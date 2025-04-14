أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر والطاقة المتجددة لتحويل نظام التحكم في شبكة الكهرباء لمركز تحكم توزيع شرم الشيخ رقميًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل أيضًا مركزي تحكم توزيع المنيا في صعيد مصر ومراكز تحكم توزيع جنوب الدلتا. تم توقيع العقد خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي، الذي نُظّم من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكالة بيزنس فرانس، وسفارة فرنسا في مصر، والذي عُقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

تتولى مراكز التحكم في الطاقة المراقبة والتحكم في الشبكة الكهربائية، وفصل وتوصيل التيار، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للمناطق التي بها أعطال، وتقليل زمن الأعطال، إلى جانب تقليص الفاقد في الشبكة، والمساهمة في تقليل زمن إعادة التيار بعد انقطاعه، من خلال اكتشاف الانقطاع والعمل على حل المشكلة بشكل آلي، ودعم تحول شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية.

وتعليقًا على التوقيع، صرح سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي قائلاً: "نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تسرع التحول الرقمي في قطاع الطاقة المصري. إن التحول الرقمي لمراكز التحكم وتوزيع الكهرباء يمثل خطوة محورية نحو بناء شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة، تلبي احتياجات النمو المستدام. نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة ومرنة تعزز كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال تقنيات إدارة التوزيع والبيانات المتقدمة، لدعم التحول المستدام لمستقبل الطاقة في مصر."

في عام 2022، أعلنت شنايدر إلكتريك عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمركز التحكم الآلي في شرم الشيخ، واقتربت من إنهاء الأعمال في أربعة مراكز أخرى (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، الدقي، و6 أكتوبر) بعد تجديد 3,900 موقع على شبكة التوزيع. كما تم توقيع شهادات إتمام المشروع لعدة مراكز. كما قامت الشركة أيضًا بتدريب الكوادر الفنية لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل. وقد كان هذا التطوير ضمن اتفاقية مع وزارة الكهرباء لإنشاء وتحديث مراكز التحكم باستخدام تكنولوجيا EcoStruxureGrid وADMS، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأعطال والهدر. ويُعد مركز شرم الشيخ الأول الذي يتم تحديثه خارج القاهرة الكبرى، حيث يخدم محافظة جنوب سيناء بالكامل.

عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريك الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملاءنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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