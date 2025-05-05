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مبيعات قوية

حققت شركة بالم هيلز للتعمير المدرجة في البورصة، مبيعات بقيمة 80.2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري بنمو 149% على أساس سنوي مقابل 32.2 مليار جنيه في الربع المقارن، حسب بيان الاثنين.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليار جنيه خلال العام بنمو متوقع 33% على أساس سنوي.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بنحو 20 جنيه مقارنة بالتعاملات المبكرة.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4650 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3986 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5314 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الاثنين، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.5 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

موانئ أبوظبي

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عام قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفق بيان للمجموعة.

ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، وفق البيان.

وسيُخصَّص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى 3 أعوام. ستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية 2025، وتضم مجموعة من المتعاملين المحتملين، من بينهم مجموعة حسن علام القابضة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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