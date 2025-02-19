المملكة العربية السعودية - أعلنت ترينا تراكر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول تعقب الطاقة الشمسية الذكية والتابعة لشركة ترينا سولار المحدودة (المدرجة في بورصة شنغهاي تحت الرمز: 688599)، عن تشييد مصنع جديد في المملكة العربية السعودية، والمقرر بدء عملياته التشغيلية في الربع الأول من عام ٢٠٢٥. ويحمل المصنع الجديد اسم " ترينا تراكر للطاقة المتجددة"، ويمثل علامة فارقة في التزام الشركة المستمر بدعم جهود التوطين وتعزيز قدرات التوزيع وتوفير الخدمات في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

إن المشروع الجديد هو جزءٌ من اتفاقية تأجير أرض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ويقع في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة جدة، وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 3 جيجاواط، مخصصة لتصنيع سلسلة أجهزة فانجارد لتعقب أنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة التحكم الذكية من ترينا تراكر. ويأتي هذا المصنع ليكون الرابع للشركة، وينضم إلى محفظتها من المصانع الثلاثة العاملة في الصين وإسبانيا والبرازيل.

وتفيد التوقعات بوصول حجم سوق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية إلى 125.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، ما يعكس التوسع السريع للمملكة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتماشى تشييد المصنع الجديد مع مسار النمو التصاعدي، ويؤكد التزام الشركة الراسخ بتعزيز التوطين والابتكار في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فينسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار: "يمثل تشييد مصنع ترينا تراكر الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز جهود التوطين وترسيخ التزامنا باعتماد حلول الطاقة المستدامة. ومن خلال توسيع حضورنا المحلي، فإننا نعمل على الارتقاء بإمكاناتنا الخدمية وزيادة كفاءة عمليات التسليم، إلى جانب ضمان حصول العملاء في المنطقة على حلول التعقب المبتكرة وعالية الجودة في مجال الطاقة الشمسية. وتدعم هذه المبادرة رؤية السعودية 2030 من خلال دعم جهود المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل محلية، ودفع عجلة النمو في قطاع الطاقة المتجددة. كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق استدامة الطاقة على المدى الطويل، إلى جانب تحسين مرونة الطاقة في المملكة والمنطقة".

وفي إطار التزام الشركة بالاستدامة، سيعمل المصنع الجديد دون إصدار أي انبعاثات ملوثة خلال عملية الإنتاج، في خطوة تثمر عن دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة. وصُممت حلول التعقب الذكية من ترينا تراكر خصيصاً لتحسين إنتاج الطاقة في الظروف الجوية الصعبة في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مثل الرمال والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة. واستناداً الى البيانات الواقعية من المشاريع العالمية، يعمل نظام التحكم الذكي من ترينا تراكر على تعزيز إنتاج الطاقة بنسبة 8% سنويًا، مما يثمر عن نموٍ ملحوظ في معدل العائد الداخلي لأصحاب مشاريع الطاقة الشمسية.

وانسجاماً مع استراتيجية ترينا سولار الأوسع الرامية إلى تعزيز خدماتها الإقليمية، يضمن المصنع الجديد سرعة التسليم وتحسين الدعم الفني وتقديم خدمات شاملة لما قبل وبعد البيع. كما يوجد فريق خدمة مخصص بتقديم برامج تدريب ودعم في الموقع، مما يُعزز التزام ترينا سولار تجاه الشركاء والعملاء، وستساهم هذه المبادرة في تعزيز بصمة ترينا تراكر العالمية وتوسيع حضورها في المنطقة وخارجها.

ويندرج المصنع الجديد في إطار التزام ترينا سولار الأوسع المتمثل بدعم انتقال منطقة الشرق الأوسط إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة. ويبرز من بين المشاريع المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في أسوان بمصر، الذي يعتمد حلول تخزين الطاقة بالبطاريات، ويأتي بالشراكة مع إيميا باور. وقد اجتاز المشروع مؤخراً مرحلة هامة بإتمام اختبار القبول في المصنع بنجاح، وذلك في مصنع ترينا ستورج في تشو تشو بالصين خلال الشهر الماضي. ومن المقرر أن تغادر الشحنة الأولى من نظام إليمينتا 2 الميناء في 19 فبراير 2025، في خطوة هامة نحو دفع عجلة التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في المنطقة.

تلعب ترينا سولار دوراً محورياً في دعم تحقيق أهداف الطاقة في المنطقة، من خلال توسيع نطاق وإمكانات التصنيع المحلي، وتحسين حلول الطاقة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. وتسهم هذه الجهود في تعزيز مستويات الاستدامة وأمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية منطقة الشرق الأوسط الأوسع الرامية إلى إرساء مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة من مصادر متنوعة.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.trinasolar.com.

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