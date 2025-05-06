دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة دلسكو، الشركة الإقليمية الرائدة في الحلول البيئية، وحلول التعهيد، وحلول استقطاب المواهب، وحلول التوظيف في قطاع الطاقة، عن شراكة استراتيجية مع شركة " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بهدف دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال المساهمة في الاقتصاد المحلي ودفع عجلة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار تركيز مشترك على ترسيخ ممارسات الشراء المستدامة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية المشتريات لدى مجموعة دلسكو، كما تؤكد على التزام المجموعة بتعزيز الاستدامة عبر التوريد المسؤول، والحد من البصمة البيئية، بالإضافة إلى موائمة أنشطة المشتريات مع مستهدفات برنامج القيمة الوطنية المضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس رؤيتها في دعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

ومن خلال تبنّي نهج قائم على اتخاذ قرارات واعية بيئياً، تسعى مجموعة دلسكو إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس ضمن عملياتها التشغيلية وعلى امتداد سلسلة القيمة التابعة لها.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بتوفير مجموعة متكاملة من الزيوت والشحوم والمنتجات المتخصصة لدعم عمليات إدارة أسطول دلسكو في مواقعها التشغيلية في كل من دبي وأبوظبي. وتتضمن الشراكة تنفيذ برنامج متكامل يشمل أخذ عيّنات منتظمة من الزيوت، وتقديم الدعم الفني، ومراقبة الأداء بما يضمن الحفاظ على كفاءة المعدّات وإطالة عمرها التشغيلي. كما تسهم في تعزيز قدرات مجموعة دلسكو على تقديم خدمات عالية الجودة، مدعومة بأفضل الممارسات العالمية في إدارة الأساطيل والصيانة المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، برامج تدريبية متخصصة لموظفي مجموعة دلسكو في مجالات تشحيم وصيانة المركبات، والتي تم تصميمها لتزويد الفرق الفنية بأحدث المهارات العملية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز مستويات السلامة التشغيلية، وجودة الخدمة.

وصرّح ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو: "تجسّد هذه الشراكة نموذجاً فعالاً لتكامل الرؤى بين المؤسستين، حيث تتشاركان نفس القيم في مجالات الاستدامة، وتعزيز القيمة والابتكار."

وأضاف: "سنعمل على تضافر الجهود وتبادل الموارد والخبرات مع " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط "، بما يعُزّز كفاءتنا التشغيلية، والمساهمة بشكلٍ مباشر في دعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. ونحن على ثقة بأن التعاون سيترك أثراً إيجابياً ملموساً على فرق عملنا وعملائنا، والمجتمعات التي نخدمها."

بدوره صرّح توماس فينيورون ، المدير العام لتوتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط: "نلتزم في توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط، بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تُعزّز من كفاءة الطاقة والحد من البصمة البيئية."

وأضاف: "باعتبارنا شركة رائدة في السوق الإماراتية، نحرص على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مثل حلول تحليل الأسطول، لدعم عملائنا في خفض تكاليف الصيانة وتعزيز كفاءة عملياتهم. وتجسّد شراكتنا مع مجموعة دلسكو، هذه الرؤية المشتركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال توظيف أحدث تقنيات التشحيم والمعرفة الفنية، بما يعكس التزامنا الراسخ بممارسات الأعمال المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.."

تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة دلسكو و " توتال للطاقات للتسويق في الشرق الأوسط " ببناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي ودعم توجهات التنمية المستدامة في دولة الإمارات. ومن خلال تبادل الخبرات وتكامل نقاط القوة، ترسي الشركتان معيارًا جديدًا للعلاقات بين العملاء والموردين في المنطقة.

نبذة عن مجموعة دلسكو: (https://www.dulsco.com)

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو للحلول البيئية، وشركة دلسكو للتعهيد، وشركة باريسيما وشركة ’أدفانس غلوبال ريكروتمنت‘ (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول التعهيد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة لأكثر من3700 شركة في مختلف القطاعات.

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