المملكة العربية السعودية، وقّعت سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنياً في مناولة الشحن والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، مذكرة تفاهم مع الميناء الجاف في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك لوجستيك) بما يسهم في دعم منظومة الخدمات اللوجستية في المملكة.

وتضع المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين لاستكشاف الفرص المشتركة في قطاعات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والصناعة، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل التشغيلي، ودعم التنمية الصناعية واللوجستية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتُعد سبارك إحدى المدن الصناعية المتكاملة الرائدة في المنطقة الشرقية، وتضم منطقة خدمات لوجستية وميناءً جافاً يربطان مجتمعها الصناعي بشبكات التجارة الإقليمية والعالمية. وتجمع المذكرة بين خبرات سال في مناولة الشحنات والخدمات اللوجستية المتكاملة، ومنظومة سبارك الصناعية واللوجستية المتقدمة، بما يسهم في خلق قيمة مشتركة ودعم أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.

وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على دراسة فرص التعاون في الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد والخدمات المتكاملة، وبحث مجالات التكامل التشغيلي لدعم المشاريع الصناعية واللوجستية. كما تشمل مجالات التعاون في استكشاف فرص تقديم خدمات التخزين والنقل.

وتؤكد هذه المذكرة التزام شركة سال ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين اللوجستي والصناعي في المملكة، وتوسيع دور الخدمات اللوجستية كعنصر ممكن للنمو الصناعي والتجاري، بما يدعم مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية المملكة 2030.

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