الشركة تعزز منصتها الاستثمارية العالمية من خلال الاستحواذ على حصة في "ألفا ويف جلوبال" والاستحواذ على "فيرست وومن بنك" (بنك المرأة الأول)، وتحقيق تقدم ملحوظ في استثمار "سمان كابيتال" بقيمة مليار دولار أمريكي، وبدء تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بقيمة 5 مليارات درهم

شركات المحفظة، بما فيها "ألفا ظبي" و"الدار العقارية" و"تو بوينت زيرو" و"إي بوينت زيرو" و"إنترناشيونال ريسورسيسز هولدينغ"، تنفذ صفقات بارزة شملت قطاعات الصناعة والطاقة والعقارات وتكنولوجيا المستهلك

الشركة تعزز استثماراتها في عدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"سيريبراس" و"سبيس إكس"، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية المؤسسية من خلال شبكة "إيه دي آي"

من المتوقع الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026 في أغسطس 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : قدّمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات القيمة الديناميكية وتعزيز النمو المستدام، اليوم عرضاً استراتيجياً لأبرز التطورات التي شهدتها محفظتها الاستثمارية خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك قبل الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول.

وانطلاقاً من الزخم القوي خلال الربع الأول، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار بنهج منضبط، وتوسيع نطاق المحفظة الاستثمارية المتنوعة، وتسريع جهود تعزيز القيمة عبر شركات المحفظة. وخلال الربع الثاني، أنجزت المجموعة صفقات استراتيجية ضخمة، معززة حضورها الاستثماري في مجالات حيوية مثل التقنيات التحويلية، كما وسعت نطاق انتشارها الدولي، وواصلت توجيه استثماراتها نحو القطاعات الواعدة والمرشحة لقيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتتوقع الشركة أن تعكس نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 استمرار الزخم الإيجابي الذي حققته عبر محفظتها المتنوعة خلال الفترة، وذلك رهناً باستكمال إجراءات الإقفال المالي وفق المتطلبات التنظيمية، والانتهاء من مراجعة النتائج واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "أظهر الربع الثاني قوة النموذج الاستثماري للشركة العالمية القابضة، وقدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد بكفاءة. وعلى مستوى المجموعة، واصلنا توظيف رأس المال في فرص استثمارية واعدة ومدروسة، ودعم مسار النمو المستمر لأعمالنا التشغيلية، وتعزيز حضورنا الاستثماري في قطاعات حيوية تساهم في صياغة المشهد الاقتصادي العالمي في المستقبل".

وأضاف: "حققت شركات محفظتنا إنجازات تجارية واستراتيجية بارزة، فيما ساهم نشاطنا الاستثماري في ترسيخ مرونة المجموعة، وتعزيز تنوعها، وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل. وتؤكد هذه الإنجازات ثقتنا الراسخة بآفاق نمو الشركة، فيما نستعد للإعلان عن نتائجنا المالية للنصف الأول من العام".

تعزيز مكانة المجموعة من خلال الاستثمار المنضبط

خلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة تعزيز منصتها الاستثمارية العالمية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات ومبادرات توظيف رأس المال، بما يسهم في توسيع حضورها الدولي، وترسيخ دورها ومساهمتها في قطاعات النمو، وتعزيز القيمة المستدامة طويلة الأمد للمساهمين.

واستكملت المجموعة الاستحواذ على حصة رئيسية في "ألفا ويف جلوبال"، إحدى أبرز شركات الاستثمار المستقلة عالمياً، والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار أمريكي. ويعزز هذا الاستثمار وصول الشركة العالمية القابضة إلى فرص عالمية في مجالات الملكية الخاصة والائتمان الخاص ورأس المال الجريء وتقنيات النمو، بما يدعم منصتها الاستثمارية الدولية.

كما أنجزت الشركة العالمية القابضة الاستحواذ على "فيرست وومن بنك ليمتد" (بنك المرأة الأول)، في أول عملية خصخصة لبنك باكستاني تتم في إطار حكومي مشترك. وشكّل هذا الاستحواذ دخول الشركة العالمية القابضة إلى القطاع المصرفي في باكستان، وأسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وباكستان، وتوسيع منصة الخدمات المالية التابعة للمجموعة في أحد أكبر أسواق جنوب آسيا.

وواصلت المجموعة إحراز التقدم في استثمارها الاستراتيجي بقيمة مليار دولار أمريكي في "سمان كابيتال"، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية غير المصرفية في الهند. وعند استكمال الصفقة، من المتوقع أن تعزز حضور الشركة العالمية القابضة في أحد أسرع أسواق الخدمات المالية نمواً في العالم، إلى جانب دعم استراتيجية المجموعة الهادفة إلى بناء منظومة مالية دولية متنوعة.

وانطلاقاً من ثقتها الراسخة بآفاق نمو المجموعة على المدى الطويل وقيمة أعمالها، بدأت الشركة العالمية القابضة تنفيذ الشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم من برنامج إعادة شراء الأسهم المُعتمد بإجمالي 5 مليارات درهم، مؤكدةً التزامها بتوظيف رأس المال بنهج منضبط، وتعزيز العوائد طويلة الأمد للمساهمين.

وخلال الربع الثاني، حظيت الشركة العالمية القابضة بإشادة دولية تقديراً لمسار نموها القوي والتنفيذ الاستراتيجي المدروس، حيث صُنّفت في المرتبة السادسة عالمياً ضمن "قائمة قادة النمو في العالم لعام 2026" الصادرة عن مجلة "تايم"، تأكيداً لمكانتها الريادية بين أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم.

شركات المحفظة تقود مسار النمو الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية

على مستوى المجموعة، واصلت الشركات ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة تنفيذ مبادرات استراتيجية رئيسية عززت مواقعها التنافسية، وفتحت آفاقاً جديدة لنمو الأرباح على المدى الطويل.

ووقّعت "ألفا ظبي" اتفاقية تعاون استراتيجية مع "تعزيز" لاستكشاف فرص استثمارية بنحو 36.7 مليار درهم (أي ما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي) في مشاريع إنتاج الكيماويات، بما يدعم واحدة من أكبر منصات التصنيع المخطط لإنشائها في الإمارات، ويعزز أجندة التنويع الصناعي في الدولة.

كما وسّعت "الدار" محفظة الدخل المتكرر التابعة لها من خلال الاستحواذ على محفظة وحدات سكنية مخصصة للتأجير في دبي بقيمة 1.1 مليار درهم، ومحفظة أصول صناعية ولوجستية في "كيزاد" من مجموعة موانئ أبوظبي بقيمة 650 مليون درهم. وحققت الشركة أيضاً مبيعات تجاوزت مليار درهم بعد الإطلاق الناجح لمشروع "الغدير غاردنز"، ما يعكس استمرار قوة الطلب من العملاء.

وواصلت مجموعة "تو بوينت زيرو" تحسين محفظتها الاستثمارية من خلال التخارج الاستراتيجي من استثمارها في "طاقة"، بالتزامن مع توسيع حضورها في قطاع تكنولوجيا صحة المستهلك عبر المشاركة في جولة تمويل من الفئة G لشركة "ووب".

وأبرمت شركة "إي بوينت زيرو" اتفاقية للاستحواذ على كامل شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 2.25 مليار دولار أمريكي. ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز حضور المجموعة في قطاع البنية التحتية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بما في ذلك أصول خطوط الأنابيب التي تربط مناطق الإنتاج الصخري الرئيسية بأسواق الطلب في أمريكا الشمالية.

وعززت "إنترناشيونال ريسورسيسز هولدينغ" منصتها العالمية في قطاع الموارد الطبيعية من خلال اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع مشروع "أميغو للغاز الطبيعي المسال" في المكسيك. كما أنشأت "آي آر إتش جلوبال تريدينج" تسهيلاً استراتيجياً بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتداول النفط الخام والمنتجات المكررة مع "إيسار إنيرجي ترانزيشن فيولز"، ما يسهم في توسيع منصتها التجارية الدولية.

وعبر قطاعي الرعاية الصحية والبنية التحتية، واصلت "بيورهيلث" و"إن إم دي سي جروب" تنفيذ مبادرات نمو استراتيجية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما عزز مكانتيهما الرياديتين في مجالي تقديم خدمات الرعاية الصحية والخدمات الهندسية، على التوالي.

الاستثمار في التقنيات والقطاعات الواعدة التي ترسم ملامح المستقبل

خلال الربع الثاني، واصلت الشركة العالمية القابضة الاستثمار في التقنيات والقطاعات الواعدة التي ستسهم في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي.

ووسّعت المجموعة حضورها الاستثماري الاستراتيجي في عدد من أبرز شركات التكنولوجيا عالمياً، بما في ذلك "سبيس إكس" و"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"سيريبراس"، ما يعكس قناعتها الراسخة بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتقنيات المستقبلية ستكون من أبرز المحركات التي تقود تحقيق القيمة الاقتصادية مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، نفّذت الشركة العالمية القابضة صفقة بارزة بقيمة 110 ملايين درهم باستخدام العملة الرقمية المستقرة "DDSC" عبر شبكة "إيه دي آي"، في خطوة تساهم في اعتماد البنية التحتية الرقمية المنظمة لدولة الإمارات على مستوى المؤسسات، وتدعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.

وتؤكد كافة هذه المبادرات التزام الشركة العالمية القابضة بالاستثمار الاستباقي في التوجهات الرئيسية طويلة الأمد، وبناء محفظة استثمارية تمكنها من الاستفادة من التحولات التكنولوجية القادمة.

نظرة مستقبلية

يعكس التقدم الاستراتيجي الذي حققته الشركة العالمية القابضة خلال الربع الثاني قدرة المجموعة المستمرة على تحديد الفرص الواعدة، وتوظيف رأس المال بنهج منضبط، ودعم نمو شركات محفظتها الاستثمارية.

وباستنادها إلى محفظة متنوعة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة واستثمار، تتمتع الشركة العالمية القابضة بموقع راسخ يؤهلها لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد، من خلال الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية، والتميز التشغيلي، والاستثمار في قطاعات التحول والابتكار.

وتتوقع الشركة العالمية القابضة الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026 في أغسطس 2026.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، وتعد الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 855 مليار درهم (أي ما يعادل 233 مليار دولار أمريكي تقريباً). وتُمثل المجموعة اليوم جيلاً جديداً من الشركات الاستثمارية من خلال محفظة تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة تعمل في 4 قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وقطاع المستهلك.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على الربط والتكامل بين الأصول ضمن محفظتها الاستثمارية والبحث عن الفرص الواعدة، بما يمكنها من الاستفادة من شبكات قيمة ديناميكية عبر مختلف القطاعات، وإطلاق إمكانات أقوى على مستوى المجموعة.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

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