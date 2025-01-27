المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذي لشركةTowns & Seas :

السوق المصري نقطة انطلاقنا الرئيسية وسنبدأ بمجموعة متميزة من المشروعات في شرق القاهرة نخطط للتوسع اقليميا وعالميا فى الامارات والسعودية و اوروبا نسعى لدمج الممارسات المستدامة في التصميم والبناء لضمان تقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا والمجتمعات



القاهرة: تم إطلاق شركة Towns & Seas، برؤية ثاقبة، رحلتها لتطوير مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات. تهدف الشركة إلى بناء مجتمعات نابضة بالحياة، تجمع بين التراث الثقافي والتكنولوجيا الحديثة، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. بدأت الشركة خططها بالتوسع في أسواق واعدة مثل مصر الامارات والسعودية و اوروبا، حاملة معها رؤية المهندس محمد الحداد، مؤسسها ورئيسها التنفيذي، في خلق مجتمعات مستدامة تعتمد على الدمج بين الثقافات المختلفة بلمحة عصرية.

تُركز Towns & Seas على إعادة تعريف معايير التطوير العقاري من خلال تقديم مشروعات تمزج بين التراث المحلي والعالمي بلمسة عصرية، حيث تشمل مشروعاتها وجهات متعددة الاستخدامات: سكنية، تجارية، إدارية، وترفيهية، لتوفير تجارب معيشية متكاملة واستثنائية.

أكد المهندس محمد الحداد، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركةTowns & Seas ، على فخره بإطلاق شركة Towns and Seas والتي تحمل رؤية طموحة لتغيير مفهوم العيش في مصر والمنطقة، من خلال تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتجاوز توقعاتهم استغلالً لخبرتنا المكتسبة على مدار 15 عاماً. وقال المهندس محمد الحداد: "نحن لا نهدف إلى بناء مجرد عقارات، بل نصمم تجارب معيشية استثنائية، تجمع بين الفخامة والراحة والابتكار. نؤمن بأن العقار أكثر من مجرد استثمار، إنه نمط حياة".

وأضاف المهندس محمد الحداد: "نحن فخورون بإطلاق أولى مشاريعنا في مصر، والتي تمثل بداية رحلة طويلة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون رواد التطوير العقاري إقليمياً وعالمياً. سنركز على تقديم مشاريع متكاملة، تجمع بين المساحات الخضراء والتصميمات العصرية، لتوفير بيئة معيشية صحية ومستدامة."

جدير بالذكر أن شركة Towns & Seas تستند على نموذج أعمال متكامل وشراكات مع خبراء عالميين، مما يدعم رؤيتها لتقديم مشروعات تعزز جودة الحياة وتحقق نموًا مستدامًا في القطاع العقاري.

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