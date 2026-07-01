الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت ملتيبلاي ميديا، المجموعة الرائدة في قطاع الإعلام الخارجي ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لشركة تو بوينت زيرو جروب ش.م.ع (2PointZero Group PJSC)، عن توسعها في المملكة العربية السعودية من خلال شراكة استراتيجية مع سينومي سنترز، الشركة الرائدة في مجال امتلاك وتشغيل وتطوير مراكز نمط الحياة العصرية في المملكة.

وتمثل هذه الشراكة محطةً استراتيجيةً مهمة في مسيرة نمو ملتيبلاي ميديا جروب، حيث سيتم بموجبها إطلاق باك لايت السعودية (BackLite KSA) لتكون الذراع التشغيلية للمجموعة في المملكة ، وتتولى إدارة وتشغيل وتسويق شبكة متميزة للإعلانات الرقمية الخارجية عبر نخبة من أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية.

وستضم الشبكة أكثر من 80 شاشة رقمية موزعة على أربع وجهات رئيسية في الرياض وجدة، تشمل مشروعي ويستفيلد الرياض وويستفيلد جدة المرتقبين، إلى جانب يو ووك الرياض ويو ووك جدة.

ويمثل هذا الإطلاق دخول ملتيبلاي ميديا جروب إلى أكبر سوق إعلاني في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز مكانتها كمشغل رائد في قطاع الإعلام الخارجي على مستوى المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة تو بوينت زيرو: "يجسد إطلاق باك لايت السعودية استراتيجية مجموعة تو بوينت زيرو الرامية إلى بناء منصات أعمال قابلة للتوسع بالاستناد إلى شركات تشغيلية قوية وشراكات نوعية. وتُعد المملكة العربية السعودية محوراً رئيسياً في طموحاتنا للنمو الإقليمي، وتوفر هذه الشراكة لشركة باك لايت السعودية إمكانية الوصول، منذ انطلاقها، إلى محفظة من أبرز الوجهات في المملكة. ومن خلال الجمع بين القدرات المتقدمة لملتيبلاي ميديا جروب والانتشار الواسع الذي تتمتع به سينومي سنترز في السوق، نرسخ أسساً متينة تدعم التوسع طويل الأمد لشركة باك لايت السعودية. كما تعزز هذه الشراكة حضور تو بوينت زيرو في قطاع الإعلام داخل المملكة، وتدعم طموحنا الأوسع لبناء منصة إعلامية مترابطة ذات حضور دولي متنامٍ".

ومن جانبه، قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي لملتيبلاي ميديا: "تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجية لنمو ملتيبلاي ميديا جروب، وتشكل شراكتنا مع سينومي سنترز محطة مهمة في مسيرة توسعنا. ومن خلال إطلاق باك لايت السعودية، ننقل خبراتنا في مجال الإعلام الخارجي المتميز والمدعوم بأحدث التقنيات إلى واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية. ومعاً، نعمل على إتاحة فرص جديدة أمام العلامات التجارية للتفاعل مع جمهورها في أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في المملكة العربية السعودية، مع تعزيز مكانة ملتيبلاي ميديا جروب بوصفها إحدى الشركات الرائدة في تشغيل وسائل الإعلام على مستوى المنطقة."

وبدورها، قالت أليسون ريهيل‑إرغوفين، الرئيس التنفيذي لشركة سينومي سنترز: "نركز في سينومي سنترز على الارتقاء المستمر بالدور الذي تؤديه وجهاتنا في الحياة اليومية لزوارنا. ويُعد دمج حلول الإعلام الرقمي المتميز ضمن وجهاتنا امتداداً طبيعياً لهذا التوجه، بما يتيح تقديم تجارب أكثر غنىً وتفاعلاً وارتباطاً باهتمامات الزوار. ومع مواصلة تطوير محفظتنا لتصبح منظومات متكاملة لنمط الحياة، تؤدي الشراكات الاستراتيجية، مثل شراكتنا مع ملتيبلاي ميديا جروب، دوراً محورياً في إعادة رسم آلية تفاعل الجمهور مع وجهاتنا".

ومن جانبه، قال دينيس مايكل، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في "سينومي سنترز": "نواصل في سينومي سنترز تطوير وجهاتنا باستمرار بما يعزز القيمة التي نقدمها لزوارنا ومستأجرينا وشركائنا من العلامات التجارية. وتمثل هذه الشراكة مع ملتيبلاي ميديا جروب خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الإعلام في وجهاتنا، من خلال توفير حلول إعلانية مبتكرة ومدعومة بأحدث التقنيات في أبرز وجهات نمط الحياة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الجمع بين خبرات المجموعة في مجال الإعلام الرقمي الخارجي والبيئات التجارية التي تستقطب معدلات إقبال مرتفعة ضمن وجهاتنا، نعمل على خلق فرص جديدة تُمكّن العلامات التجارية من التفاعل بكفاءة عالية مع جمهورها".

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