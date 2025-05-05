يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولات جذرية، مدفوعة بخطط وطنية طموحة وشراكات استراتيجية مع جهات عالمية.

وتبرهن مصر على قدرتها لتحقيق مسارات تنمية منخفضة الكربون من خلال مبادرات مثل: برنامج نوّفي للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 (NCCS)، إضافة للإعلان عن السوق الطوعي المنظم للكربون (Africarbonex)، ومعايير تقييم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة. حيث لا تزال القيود المالية، وضع التشريعات التنظيمية، والقصور في البنية التحتية تعيق المسار السريع لمشاريع الطاقة المتجددة.

فهل ستنجح مصر في خططها الخضراء وكيف؟ الإجابة في تقرير خاص من إعداد موقع زاوية.

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(إعداد: أحمد سالمان، ترجمة: شيماء حفظي، تحرير ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

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