دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن فندق أمواج روتانا عن تعيين أحمد حسن في منصب مدير المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز فريق القيادة التنفيذية ودعم مسيرة الفندق نحو تحقيق مزيد من النمو المستدام والتميز التشغيلي.

يتمتع أحمد حسن بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال المالية الفندقية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. وينضم إلى أمواج روتانا قادماً من فنادق روتانا في المملكة العربية السعودية، حيث شغل منصب مدير المالية للمجموعة، متولياً الإشراف على العمليات المالية لفندقي دانا روتانا في الدمام وسينترو واحة روتانا في الرياض. كما يمتلك خبرة واسعة في التخطيط المالي، وتحسين الأداء، والامتثال، والإدارة المالية الاستراتيجية. ويحمل حسن درجة البكالوريوس في التجارة تخصص المحاسبة، ويواصل حالياً سعيه للحصول على شهادة المدير التنفيذي للمحاسبة الفندقية المعتمدة (CHAE).

وقال حسام كمال، المدير العام لفندق أمواج روتانا، تعليقاً على التعيين:

"تُعد خبرة أحمد الإقليمية الواسعة، وخبراته المتخصصة في الإدارة المالية، وسجله الحافل بالنجاحات ضمن مجموعة روتانا، إضافة قيّمة لفريق القيادة لدينا. وستسهم خبرته في تعزيز الأداء المالي، ودعم العمليات التشغيلية، والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات والنمو المستقبلي لأمواج روتانا."

ومن جانبه، قال أحمد حسن:

"يسعدني الانضمام إلى فريق أمواج روتانا والعمل ضمن هذا الفندق المميز. أتطلع إلى التعاون مع فريق الإدارة لتعزيز الأداء المالي، ودعم التميز التشغيلي، والمساهمة في مواصلة مسيرة النجاح والنمو للفندق."

ويعكس تعيين أحمد حسن التزام أمواج روتانا باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في قطاع الضيافة، بما يدعم رؤيته لتحقيق أداء قوي ومستدام وتقديم تجارب استثنائية للضيوف في واحدة من أبرز الوجهات الفندقية المطلة على الواجهة البحرية في دبي.

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