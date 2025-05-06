أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أصبح مستقبل العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر وضوحاً، فقد أعلنت اليوم منصة برج إكس، شركة الوساطة في الأصول الرقمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM). تمثل هذه الخطوة إنجازاً تنظيمياً محورياً في مسيرة منصة برج إكس نحو الحصول على ترخيص الخدمات المالية (FSP) للعمل كمنصة تداول وحفظ مؤسسية مرخصة بالكامل.

وباعتبار سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية في العالم تطلق إطاراً شاملاً لتنظيم الأصول الافتراضية، فإن هذه الموافقة تعزز التزام برج إكس ببناء منصة من الجيل الجديد ترتكز على الثقة والشفافية وتستهدف التبني المؤسسي على مستوى المنطقة.

عصر جديد للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال عمر عباس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برج إكس:

"إنها خطوة واثقة للأمام – ليس فقط بالنسبة لـ برج إكس، بل لقطاع العملات الرقمية بالكامل في المنطقة، فخدمات الحفظ المؤسسية الآمنة تشكل الأساس لمنصة تداول موثوقة، ومنطقتنا باتت مستعدة لذلك. ومع اقتراب برج إكس من الحصول على الموافقة النهائية، نعيد بذلك تصور تجربة التداول الرقمي – من خلال دمج الأمان المتطور بتجربة سلسة في منصة موحدة."

من جانبه، أكد آدم فيريس، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة برج إكس، رؤية الشركة قائلاً:

"هذا الإنجاز ليس إلا البداية. نحن نبني منصة لا تكتفي بالامتثال لأعلى معايير الأمان والتنظيم، بل تسعى لرفع سقف التوقعات في مجالات الحفظ المؤسسي، والامتثال، ونزاهة السوق. برج إكس تمهد الطريق نحو مستقبل أكثر مسؤولية لتداول الأصول الرقمية."

عندما تلتقي وول ستريت مع الشرق الأوسط: القوة القادمة في عالم الكريبتو

تأسست منصة برج إكس بهدف نقل الخبرات المتقدمة في أمريكا الشمالية إلى السوق الرقمية سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتمتع عمر عباس، المؤسس الشريك في NDAX – أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في كندا – بخبرة تزيد عن عشر سنوات في مجالات التكنولوجيا المالية، والبنوك، والأصول الرقمية، وقد عمل سابقاً في أبرز البنوك الكندية، جاعلاً من خبرته جسراً بين التمويل التقليدي وعالم الكريبتو.

أما آدم فيريس، الحاصل على درجتي الدكتوراه في القانون وإدارة الأعمال من جامعة هارفارد، فقد شغل مناصب بارزة في مؤسسة جولدمان ساكس، ويتمتع بخبرة عميقة في الأسواق المالية والتقنية سريعة النمو، مما يعزز القيادة الاستراتيجية والتوسع العالمي للفريق.

ومع تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كسابع أكبر سوق للعملات الرقمية على مستوى العالم في عام 2024، بقيمة تقدر بـ 338.7 مليار دولار وتمثل 7.5% من حجم المعاملات العالمي، فقد شكّل المؤسسون فريقاً من خبراء الصناعة لإعادة تشكيل مشهد الكريبتو في المنطقة ووضع معيار جديد لتداول الأصول الرقمية.

رفع مستوى الامتثال في عالم الكريبتو المنظم

مع اقتراب الموافقة التنظيمية النهائية، تستعد منصة برج إكس لإطلاق منصتها خلال هذا العام، والتي ستقدم حلولاً متكاملة لتداول وحفظ الأصول الرقمية. تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات المتداولين الأفراد، والمهنيين، والمؤسسات، حيث توفر بوابات سلسة للدخول والخروج بالأموال التقليدية، وسيولة عميقة، وأدوات تنفيذ متقدمة – وكل ذلك ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوافق بالكامل.

وتعتمد منظومة الأمان في برج إكس على تكاملها مع Fireblocks، الرائدة عالمياً في حفظ الأصول الرقمية، ومن خلال استخدام تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وبروتوكولات الأمان المتقدمة، تضمن منصة برج إكس حماية مؤسسية للأصول الرقمية، وتحويلات آمنة، وإدارة فورية للمخاطر – مما يرسخ معياراً جديداً لأمان الأصول الرقمية في المنطقة.

ولتعزيز نهجها القائم على الأمان أولاً، حصلت برج إكس على تغطية تأمينية رائدة في السوق، توفر حماية شاملة لأصول العملاء والعمليات التشغيلية ضد مجموعة من المخاطر المحتملة، مما يعزز الثقة والاستقرار في منصتها.

نبذة عن برج إكس

برج إكس شركة وساطة وحفظ للأصول الرقمية مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى توفير وصول آمن وفعال ومنخفض التكلفة إلى أصول رقمية مثل البيتكوين، والإيثيريوم، وسولانا. تم تصميم برج إكس خصيصاً لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي حالياً في مراحلها النهائية من الحصول على الترخيص التنظيمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، مما يمهد الطريق لوضع معيار جديد لتداول الأصول الرقمية الآمن والمتوافق في المنطقة.

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