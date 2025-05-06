تستهدف شركة ترينا سولار الصينية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة والمدرجة ببورصة شنغهاي، مضاعفة حجم أعمالها في السعودية ومصر خلال العامين المقبلين، وفق كريم الطنطاوي، مدير مبيعات قطاع المرافق للشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة لزاوية عربي.

خلفية سريعة عن الشركة وأعمالها في المنطقة العربية

تأسست ترينا سولار في 1997. وتعد من أوائل الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة في العالم. ولدى الشركة تواجد في عدة دول عالمية وعربية وتورد منتجاتها لمصر والإمارات بالإضافة لدول أخرى.

ولدى الشركة 14 مصنع، أغلبهم في الصين. كما أسست في فبراير 2025 مصنع في السعودية يعد الأول والوحيد لها في المنطقة العربية التي بدأت العمل بها 2017.

تفاصيل الخبر

وفق الطنطاوي يبلغ حجم عمليات الشركة في مصر نحو 500 مليون دولار. وفي السعودية نحو 250 مليون دولار.

"(في السعودية) مستهدفين مضاعفة الرقم دا خلال السنتين الجايين.. و(في مصر) مستهدفين مضاعفته مرة على الأقل خلال السنتين الجايين،" حسب الطنطاوي.

ولإعطاء سياق للأرقام السابق ذكرها، بلغ إجمالي عائدات ترينا سولار 8.88 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات المتاحة. واستثمرت الشركة أكثر من 600 مليون دولار في الأبحاث والتطوير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

ويشهد قطاع الطاقة في مصر والسعودية تحولات نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، مدفوعة بخطط وطنية طموحة وشراكات استراتيجية مع جهات عالمية.

وتسعى السعودية لطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة ضمن خططها للحفاظ على مكانتها في قطاع الطاقة خاصة في ظل التحول الطاقي عالميا ورغبتها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يشهد تراجع في الأسعار. كما تعتزم مصر رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مصادر الطاقة المستخدمة في الدولة بحلول 2030.

تقرير خاص - تخطيط المسار لـ "مصر الخضراء"

منتجات الشركة

تتضمن منتجات ترينا سولار ألواح الطاقة الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة وأجهزة تعقب الشمس المعروفة بالمتتبعات لضبط الألواح باتجاه الشمس.

بدأت الشركة بتصنيع منتجات التعقب الشمسية في مصنعها بالسعودية بقدرة إنتاجية مستهدفة خلال العام تبلغ 3 جيجاوات.

"مستهدف زيادة في الطاقة (الإنتاجية لمصنع السعودية) بنسبة من 20-25% سنويا.. ولو فيه فائض طبعا هيتم تصديره.. هيخدم على المنطقة كلها سواء منطقة الخليج بشكل عام وممكن طبعا مصر لو فيه طلب على المتتبعات وشمال إفريقيا،" وفق الطنطاوي.

ووفق الطنطاوي، تتوقع الشركة زيادة الطلب في سوق توزيع الطاقة بمصر بين 70 و100% خلال العام المقبل، أما مشروعات تجهيزات الطاقة الشمسية، فتعتمد على خطط الحكومة وسرعة تنفيذ المشروعات من قبل المطورين.

وتراقب ترينا سولار فرص إنشاء مصانع أخرى في مصر والإمارات بالإضافة إلى جنوب إفريقيا، وسيعتمد القرار على معدلات الطلب والعائد الاستثماري المتوقع، بحسب الطنطاوي.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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