تقدم الشراكة الاستراتيجية حلولًا مخصصة وسلسة تركز على العميل، وتهدف إلى تسريع تبني المركبات الكهربائية وتعزيز تجربة المستخدم

الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار التزامها بدعم التحول نحو المركبات الكهربائية وتعزيز التنقل المستدام، وقعت شركة EVIQ، الرائدة في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع شركة "زيكر" (Zeekr)، العلامة التجارية العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة، من خلال شريكها في المملكة وممثلها الرسمي "الوعلان للتجارة".

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توسيع شبكة محطات الشحن المتقدمة، ما يعزز التزام EVIQ في تطوير بنية الشحن الخاصة بالمركبات الكهربائية، ودعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات التعاون الأساسية بين EVIQ و زيكر- الوعلان، مثل استكشاف الفرص لإنشاء حلول شحن مخصصة توفر لعملاء "زيكر" وصولًا سلسًا إلى شبكة شحن EVIQ،بما يضمن لهم تجربة شحن مريحة وميسرة ومطابقة للمعايير العالمية من حيث الجودة والسلامة والكفاءة. كما تشمل الشراكة التعاون مع الشركاء المحليين لتركيب محطات شحن في مواقع استراتيجية جديدة، مع تقديم حوافز وامتيازات خاصة إضافية لمالكي مركبات "زيكر".

وفي هذا السياق، صرّح محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ ، قائلاً "تعد شراكتنا الاستراتيجية مع زيكر، من خلال وكيلها الرسمي الوعلان للتجارة، نقطة تحول مهمة في تطوير منظومة التنقل في المملكة, وذلك من خلال دمج خبرتنا في البنية التحتية للشحن السريع مع ريادة زيكر في مجال التنقل الكهربائي المتقدم، بهدف تقديم تجربة شحن استثنائية لعملاء زيكر في المملكة، ما سيسهم في تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" عبدالعزيز الوعلان: " تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الجهود التنموية للتوسع في شبكة البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في السوق السعودية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي ظل سياسة المملكة ومبادراتها المتعددة لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، خصوصاً أن زيكر تمثل مستقبل النقل المستدام وتعكس الالتزام بتقديم حلول بيئية لاحتياجات النقل اليومية. ونحن في شركة الوعلان للتجارة نحرص على تعزيز الشراكات مع أهم العلامات التجارية العالمية لنؤمن لعملائنا منتجات وخدمات عالمية المستوى، ولنتيح لهم الوصول إلى حلول أكثر ابتكارًا واستدامة".

تظل EVIQ في مقدمة الشركات التي تساهم في تطوير قطاع المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى نشر أكثر من 5,000 شاحن في مواقع استراتيجية في المملكة بحلول عام 2030. هذه الشراكة مع زيكر تعزز التزام EVIQ بإقامة شراكات قوية لوضع قواعد صلبة لهذا القطاع. من خلال توفير وصول أكبر إلى محطات الشحن، تواصل EVIQ التزامها بتسريع التحول إلى مستقبل التنقل المستدام في المملكة. تدعم هذه الشراكة هدف EVIQ في ريادة التحول نحو المركبات الكهربائية من خلال تطوير شبكة شحن متكاملة لمالكي المركبات الكهربائية، والحد من انبعاثات الكربون من وسائل النقل، وتسريع الانتقال إلى التنقل المستدام في المنطقة.

نبذة عن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، لدعم اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل قطاع النقل الكهربائي أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة على ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدامه لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ويشكل مركز EVIQ للأبحاث والتطوير حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

وتتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية الواصلة بين المدن بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. ويعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

نبذة عن زيكر

زيكر (Zeekr) هي العلامة التجارية العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة التي تقدم سيارات كهربائية مبتكرة وعالية الأداء. تم إطلاقها من قبل مجموعة جيلي، إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات في الصين، وتهدف زيكر إلى إعادة تعريف مستقبل التنقل من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة والتصميم الفاخر وحلول الطاقة المستدامة. تلتزم العلامة التجارية بتقديم سيارات ذكية ومتطورة وصديقة للبيئة، مع التركيز على توفير تجربة متميزة للعملاء.

تشتهر سيارات زيكر بمميزاتها المتقدمة، بما في ذلك قدرات القيادة الذاتية، والبطاريات طويلة المدى، وأنظمة الترفيه والمعلومات عالية التقنية. ومع توسعها في الأسواق العالمية، تسعى زيكر إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع السيارات الكهربائية، مستهدفة المستهلكين المهتمين بالبيئة والباحثين عن سيارات كهربائية فاخرة وعالية الأداء. تتمثل رؤية العلامة التجارية في قيادة التحول نحو التنقل المستدام، وخلق مستقبل تصبح فيه السيارات الكهربائية متاحة وفعالة وممتعة للقيادة.

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