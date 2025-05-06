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أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء، وزاد سعر الجرام نحو 55 جنيه لعيار 21، بحلول منتصف التعاملات مقارنة بالأسعار الصباحية.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4795 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4110 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5480 ​​​​​جنيه للجرام.

أسعار الدولار

خلال تعاملات الثلاثاء، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين. وانخفض تحت 51 جنيه الاثنين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.89 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البنزين

يشتكي مصريون من تعرض سياراتهم الخاصة لأعطال مفاجئة، أرجعه البعض إلى عدم جودة منتجات البنزين، فيما نفت وزارة البترول المصرية ذلك وقالت إن الوقود الذي يتم توزيعه في محطات الوقود المختلفة مطابق للمواصفات.

وفي بيان قالت الوزارة "بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.. أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة".

أرقام عن النصف الأول من العام المالي الجاري 2024 – 2025

وفق بيانات البنك المركزي المصري، ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو

ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار في الفترة المقارنة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% إلى 27.5 مليار دولار.

ارتفعت الصادرات إلى 18.7 مليار دولار من 16.4 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات إلى 46.2 مليار دولار مقابل 35.1 مليار دولار.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 81% إلى 17.1 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 12% إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار.

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفق للداخل بلغ 6 مليار دولار.

انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.5% إلى 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار في الفترة المقارنة.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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