذة عن "تيرا-باي"

تُبسّط "تيرا-باي" عمليات تحويل الأموال على مستوى العالم من خلال توفير نقطة اتصال واحدة لواحدة من أوسع شبكات المدفوعات عبر الحدود، والخاضعة للتنظيم في أكثر من 30 سوقًا عالميًا. وتُتيح المنصّة إرسال المدفوعات إلى أكثر من 144 دولة مستقبِلة، و210 دولة مرسِلة، وتشمل أكثر من 3.7 مليار محفظة رقمية، و7.5 مليار حساب مصرفي، وأكثر من 12 مليار بطاقة. وتتمثل مهمة "تيرا-باي" في إنشاء عالم مالي بلا حدود، بحيث تكون التحويلات المالية فورية وموثوقة وشفافة ومتوافقة مع التشريعات التنظيمية.

للتواصل مع العلاقات الإعلامية:

"باي-بال" PayPal

بريسيتا مينون: primenon@paypal.com

أودري فرنانديز: audrey.fernandes@edelman.com

-انتهى-

#بياناتشركات