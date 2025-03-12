سيسهم الاستحواذ الاستراتيجي في تشكيل مستقبل العيش الفاخر على الواجهة البحرية في دبي من خلال مشاريع تطوير حصرية وعالية القيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت شركة إنوفيت ليفينغ، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة والمشهورة بإرثها العريق في تقديم المشاريع السكنية المُخصّصة، على مجموعة من قطع الأراضي الرئيسية المطلّة على الواجهة البحرية في جزر دبي في صفقة استحواذ تاريخية، مما يُمهّد الطريق لخطة تطوير طويلة الأمد بقيمة 1.4 مليار درهم إماراتي (400 مليون دولار). وتُعزّز هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة بتشكيل المشهد السكني في دبي، وتأكيد ريادتها في مشاريع الجيل المقبل من مشاريع التطوير الفاخرة في المدينة.

ومع استمرار دبي في تطورها كوجهة عالمية، فإنها تجذب المستثمرين والأفراد ذوي الثروات العالية، مما يُعزّز الطلب على العقارات الحصرية المُطلّة على الواجهة البحرية التي تجمع بين الرقي والابتكار. إن جزر دبي هي وجهة فريدة من نوعها، حيث يلتقي فيها الغولف عالمي المستوى مع هدوء الجزر، مما يضع معياراً جديداً للعيش الفاخر للغاية. يتألف المشروع من خمس جزر تمتد على مساحة 17 كيلومتراً مربعاً، ويتميّز بأكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ النقيّة والحدائق الغنّاء وميادين الغولف الفاخرة المُطلّة على الخليج العربي. يقع المشروع مباشرةً مقابل وسط مدينة دبي، حيث يجمع بين الهدوء الساحلي والفخامة الرياضية للتمتّع بأسلوب حياة استثنائي. كما يُعزّز موقعه القريب من وجهات رئيسية، مثل "جي1 بييتش" و"جزيرة جميرا باي"، جاذبيته الاستثمارية. لا تقتصر استفادة إنوفيت ليفينغ على الزيادة المتوقعة في قيمة العقارات المطلة على الواجهة البحرية، بل تقود أيضاً تقديم تجارب سكنية مُخصّصة تتميّز بالتصميم المبدع من خلال تأمين قطع الأراضي الرئيسية في مرحلة مبكرة.

ومن جانبه، أكّد كريم فهمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنوفيت ليفينغ، على الرؤية الاستراتيجية التي قادت هذا الاستحواذ، قائلاً: "تُعدّ جزر دبي فرصة استثنائية بالنسبة لنا لتحقيق مفهوم العيش الفاخر للغاية على الواجهة البحرية، وتجسيده بطريقة تعكس قيمنا الجوهرية التي تعتمد على أن نكون دقيقين ومنظمين ومهتمين وموجهين نحو التصميم في كل ما نقدّمه. توفّر هذه الوجهة مزيجاً نادراً من الهدوء الذي يتمتع به العيش على شاطئ الجزر وميادين الغولف ذات المستوى العالمي، مما يجعلها البيئة المثالية لمشاريعنا. لقد أُعجِبنا بشكل خاص بالجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنية التحتية، وخاصة العمل الذي تقوم به الشركة المطوّرة وهيئة الطرق والمواصلات لتعزيز الاتصال، بما في ذلك الجسور التي ستوفّر وصولاً مباشراً إلى قلب المدينة. نحن ملتزمون بتقديم منازل رائعة وجميلة تضع رفاهية السكان وراحتهم في المقام الأول، مع ضمان قيمتها على المدى الطويل. ويُعدّ هذا الاستحواذ الخطوة التالية بالغة الأهمية في مسيرتنا نحو الارتقاء بالتميّز السكني، مع تقديم حصريات وتطور وأناقة لا مثيل لهم."

سجّلت معاملات العقارات في دبي رقماً قياسياً بلغ 522.5 مليار درهم إماراتي في عام 2024، بزيادة قدرها 36.5% مقارنة بالعام السابق. وشهد قطاع العقارات الفاخرة للغاية نمواً ملحوظاً في قيمته، حيث ارتفعت قيم العقارات السكنية الرئيسية بنسبة 6.8% في عام 2024، مع توقعات بنمو يصل إلى 9.9% في عام 2025. ومن المتوقع أن تشهد جزر دبي زيادة كبيرة في قيمة الأراضي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، مما يجعلها فرصة استثمارية مثالية للمشترين ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن الحصرية والعوائد المستدامة على المدى الطويل.

باعتبارها شركة تطوير عقاري مقرّها دبي، تحظى إنوفيت ليفينغ بدورٍ رئيسيٍ في سوق العقارات الفاخرة سريعة النمو في المدينة. وبفضل إرثها الطويل في تقديم مشاريع سكنية مخصصة وفائقة الفخامة، وضعت الشركة معياراً غير مسبوق للفخامة المعمارية، بما في ذلك "فيلا إن كوليكشن" و"فيلا جي-فروند"، والتي تضم "أليغرا"، بالإضافة إلى "بالمي كوتور"، وهو مشروع سكني حصري على الواجهة البحرية الذي يجسد الأناقة والتصميم المعاصر في دبي.

وقد شهد المستثمرون زيادة ملحوظة في القيمة الرأسمالية، مما يُسلّط الضوء على قدرة إنوفيت ليفينغ على تقديم أسلوب حياة فاخر ومستوى معيشة راقٍ، بالإضافة إلى استثمارات عالية القيمة. إن الاستحواذ على قطع الأراضي الرئيسية في جزر دبي يُعدّ امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، مما يُعزّز مكانة الشركة كمطور رائد في تقديم تجارب سكنية استثنائية لا تُضاهى لعملاء المدينة من النخبة.

حول إنوفيت ليفينغ

إنوفيت ليفينغ هي شركة تطوير عقاري فاخرة مقرّها الإمارات العربية المتحدة تُقدّم مفهوماً مُبتكراً من الفخامة والأناقة للعقارات من خلال تصاميم مُخصّصة وحرفيّة إيطالية مُتقنة. تأسست الشركة في عام 2008 على يد المقيم كريم فهمي، وتعتمد على مبدأ إثراء الحياة من خلال تقديم حلول عقارية متكاملة وذات طابع شخصي تعكس تفرّد وطموحات عملائها المميزين على الصعيد العالمي.

تتخصّص إنوفيت ليفينغ في تقديم العقارات الفاخرة الحصرية، حيث تُقدّم مشاريع تتجاوز حدود المساحات التقليدية، مُبتكرة أنماط حياة متكاملة يلتقي فيها الفن مع الابتكار. وتسعى الشركة لتلبية احتياجات عملائها الذين يقدّرون الخصوصية والتفرّد من خلال تركيزها على الإتقان المعماري والبساطة المعاصرة والمواقع الاستراتيجية. يتم تصميم كل عقار بدقة وعناية مع دمج أحدث التقنيات والمرافق من الطراز العالمي والمفاهيم المبتكرة لتتجاوز التوقعات.

وتُعدّ محفظة إنوفيت ليفينغ المتنوعة شهادة على رؤيتها القوية لتقديم عقارات فريدة من نوعها تُعزز من رفاهية أصحابها وتُحتفل بالتعبير عن شخصياتهم، من المعالم الشهيرة مثل "بالمي كوتور ريزيدنس" إلى المنتجعات الهادئة مثل "إن كولكشن".

-انتهى-

#بياناتشركات