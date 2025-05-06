أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام أكبر إصدار سندات الشركات لصالح شركة تساهيل للتمويل بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهراً، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف (BBB+).

وفي هذا الإطار عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الشركة لـ 5 إصدارات لأدوات الدين لصالح شركة تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 20.29 مليار جنيه مصري، والتي تعد من أكبر شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري، مما يعكس الشراكة القوية بين الطرفين. وأضاف هلال أن إتمام هذا الإصدار التاريخي يعكس ريادة شركة سي آي كابيتال في مجال الخدمات المالية من جهة، وتطوير الأسواق المالية من جهة أخري، حيث تعمل الشركة بشكل مستمر على توفير وتقديم حلول مالية مبتكرة لقاعدة عملائها.

ومن جانبه عبر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن فخره بإتمام أكبر إصدار لسندات الشركات في تاريخ السوق المصري لصالح شركة تساهيل، مؤكداً أن هذا الإصدار هو بمثابة نقطة تحول في أسواق الدين المحلية، حيث إن هذا الإصدار يرسخ مكانة سندات الشركات كحل تمويلي بديل للحلول التمويلية التقليدية. كما أوضح عباس أن الإصدار شهد اقبالاً كبيراً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، حيث تم تغطية 60% من الإصدار من مستثمرين بخلاف البنوك، مما يعزز من مكانة الشركة الرائدة في مجال اصدارات أسواق الدين.

ويُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب KPMG – حازم حسن بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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