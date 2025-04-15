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أسعار الدولار

خلال تعاملات الثلاثاء، تراجع سعر الدولار طفيفا إلى نحو 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.89 جنيه للشراء و 51.73 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بتعاملات الثلاثاء، وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3969 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5291 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

استثمارات قطرية

توافقت مصر وقطر، على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك في نهاية زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقطر ضمن جولة خليجية تشمل الكويت، دون مزيد من التفاصيل عن هذه الاستثمارات.

كانت تقارير محلية، نقلت أن مصر تستهدف أن تجذب العام الحالي ملياري دولار قطرية للاستثمار في عدة قطاعات بينها التطوير العقاري، السياحة، واللوجيستيات.

توقعات

تتوقع مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 4.5% مع إمكانية المراجعة في حال تفاقم التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، بحسب بيان لوزارة التخطيط الثلاثاء.

فيما عدل بنك ستاندرد شارترد، توقعاته بشأن أسعار الفائدة ليتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وأن يُرحل يخفض الفائدة للاجتماع المقبل مع توقع بخفض 2% بدلا من تقديرات سابقة عند 1.5%.

وبحسب تصريحات كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 10- 15% العام الجاري وأن يسجل سعر الصرف نحو 54 جنيه بنهاية 2026.

وقفز سعر الصرف هذا الشهر فوق مستوى 51 جنيه للدولار، فيما سجل معدل التضخم السنوي في المدن بمصر 13.6% في مارس.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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