دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظّمت بلدية دبي الحفل السنوي لتكريم 45 شريكاً من شركائها الإستراتيجيين والداعمين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وذلك تثميناً لجهودهم ودعمهم المتواصل، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة والتعاون بما يتكامل مع مستهدفاتها الإستراتيجية حول تطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة ترتقي بجودة الحياة وترسخ ريادة دبي ومكانتها العالمية.

وحضر الحفل سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وسعادة الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسعادة محمد عبد الله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وسعادة مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

كما حضر الحفل سعادة مروان عبد الله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، واللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وأحمد عتيق الكتبي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، إلى جانب المدراء التنفيذيون في البلدية والممثلين للقطاع العام والخاص.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه: "شركاء بلدية دبي هم جزء رئيس وداعم لمجالات العمل البلدي، وتنفيذ المشاريع النوعية والإستراتيجية التي تطورها وتنفذها البلدية في سبيل الارتقاء بمستوى جَودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق مستهدفات بلدية دبي في تطوير منظومة ابتكار رائدة ورفع الجاهزية للمستقبل وتقديم خدمات متكاملة لمتعامليها. نثمن جهود جميع شركائنا من القطاع الحكومي والخاص والإعلاميين، على الشراكة المتواصلة والمثمرة، ونتطلع دوماً إلى ترسيخ تعاوننا لتحقيق الأهداف المشتركة والمتبادلة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأعمال لجميع الأطراف".

وضمّت قائمة شركاء بلدية دبي خلال العام 2024 والتي جرى تكريمها خلال الحفل كل من؛ هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

كما شملت؛ مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودائرة المالية، ومؤسسة جمارك دبي، إضافةً إلى هيئة دبي للثقافة والفنون "دبي للثقافة"، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة دبي للطيران المدني، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وورشة حكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومتحف المستقبل، وجامعة الإمارات.

كذلك، ضمت القائمة؛ وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، ومطارات دبي، ودناتا، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك". إلى جانب، شركة الإمارات للمزادات، وجمعية المهندسين، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وسلطة دبي للتطوير، ومجلس الكود الدولي، وإيكو شوليوشنز، وسيمنس للصناعات، وثري دي إكس بي للطباعة ثلاثية الأبعاد، والأنصاري للصرافة، وبيسكس.

يذكر أن بلدية دبي تعمل وفق خطة إستراتيجية واضحة، ورؤية طموحة لتكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، حيث تحرص على تعزيز مكانة إمارة دبي على مؤشرات التنافسية العالمية، ودعم مقومات التميز، وتطوير الأعمال والخدمات، وإنجاز المشاريع النوعية والاستراتيجية لخدمة ومواكبة نمو الإمارة، بما يجعل دبي مدينة أكثر جاذبية واستدامة وريادة وجَودةً للحياة.

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