دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق خدمته الجديدة على شبكة "بارتيور"، وهي شبكة مقاصة وتسوية متعددة العملات قائمة على تقنية البلوك تشين، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية في المنطقة تقوم بتمكين عمليات المدفوعات العابرة للحدود في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين على البنية التحتية لشبكة "بارتيور". ويمثل هذا الإطلاق المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة للتوسع في هذه الخدمة لتشمل عملات إضافية، وقنوات تسوية، والمزيد من البنوك المشاركة على مستوى العالم مع توسع شبكة "بارتيور" وتطورها.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في ابتكار حلول المدفوعات، حيث يواصل جهوده لدمج التقنيات الناشئة التي توفر مزايا تنافسية لعملائه. وتشمل هذه المزايا تحسين سرعة التسويات، وزيادة شفافية المدفوعات، مما يعكس نقلة نوعية في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.

وبعد نجاح إطلاق المعاملات الفورية بالدولار الأمريكي، حيث عمل بنك "جي بي مورغان" كبنك التسوية والمستفيد، يتيح بنك الإمارات دبي الوطني الآن إمكانية تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي لصالح عملائه من الشركات والمؤسسات في الوقت الفعلي مع الاحتفاظ بحسابات الجهات المستفيدة لدى بنك "جي بي مورغان".

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة ونتيجة مباشرة للشراكة الاستراتيجية والاستثمار الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في شبكة "بارتيور". وبالانتقال من الشراكة إلى التنفيذ الفعلي في غضون فترة زمنية قصيرة، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً قدرته على تشغيل التقنيات الناشئة على نطاق واسع ضمن إطار مصرفي موثوق ومنظم.

وبهذه المناسبة، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "مع تطور احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات، نواصل تقديم حلول مبتكرة تواكب هذا التطور وتوفر القيمة لأعمالهم. ويتيح لنا الانتقال من الشراكة إلى التنفيذ المباشر على شبكة ’بارتيور‘ تقديم تسوية أسرع بالدولار الأمريكي لمستفيدي ’جي بي مورغان‘، مما يعزز كفاءة عمليات الخزينة لعملائنا. ويعكس إطلاق هذه الخدمة قدرتنا على نشر حلول دفع آمنة وقابلة للتوسع، فضلاً عن إثبات نجاحها في التنفيذ المباشر العابر للحدود مع الأطراف المقابلة العالمية."

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يزداد فيه تبنى المؤسسات المالية على مستوى العالم بنية تحتية للتسوية قائمة على تقنية البلوك تشين لتقليل الخلاف وتحسين شفافية المدفوعات وتسريع تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

ومن جانبه، قال همفري فالينبريدر، الرئيس التنفيذي لمنصة "بارتيور": "نحن نجمع بين قوة بنك الإمارات دبي الوطني الإقليمية وبنيتنا التحتية للمقاصة والتسوية القائمة على تقنية البلوك تشين لدعم المدفوعات العالمية بكفاءة أكبر. ولا شك أن هذا يمنح المؤسسات سرعة وشفافية أكبر في كيفية معالجة المعاملات. وينصب التركيز الآن على توسيع المشاركة عبر العملات والأسواق مع انضمام المزيد من البنوك وإجراء المعاملات على الشبكة."

وفي إطار خططه المستقبلية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني توسيع نطاق الربط مع البنوك الأخرى عبر مختلف العملات على شبكة "بارتيور"، بما يعزز خدمة المدفوعات الخاصة به من خلال سرعة التسوية وتقليل أوقات الاستجابة لعملائه من خلال إدارة السيولة القابلة للبرمجة.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 10 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2026 بلغ مجموع أصوله 1.2 تريليون درهم (يعادل تقريباً 327 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 790 فرعاً إضافة إلى 4,536 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.