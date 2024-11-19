الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة تاريخية خلال "مؤتمر التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المنعقد في الرياض، أبرمت "باثفايندر العالمية"، الرائدة في تطوير تكنولوجيا التجزئة، اتفاقية تفاهم مع "أزاد العقارية"، الشركة الرائدة في إدارة الأصول والأملاك في السعودية، بهدف إدخال أحدث تكنولوجيا التجزئة إلى قطاع التجزئة في الخليج العربي. وقد وقع الاتفاقية كل من صادق أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "باثفايندر العالمية"، وأيمن البرطي، الرئيس التنفيذي لشركة "أزاد العقارية"، ومحمد علوي، رئيس مجلس إدارة "أزاد العقارية". وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج منصة "ريتيل جي بي تي" المبتكرة من "باثفايندر" ضمن محفظة "أزاد" الواسعة من العقارات التجارية والتجزئة، والتي تشمل مراكز تسوق كبرى.

منصة "ريتيل جي بي تي"، التي طورتها "باثفايندر العالمية"، تُعد الأولى من نوعها بفضل دمجها المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، حيث توحد بيئات التجزئة الرقمية والمادية بشكل سلس، مقدمة بذلك تجربة تسوق مبتكرة تُعرف بـ "الفيزيائية الرقمية". من خلال هذا التعاون، تسعى "أزاد العقارية" إلى تحديد معايير جديدة في تعزيز تفاعل المستهلكين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع التجزئة بمراكز التسوق التابعة لها.

وأشار صادق أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة "باثفايندر العالمية"، إلى أهمية هذه الشراكة قائلاً: "نحن متحمسون للعمل مع "أزاد العقارية" لجعل منصة "ريتيل جي بي تي" في مقدمة سوق التجزئة في الخليج. تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين تجارب البيع بالتجزئة. ستُمكّن منصة "ريتيل جي بي تي" "أزاد العقارية" من تقديم تجارب تسوق مخصصة وسلسة تلبي تطلعات المستهلكين الذين يتمتعون بوعي تكنولوجي متقدم".

من جانبه، أوضح أيمن البرطي، الرئيس التنفيذي لشركة "أزاد العقارية"، التوافق الاستراتيجي بين الشركتين قائلاً: "اعتماد منصة "ريتيل جي بي تي" يتماشى تمامًا مع استراتيجيتنا للابتكار وتقديم قيمة مميزة لعملائنا. هذه التكنولوجيا ستساعدنا على تحويل عقاراتنا إلى وجهات تسوق ذكية، مما يعزز رضا العملاء ويدعم نمو الأعمال".

وأضاف محمد علوي، رئيس مجلس إدارة "أزاد العقارية": "يمثل تعاوننا مع "باثفايندر العالمية" من خلال منصة "ريتيل جي بي تي" نقطة تحول محورية في إعادة صياغة تجربة التسوق في المنطقة. نحن ملتزمون بتقديم عروض مبتكرة باستمرار، ودمج هذه التقنية المتقدمة للذكاء الاصطناعي التي ستحدد معيارًا جديدًا لقطاع التجزئة في الشرق الأوسط."

من خلال دمج "ريتيل جي بي تي"، تستعد "أزاد العقارية" للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم وعادات التسوق بصورة أعمق وأكثر دقة. ستتيح هذه المنصة تنفيذ حملات تسويقية موجهة وتقديم تجارب تسوق مخصصة لكل عميل على حدة، مما يعزز من مستوى التفاعل والرضا بشكل ملحوظ. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التجزئة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة عدد الزوار وتعزيز التفاعل عبر منصات "أزاد" للتجزئة، مما يدعم بدوره النشاط الاقتصادي لقطاع التجزئة في منطقة الخليج العربي.

نبذة عن "باثفايندر":

منذ تأسيسها في عام 2000، تصدرت "باثفايندر" مشهد تكنولوجيا التجزئة بفضل التزامها الدائم بالابتكار وتطوير حلول تعزز من تفاعل العملاء وتدعم نجاح الأعمال. ومع إطلاق "ريتيل جي بي تي"، تجدد "باثفايندر" التزامها بقيادة مستقبل تكنولوجيا التجزئة وتأكيد ريادتها في هذا المجال.

نبذة عن "ريتيل جي بي تي":

"ريتيل جي بي تي"، منصة GenAI مبتكرة تهدف إلى دمج تجربة التسوق الرقمية مع المادية بشكل سلس. تخيل أن لديك مستشار تسوق ذكي يعرف تفاصيل تفضيلاتك، ويعرف مكان العثور على ما تحب، ويقدم لك أفضل العروض المتاحة - هذا هو جوهر "ريتيل جي بي تي". إنها أداة رقمية تعزز تجربة التسوق لديك، مما يجعلها أكثر سهولة وتخصيصًا، وكل ذلك من خلال واجهة سهلة الاستخدام. اكتشف المزيد عبر: https://pathfinder.global/RetailGPT.

نبذة عن "أزاد العقارية":

أزاد العقارية هي شركة لإدارة الأصول والعقارات، تقع في جدة، المملكة العربية السعودية. تأسست في عام 2017، وتخصصت أزاد في تطوير وإدارة المشاريع التجارية، بما في ذلك تجارة التجزئة، واللوجستيات، وغيرها من العقارات التجارية. تدير أزاد محفظة تتكون من 12 عقاراً، حيث تركز على تصميم وتطوير وإدارة المشاريع التجارية ونمط الحياة واللوجستيات المبتكرة من خلال دمج الحلول المتطورة. تسعى أزاد إلى تلبية وتوقع احتياجات العملاء، مما يسهم في بناء محفظة مرنة تركز على المستقبل وتحقق ربحية وقيمة طويلة الأجل.

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