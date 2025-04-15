الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة صادق، الرائدة في مجال التوقيع الرقمي وحلول سير العمل المتكاملة، عن إتمام مرحلة تمويل ما قبل الجولة -أ-، حيث جمعت 5.5 مليون ريال سعودي. قاد الجولة صندوق "إكس من يونيفونك" وبمشاركة مجموعة من المستثمرين إلى جانب استثمار استراتيجي من قِبل شركة يونيفونك، وشكَّل هذا الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز ريادة وابتكارات صادق في قطاع التوثيق الرقمي في المملكة.

تأسست صادق عام 2022 على يد عبدالله اللهو وسالم البدوي، وسرعان ما رسّخت مكانتها كجهة فاعلة في المنظومة الرقمية بالمملكة. حظيت الشركة في البداية باستثمار عبر جولة تمويل أوَّلية قادها صندوق "سنابل 500" في عام 2023، وحصلت لاحقًا على ترخيص خدمات الثقة الرقمية من هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية (DGA)، وهو إنجاز نوعي ساهم في تسارع نمو منصة صادق في مختلف القطاعات الأساسية، مما عزز دورها كمقدم خدمات التوثيق الرقمي الآمن، والمعتمد قانونيًا.

وفي هذه المناسبة صرّح عبدالله اللهو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صادق، قائلًا: "يأتي هذا الاستثمار في وقتٍ تشهد فيه المملكة نقلة نوعية في قطاع الثقة الرقمية. وهذا النمو في القطاع سيمكننا من تطوير تقنياتنا وإبرام شراكات استراتيجية واستقطاب الكفاءات المتميزة، لتعزيز مكانتنا كمقدم خدمة أساسي لحلول التوقيع الرقمي الموثوق في المملكة. وقد شكّل حصولنا على ترخيص هيئة الحكومة الرقمية (DGA) علامة فارقة رفعت مستوى المصداقية في منصتنا وساهمت في رفع مستوى حجية الوثائق الرقمية في المحاكم استنادا للمادة 58 من نظام الإثبات".

من جانبه، قال أيمن حمدان، الشريك المؤسس لـ "إكس من يونيفونك": "تمتلك صادق مقومات ريادية في سوق الثقة الرقمية على مستوى المملكة. وباعتبارها لاعبًا جوهريًا في المملكة، تتمتع صادق بإمكانات هائلة لإحداث ثورة في مجالي التوقيع والثقة الرقمية. ومن خلال هذه الجولة التمويلية، نتطلع إلى المشاركة الفاعلة في رحلة نمو الشركة نحو قيادة القطاع، وتعزيز مكانتها في السوق، وتمكينها من توسيع محفظة حلولها وخدماتها المبتكرة. ونسعى كصندوق رائد للمساهمة في منظومة التحول الرقمي في المملكة عبر تمكين شركات البرمجيات الخدمية (B2B SaaS) لتقديم حلول مؤثرة تلبي احتياجات السوق المتجددة. كما نؤكد التزامنا بدعم النمو المستدام للقطاعات الاقتصادية الرئيسة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية."

بدوره، أضاف سالم البدوي، الرئيس التقني والشريك المؤسس لشركة صادق: "نحن فخورون بالنمو الكبير الذي حققته صادق، حيث نجحنا في بناء بنية تحتية تقنية متينة ومتعددة الطبقات، مكنتنا من التوسع بشكل مرن والاستجابة بكفاءة عالية للعدد المتزايد من العمليات، كما شمل ذلك أنظمة التوسع التلقائي، والبيئات المتسقة سهلة النقل للتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى التزامنا بتطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، لضمان حماية بيانات مستخدمينا وتعزيز موثوقية النظام في التصدي للهجمات الإلكترونية وحماية التطبيقات من التهديدات الأمنية، مما يعزز من أمان النظام ويحسن قدرته على التصدي لمخاطر الأمن السيبراني. ونتطلع خلال فترة نمونا القادمة بالشراكة مع يونيفونك في توسيع محفظة حلولنا وخدماتنا المبتكرة في صناعة التوثيق الرقمي".

وفي السياق نفسه، صرّح أحمد حمدان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ليونيفونك: "يُعزز هذا الاستثمار الاستراتيجي من دور كلٍّ من شركة صادق وشركة يونيفونك في رسم ملامح منظومة الثقة والهوية الرقمية الناشئة في المملكة. حيث إن شراكتنا الوثيقة وتعاوننا الفعّال سيسهمان في دفع عجلة الابتكار في حلول الثقة الرقمية ووضع معايير جديدة للمعاملات الرقمية الآمنة في جميع القطاعات بالمملكة."

نبذة عن شركة صادق

صادق هي منصة سعودية رائدة في التوقيع الرقمي وتوثيق المستندات، مصممة لتلبية المتطلبات النظامية السعودية في مجال التوثيق الإلكتروني، وتخدم اليوم أكثر من 3500 مستخدم، من بينهم فودكس، نينجا، مهارة، وبنك دال 360.

تعالج صادق إحدى أكبر تحديات التحول الرقمي في المملكة والذي يتمثل في التحقق النظامي من هوية الموقعين إلكترونيًا. وذلك بخلاف المنصات غير المعتمدة، كما ترتبط صادق بمنظومة النفاذ الوطني الموحد وتقدم خدمات موثوقة ومعترف بها في المحاكم السعودية.

تقدم المنصة منظومة توقيع رقمية متكاملة تخدم المنشآت بمختلف أحجامها. كما تتميز بقدرات تكامل متقدمة (APIs) تجعلها جزءًا طبيعيًا من البنية التقنية لأي جهة.

تستهدف صادق مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات المالية والتقنية والصحية والتعليمية وغيرها، وتخطط لتوسيع نطاق خدماتها مستقبلًا لتشمل تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم بشكل أكبر، كما تخطط لبناء شراكات استراتيجية داخل السوق السعودي.

ومع هذا الاستثمار الجديد، تتطلع صادق إلى ريادة مشهد التوثيق الرقمي على مستوى المملكة، والمساهمة في بناء بنية تحتية موثوقة لعصر التعاملات الرقمية.

نبذة عن إكس من يونيفونك

اكس من يونيفونك صندوق استثماري مخصص للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال البرمجيات المتقدمة كخدمة في المنطقة. مهمتنا هي تعزيز النمو للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية من خلال توفير الاستثمار المالي بالإضافة إلى التوجيه الاستراتيجي والإرشاد والوصول إلى شبكة واسعة من خبراء الصناعة.

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