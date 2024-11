دبي، الإمارات العربية المتحدة – يسرّ شركة Campbell Gray Hotels الرائدة في إنشاء وتصميم وتشغيل الفنادق المتميّزة على الطراز البريطاني، الإعلان عن إبرام شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Valor Hospitality Partners الرائدة في مجال إدارة الفنادق متكاملة الخدمات في الشرق الأوسط والعالم.

تمثّل هذه الشراكة خطوة مميزة بالنسبة إلى الشركتين، إذ تركّز بشكلٍ خاص على توسيع محفظة Campbell Gray من العقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. كما تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في فنادق Campbell Gray المتميّزة، وتقديم تجارب استثنائية لضيوفها إضافة إلى تحقيق النجاح على المستوى التجاري فيها.

لطالما اشتهرت شركة Campbell Gray Hotels بمقاربتها الفريدة لإنشاء وجهات ضيافة فاخرة، وعُرفت بالنجاحات التي حقّقتها في إنشاء فنادق ومساكن ومراكز سبا فريدة من نوعها. كما اكتسبت سمعة مرموقة بفضل اهتمامها بأدقّ تفاصيل التصميم وحبّها للفنّ وفلسفتها المتجذّرة في توفير الفخامة. ويعكس كلّ فندق من فنادق Campbell Gray الذوق الرفيع والثقافة الغنية التي تتمتّع بها الوجهة التي يقع فيها، كما يحافظ على التزام الشركة بتلبية أعلى معايير الخدمة والتميّز في مجال الضيافة.

ستكون هذه الشراكة مع Valor Hospitality Partners بمثابة دعمٍ لشركة Campbell Gray Hotels، حيث ستساعدها على توسيع محفظتها مع الحفاظ في الوقت عينه على قيمها الأساسية. وبفضل خبرة Valor الواسعة في إدارة الفنادق والأصول وتوفير حلول الضيافة، ستحصل شركة Campbell Gray على الأدوات اللازمة لمواصلة نموها والحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تقديم تجارب الضيافة الفاخرة. يقوم نهج Valor على الشروط المرنة والخدمات المركزية والعمليات المبسّطة، وبالتالي سيقدّم حلاً فعّالاً بتكلفة معقولة لتعزيز أداء الفنادق وتحسين العائدات المالية للمالكين.

ستسخّر شركة Valor Hospitality Partners خبراتها الواسعة في إطار هذا التعاون، حيث ستقدّم حلولاً إدارية شاملة، بدءاً من التطوير وتغيير هوية العلامة التجارية وصولاً إلى إدارة الإيرادات وتجارب الضيافة الفاخرة المواكبة لأسلوب الحياة العصري. كما تعتمد الشركة نهجاً عملياً في إدارة الفنادق يؤكّد على تعاونها الوثيق مع المالكين والمستثمرين لضمان اعتماد رؤية مشتركة وتحقيق النتائج المتوخّاة.

وفي سياق حديثه عن أهمية هذه الشراكة، قال سعد عوده، رئيس مجلس إدارة Campbell Gray Hotels: "من خلال تعاوننا مع شركة Valor Hospitality Partners، سنتمكّن من الحفاظ على تفرّد فنادقنا والاستفادة في الوقت نفسه من خبرتها الواسعة في مجال تشغيل الفنادق والخدمات المركزية التي تقدّمها. معاً، سنواصل تقديم خدمة استثنائية وتجارب لا تُنسى لضيوفنا، لتبقى فنادقنا في طليعة قطاع الضيافة الفاخرة. وبمساعدة شركة Valor، نتطلّع إلى إعادة افتتاح فندق Le Gray في بيروت، وإطلاق فندق The Gray, Kings Polo في القاهرة، ومساكن وفندق The Gray الشاطئي في رأس الحكمة بمصر، وفندق The Gray البوتيكي في مطل البجيري، السعودية ومساكن The Gray في أبوجا، نيجيريا."

وفي هذا السياق، أعرب جوليان بيرغ، الشريك المؤسس والشريك الإداري لدى شركة Valor Hospitality Partners الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلّة وآسيا الوسطى، عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً: "إنّه لشرفٌ كبير لنا أن نتعاون مع شركة Campbell Gray Hotels التي تشاركنا التزامنا بتقديم التجارب القائمة على أعلى مستويات الجودة والنزاهة والابتكار. وستكون خبرتنا في إدارة الفنادق وعملياتها بمثابة تكملةٍ للنهج الذي تتّبعه Campbell Gray في ابتكار تجارب الضيافة الفاخرة، لنواصل معاً إرساء معايير جديدة للتميّز في قطاع الضيافة."

تأتي هذه الشراكة في مرحلة جوهرية من مسيرة شركة Campbell Gray Hotels. وتُعدّ خبرة Valor Hospitality Partners في تطوير الفنادق وإدارة عملياتها عنصراً أساسياً لضمان نجاح هذه الوجهات التي من المتوقع أن ترتقي بمعايير الضيافة الفاخرة إلى مستويات غير مسبوقة.

-انتهى-

#بياناتشركات